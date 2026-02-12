Η Scuderia Ferrari με τον Σαρλ Λεκλέρ στο τιμόνι βρέθηκε στην κορυφή των χρόνων στη δεύτερη ημέρα δοκιμών στο Μπαχρέιν.

Η δράση στο Μπαχρέιν για το δεύτερο χειμερινό τεστ της Formula 1 συνεχίστηκε με ομάδες και οδηγούς να έχουν 8 ώρες ώστε να συνεχίσουν τα προγράμματά τους. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για δοκιμές εξέλιξης, καθώς κατά τη διάρκεια της ημέρας οι θερμοκρασίες ήταν πολύ υψηλές, ενώ το απόγευμα αρκετά χαμηλές.

Οι κόκκινες σημαίες δεν έλειψαν ούτε από τη σημερινή ημέρα. Υπαίτιες ομάδες ήταν οι: Cadillac, Alpine και Audi, δίχως ωστόσο να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Δύο ομάδες έχασαν το πρωινό σκέλος και πολύτιμα χιλιόμετρα λόγω προβλημάτων. Αυτές ήταν οι Mercedes-AMG και Red Bull Racing.

H Ferrari έδειξε το δρόμο

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός την Πέμπτη στο Μπαχρέιν. Ο Μονεγάσκος με τη C3 γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:34,273, χρόνος ο οποίος ήταν ταχύτερος από αυτόν του Νόρις από την πρώτη ημέρα. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Λάντο Νόρις ήταν στη 2η θέση της κατάταξης όντας μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον οδηγό της Ferrari.

And Charles went Vrooooom 💨 pic.twitter.com/T8xRQoFoWT — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 12, 2026

O Όλιβερ Μπέρμαν της Haas ήταν στην 3η θέση, μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ, οποίος κατάφερε να γράψει 54 γύρους με τη Mercedes W17. O Ίσακ Χατζάρ δεν πήρε μέρος στο πρωινό τεστ, όμως έγραψε τον 5ο ταχύτερο χρόνο για τη Red Bull Racing. O Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi ήταν 6ος μπροστά από τον Πιέρ Γκασλί της Alpine που έχασε χρόνο λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο Βάλτερι Μπότας έφερε την Cadillac στην 8η θέση της κατάταξης κάνοντας έναν ανταγωνιστικό χρόνο, όμως ήταν 2,5 δλ μακριά από την κορυφή. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Άλεξ Άλμπον με Williams Νίκο Χούλκενμπεργκ με Audi.

Συνολικά 15 οδηγοί πήραν μέρος τη δεύτερη ημέρα στο Μπαχρέιν. Για ορισμένους όπως ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λάντο Νόρις, η σημερινή ήταν η τελευταία ημέρα πριν επιστρέψουν στα μονοθέσιά τους την επόμενη εβδομάδα.

Οι γύροι φέρνουν πολύτιμα δεδομένα

Τη δεύτερη ημέρα δράσης στο Μπαχρέιν τους περισσότερους γύρους έκανε η McLaren Racing. Η βρετανική ομάδα κάλυψε συνολικά 149 γύρους, 10 περισσότερους από τη δεύτερη Ferrari, η οποία έκανε πολλά χιλιόμετρα για μία ακόμη ημέρα.

Στους 133 γύρους σταμάτησε η Racing Bulls, με τη Williams Racing να γράφει 131 γύρους, ενώ η Haas έκανε 130. Η Cadillac ήταν η τελευταία ομάδα σήμερα που «έσπασε» το φράγμα των 100 γύρων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα που ξεκίνησε από το μηδέν στο 2026.

Τους λιγότερους γύρους στην ημέρα έκανε η Mercedes-AMG, η οποία μπορεί να εντυπωσίασε στη Βαρκελώνη, όμως στο Μπαχρέιν φαίνεται ευάλωτη.

Η επόμενη μέρα

Την Παρασκευή ομάδες και οδηγοί θα συνεχίσουν τα προγράμματα αξιολόγησης των νέων τους μονοθεσίων. Επειδή πρόκειται για μία νέα γενιά τεχνικών κανονισμών, οι ομάδες δεν έχουν ξεκλειδώσει ακόμη την πλήρη δυναμική τους, ενώ οι οδηγοί προσπαθούν να μάθουν να οδηγούν τα νέα τους… όπλα στο όριο.

Πρόκειται για μία περίοδο εκμάθησης, με την κάθε ομάδα να έχει διαφορετικό πρόγραμμα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να κρύψει την πραγματική της ταχύτητα από τους αντιπάλους της.

