O πρωτοπόρος της βαθμολογίας της Formula 1 εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Πίσω από τον προστατευτικό φράχτη και από ένα κινητό, παρακολουθεί την εξέλιξη του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα, πέφτοντας στον τοίχο στη στροφή 5.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας δεν επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του, αλλά παρέμεινε δίπλα στην πίστα. Η τηλεοπτική μετάδοση τον έδειξε να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από τον φράχτη, έχοντας διαθέσιμα και τα πλάνα από το κινητό κάποιου - προφανώς - κριτή.