Ο μέχρι πρότινος «τσάρος» των οικονομικών της Toyota Κέντα Κον αναλαμβάνει τα ηνία του κολοσσού, με τον Κότζι Σάτο να μετακινείται σε ρόλο αντιπροέδρου.

Σε μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, η Toyota ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, μια ριζική αναδιάρθρωση στην κορυφή της διοικητικής της πυραμίδας. Ο Κέντα Κον, ο άνθρωπος που μέχρι σήμερα κρατούσε τα «κλειδιά» του ταμείου ως Οικονομικός Διευθυντής (CFO), προάγεται στη θέση του Προέδρου και CEO, διαδεχόμενος τον Κότζι Σάτο.

Οι αλλαγές αυτές, που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, σηματοδοτούν τη δεύτερη συντομότερη θητεία CEO στην ιστορία της εταιρείας, καθώς ο απελθών Κότζι Σάτο παρέμεινε στο τιμόνι για μόλις τρία χρόνια. Η απόφαση αυτή δεν ερμηνεύεται ως αποτυχία, αλλά ως μια στρατηγική αναδιάταξη δυνάμεων σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών προκλήσεων, με κύριο στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας.

Ο Κέντα Κον

Εσωτερική διαχείριση vs Βιομηχανική στρατηγική

Ο ανασχηματισμός φέρνει ένα νέο μοντέλο διοίκησης που διαχωρίζει την εταιρική λειτουργία από την εξωτερική εκπροσώπηση. Ο Κέντα Κον θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία της Toyota, με βασικό στόχο τη θωράκιση της κερδοφορίας και την επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων. Ο Κέντα Κον, στενός συνεργάτης του Άκιο Τογιόντα, θεωρείται ένας σκληρός τεχνοκράτης που γνωρίζει άριστα πώς να εξορθολογίζει το κόστος.

Από την άλλη, ο Κότζι Σάτο αναλαμβάνει τον νεοσύστατο ρόλο του Chief Industry Officer (CIO) και τη θέση του Αντιπροέδρου. Ο Κότζι Σάτο θα λειτουργεί πλέον ως ο «πρεσβευτής» της Toyota και της ιαπωνικής βιομηχανίας συνολικά, αξιοποιώντας τις θέσεις του ως Πρόεδρος της JAMA (Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων Ιαπωνίας) και Αντιπρόεδρος της Keidanren, σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Ο Κότζι Σάτο

Γιατί η Toyota επιλέγει έναν «άνθρωπο των αριθμών»

Η επιλογή του Κέντα Κον δεν είναι τυχαία και συνδέεται άμεσα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την ίδια ημέρα. Η Toyota παρουσίασε ρεκόρ πωλήσεων (38,09 τρισ. γιεν), αλλά ταυτόχρονα είδε τα καθαρά της κέρδη να υποχωρούν κατά 26,1%. Οι δασμοί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και ο αδυσώπητος ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η μηχανολογική υπεροχή δεν αρκεί και απαιτείται οικονομική στιβαρότητα.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Toyota προετοιμάζεται για μια περίοδο «συντήρησης δυνάμεων» και μεγιστοποίησης των εσόδων από τα υβριδικά της μοντέλα, ώστε να χρηματοδοτήσει την τεράστια μετάβαση προς το λογισμικό και την ηλεκτροκίνηση. Ο Κότζι Σάτο παραμένει ο οραματιστής της τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ο Κέντα Κον είναι ο άνθρωπος που θα διασφαλίσει ότι η μετάβαση αυτή θα γίνει με τους καλύτερους δυνατούς οικονομικούς όρους για τον ιαπωνικό κολοσσό.