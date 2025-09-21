F1 - Ο Πιάστρι παρακολουθεί από το κινητό τον αγώνα στο Μπακού (vid)
O πρωτοπόρος της βαθμολογίας της Formula 1 εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.
Πίσω από τον προστατευτικό φράχτη και από ένα κινητό, παρακολουθεί την εξέλιξη του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν ο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren εγκατέλειψε μόλις στον πρώτο γύρο του αγώνα, πέφτοντας στον τοίχο στη στροφή 5.
Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας δεν επέστρεψε στο γκαράζ της ομάδας του, αλλά παρέμεινε δίπλα στην πίστα. Η τηλεοπτική μετάδοση τον έδειξε να παρακολουθεί τον αγώνα πίσω από τον φράχτη, έχοντας διαθέσιμα και τα πλάνα από το κινητό κάποιου - προφανώς - κριτή.
Crying at Piastri watching the race on one of the marshall's phone pic.twitter.com/BWuyZzgsz8— Anthony Maruwa (@anthonymaruwa) September 21, 2025
@Photo credits: F1/X