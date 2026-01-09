Η ιταλική ομάδα της Formula 1 επιβεβαίωσε την ονομασία του νέου της μονοθεσίου για το 2026, επιλέγοντας να μείνει πιστή στις παραδόσεις.

Μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στα social media, η Scuderia Ferrari επισημοποίησε την ονομασία του νέου της μονοθεσίου. Το project 678, το οποίο θα οδηγήσουν οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον θα ονομαστεί SF-26.

Με τον τρόπο αυτό η Ferrari ακολουθεί την παράδοση που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στην ονομασία των μονοθεσίων της. Στόχος της δεν είναι άλλος από την επιστροφή στις επιτυχίες.

A new era begins, with the SF-26 🙌 pic.twitter.com/jGE1KyvWl2 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 9, 2026

Η παρουσίαση του μονοθεσίου

Η Ferrari αναμένεται να παρουσιάσει την SF-26 στις 23 Ιανουαρίου σε εκδήλωση που θα γίνει στις εγκαταστάσεις της στην Ιταλία. Προς ώρας πληροφορίες για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η αποκάλυψη του κόκκινου μονοθεσίου δεν είναι γνωστές.

Η τακτική των τελευταίων χρόνων για τους «κόκκινους» ήταν η παρουσίαση του μονοθεσίου και λίγες ώρες μετά η δοκιμή του στην πίστα του Φιοράνο. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, αναμένεται κάτι τέτοιο να συμβεί και φέτος, ωστόσο η δημόσια έκθεση της SF-26 ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Μία χρονιά γεμάτη απαιτήσεις

Το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Formula 1. Οι τεχνικοί κανονισμοί αλλάζουν πλήρως και αυτό προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στις ομάδες να δημιουργήσουν μία γερή βάση ώστε να τους δώσει τη δυνατότητα να πετύχουν τους στόχους τους.

Την περασμένη χρονιά η Ferrari δεν κατάφερε να κερδίσει Grand Prix, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν του 2021.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion