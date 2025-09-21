Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος εγκατέλειψε από έξοδο λίγο μετά την εκκίνηση στο Μπακού και η μάχη του τίτλου παίρνει νέα τροπή.

Το GP Αζερμπαϊτζάν δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για τον Όσκαρ Πιάστρι. Ο οδηγός της McLaren, και πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, βρισκόταν στην 9η θέση της εκκίνησης αλλά τη στιγμή που έσβησαν τα κόκκινα φώτα όλα πήγαν στραβά.

Εκτός από το γεγονός ότι ο Αυστραλός έκανε άκυρη εκκίνηση, στη συνέχεια έπεσε στην τελευταία θέση και στην προσπάθειά του να καλύψει το χαμένο έδαφος έκανε το λάθος. Ο Πιάστρι είχε έξοδο και έριξε το μονοθέσιο της McLaren στις μπαριέρες, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τον αγώνα επί τόπου και να προκαλέσει την εμφάνοση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Ο Λάντο Νόρις έτσι έχει μια σπάνια ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά στη βαθμολογία, αν και ο Βρετανός μετά την εκκίνηση βρέθηκε μόλις στην 8η θέση της κατάταξης.

LIVE F1 - GP Αζερμπαϊτζάν, Αγώνας