Ο όμιλος αλλάζει τη στρατηγική του για την ηλεκτροκίνηση για να προσφέρει περισσότερα υβριδικά και ακόμα καλύτερη ποιότητα.

Η Stellantis, ο κολοσσός που βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο δημοφιλείς μάρκες αυτοκινήτων στον κόσμο, αποφάσισε να αλλάξει ταχύτητα. Με τη νέα στρατηγική που ονομάζει «Freedom of Choice» (Ελευθερία Επιλογής), η εταιρεία αφήνει πίσω της την απόλυτη πίεση για τα ηλεκτρικά και στρέφεται σε αυτό που ζητούν σήμερα οι οδηγοί: μια πλούσια γκάμα από υβριδικά, βενζινοκίνητα αλλά και ηλεκτρικά μοντέλα, ώστε ο καθένας να επιλέγει αυτό που του ταιριάζει πραγματικά.

Αυτή η «επανεκκίνηση» (Reset) έρχεται ως απάντηση στις αλλαγές της παγκόσμιας αγοράς. Η εταιρεία αναγνώρισε ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Έτσι, αντί να εμμένει σε ένα πλάνο που δεν συμβαδίζει με την πραγματικότητα, επιλέγει να επενδύσει στην ουσία, βελτιώνοντας την ποιότητα των οχημάτων της και προσφέροντας τεχνολογίες που είναι προσιτές και χρηστικές για το ευρύ κοινό.

Επενδύσεις 13 δισ. και έμφαση στην ικανοποίηση του οδηγού

Για να προχωρήσει με καθαρό τοπίο στο μέλλον, ο όμιλος προχώρησε σε μια λογιστική τακτοποίηση ύψους 22,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν και το νούμερο ακούγεται μεγάλο, πρόκειται για μια κίνηση που επιτρέπει στην εταιρεία να «καθαρίσει» τον ισολογισμό της από παλιές εκκρεμότητες και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων. Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε να μη δοθεί μέρισμα στους μετόχους για το 2026, ώστε όλα τα κεφάλαια να επενδυθούν στην έρευνα και στην παραγωγή.

Τα αποτελέσματα αυτής της νέας προσέγγισης είναι ήδη ορατά. Οι πωλήσεις παρουσιάζουν άνοδο, ενώ οι δείκτες ποιότητας έχουν εκτοξευθεί, με τα προβλήματα στα νέα αυτοκίνητα να έχουν μειωθεί έως και 50% σε ορισμένες αγορές. Παράλληλα, μια τεράστια επένδυση 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων δρομολογείται για τη δημιουργία 5 νέων μοντέλων που θα δούμε στους δρόμους τα επόμενα χρόνια.

Περισσότερα υβριδικά και επιστροφή στις «κλασικές» αξίες

Για εμάς τους οδηγούς, αυτό σημαίνει ότι η Stellantis φέρνει στην αγορά μοντέλα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις καθημερινές μας ανάγκες. Το νέο Fiat 500 Hybrid, το Grande Panda, αλλά και τα νέα SUV της Citroën (C3 και C5 Aircross) είναι μερικά μόνο από τα παραδείγματα της νέας εποχής. Η έμφαση δίνεται πλέον στα υβριδικά σύνολα, τα οποία προσφέρουν οικονομία καυσίμου χωρίς το άγχος της φόρτισης, καλύπτοντας το κενό μέχρι την πλήρη εξάπλωση των ηλεκτρικών.

Με μια πανίσχυρη οικονομική βάση (διαθέσιμη ρευστότητα 46 δισ. ευρώ) και ένα ξεκάθαρο όραμα που θα παρουσιαστεί αναλυτικά τον ερχόμενο Μάιο, η Stellantis δείχνει έτοιμη για το επόμενο βήμα. Η «επανεκκίνηση» αυτή δεν είναι απλώς μια αλλαγή σχεδίων, αλλά μια δέσμευση για καλύτερα, πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα που σέβονται τις επιθυμίες και την καθημερινότητα του σύγχρονου οδηγού.