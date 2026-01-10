Σαν Σήμερα: Γεννήθηκαν δύο θρύλοι των αγώνων από τις ΗΠΑ (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Ιδιαίτερη η σημερινή ημέρα για τον αμερικανικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς δύο οδηγοί θρύλοι σήμερα έχουν γενέθλια. Θα μάθουμε για τους Μπόμπι Ρέιχαλ και Έντι Τσίβερ, οι οποίοι άφησαν τη δική τους ιστορία στη Formula 1, το Indycar και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Επιπλέον, παλιοί θρύλοι της εποχής πήραν μέρος στο Grand Prix Νέας Ζηλανδίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, γεννήθηκε ο Μπόμπι Ρέιχαλ, νικητής των 500 Μιλίων της Ινδιανάπολης το 1986. Ο Αμερικανός είχε αγωνιστεί σε δύο Grand Prix της Formula 1 με την ομάδα του Ουόλτερ Γουλφ το 1978, στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Τερμάτισε 12ος στον πρώτο αγώνα, αλλά εγκατέλειψε στον δεύτερο. Μετά από αυτό το πέρασμα εγκαταστάθηκε μόνιμα στις ΗΠΑ και έγραψε τη δική του ιστορία στο πρωτάθλημα μονοθεσίων IndyCar. Μέσα σε σχεδόν δύο δεκαετίες, ο Ρέιχαλ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και 24 νίκες, μεταξύ αυτών και στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Σήμερα διευθύνει τη δική του αγωνιστική ομάδα με συμμετοχές σε κορυφαία πρωταθλήματα όπως το IndyCar και η IMSA.

Σαν σήμερα το 1958, γεννήθηκε άλλος ένας Αμερικανός θρύλος των αγώνων, ο Έντι Τσίβερ. Σε αντίθεση με τον Ρέιχαλ, ο Τσίβερ αγωνίστηκε στα Grand Prix της F1 για πάνω από μια δεκαετία και πήρε μέρος σε 132 αγώνες. Παρόλο που ήταν πολύ γρήγορος, βρέθηκε στις σωστές ομάδες την λάθος περίοδο, με τις καλύτερες σεζόν του να έρχονται το 1982 και 1983 με τις Ligier και Renault αντίστοιχα. Σε εκείνες τις σεζόν ανέβηκε 7 φορές στο βάθρο, αλλά δεν κέρδισε ποτέ. Μετά από τρεις δύσκολες σεζόν με την Alfa Romeo, ο Τσίβερ έκλεισε την καριέρα του στην Arrows, παίρνοντας άλλα δύο βάθρα. Μετά την F1 αγωνίστηκε στο IndyCar, σημειώνοντας μάλιστα μια μεγάλη νίκη στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης το 1998.

Σαν σήμερα το 1959, πραγματοποιήθηκε ένας μη-πρωταθληματικός αγώνας, το Grand Prix Νέας Ζηλανδίας, στο οποίο πήραν μέρος κορυφαία ονόματα εκείνης της εποχής. Ο αγώνας διεξήχθη με κανονισμούς της Formula 2 και νικητής αναδείχθηκε ο Στέρλινγκ Μος. Δεύτερος ήταν ο Τζακ Μπράμπαμ και τρίτος ο Μπρους ΜακΛάρεν. Όλοι τους οδήγησαν αγωνιστικά της Cooper.

Φωτογραφίες: adelaide_gp/X