Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις: Η πρώτη γυναίκα οδηγός της F1

Η ιστορία της Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις, της πρώτης γυναίκας οδηγού στη Formula 1, που άνοιξε τον δρόμο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο και έγραψε ιστορία στους αγώνες.

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο της Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις, της γυναίκας που έγραψε ιστορία ως η πρώτη οδηγός που συμμετείχε ποτέ σε αγώνα Formula 1. Η Ιταλίδα οδηγός άνοιξε έναν δρόμο που μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 θεωρούνταν απαγορευμένος για τις γυναίκες, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Ντε Φιλίπις συμμετείχε σε πέντε Grand Prix, εκκίνησε σε τρεις αγώνες και κατέγραψε ως καλύτερο αποτέλεσμα τη 10η θέση στο Grand Prix του Βελγίου στο Σπα. Ωστόσο, η σημασία της παρουσίας της ξεπέρασε κατά πολύ τα στατιστικά.

Maria Teresa de Filippis, Maserati 250F, Monza, 1958. Via Grand Prix Photo. pic.twitter.com/CV3RZBXTSw — Demetriou Neto (@NetoDemetriou) May 7, 2025

Από τη Νάπολη στην κορυφή του motorsport

Γεννημένη το 1926 στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, κόρη του εύπορου κόμη Ντε Φιλίπις, η Μαρία Τερέζα μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που δεν την εμπόδισε να ακολουθήσει το πάθος της για την ταχύτητα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’40, έπειτα από πειράγματα των αδελφών της, πήρε μέρος στον πρώτο της αγώνα με ένα Fiat 500 και κατέκτησε τη νίκη στη διαδρομή Σαλέρνο – Cava dei Tirreni.

Η άνοδός της ήταν ραγδαία. Το 1954 αναδείχθηκε δεύτερη στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων, ενώ το 1956 εντυπωσίασε όταν από τις τελευταίες θέσεις εκκίνησης έφτασε μέχρι τη δεύτερη θέση σε αγώνα στη Νάπολη.

Το 1958 πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στη Formula 1 οδηγώντας τη Maserati 250F, το μονοθέσιο με το οποίο ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο είχε κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1957.

Unprecedented innovation. From the first female driver to qualify for a Formula 1 Grand Prix, Maria Teresa de Filippis, to the Maserati Women Testing Team to the Head of Maserati Corse, Maria Conti.#Maserati #RacingIsLife #IWD pic.twitter.com/yB3Itw4diE — MaseratiCorse (@MaseratiCorse) March 8, 2025

Αντιμέτωπη με τον σεξισμό, αλλά χωρίς φόβο

Η Ντε Φιλίπις δεν έκρυψε ποτέ ότι χρειάστηκε να παλέψει με προκαταλήψεις, αν και η ίδια υποστήριζε πως τις αντιμετώπισε ελάχιστες φορές ανοιχτά.

Όπως είχε δηλώσει στην εφημερίδα The Guardian το 2006: «Η μόνη φορά που μου απαγόρευσαν να αγωνιστώ ήταν στο Grand Prix της Γαλλίας. Ο διευθυντής του αγώνα είπε πως “το μόνο κράνος που πρέπει να φορά μια γυναίκα είναι αυτό στο κομμωτήριο”. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι συνάντησα προκατάληψη – μόνο έκπληξη για την επιτυχία μου».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Motor Sport το 2012, περιέγραψε πώς αντιμετώπιζε τη συμπεριφορά ορισμένων ανδρών οδηγών: «Όταν τα πράγματα γίνονταν πολύ έντονα ή πολύ χυδαία, τους πείραζα, τους κορόιδευα και έφευγαν».

Maria Teresa de Filippis with her racing trophies pic.twitter.com/nbVYVrJxib June 19, 2023

Ο Φάντζιο, ο «πατέρας των αγώνων» της

Το ντεμπούτο της στη Formula 1 συνέπεσε με την αποχώρηση του Χουάν Μανουέλ Φάντζιο από την ενεργό δράση. Ο Αργεντινός θρύλος στάθηκε στο πλευρό της, δίνοντάς της πολύτιμες συμβουλές.

«Μου έλεγε συνέχεια: “Πηγαίνεις πολύ γρήγορα, παίρνεις πολλά ρίσκα”. Δεν φοβόμουν την ταχύτητα – και αυτό δεν είναι πάντα καλό».

Σε άλλη συνέντευξη είχε πει: «Τους αποκαλούσα ήρωές μου – τον Fangio, τον Ascari, τον Villoresi. Στην πίστα έλεγα τον Fangio "πατέρα των αγώνων μου", γιατί με φρόντιζε και μου φερόταν φυσιολογικά. Ήταν ένας ευγενής άνθρωπος».

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ αγώνα Formula 1 λόγω ατυχήματος.

Το τέλος της καριέρας και η ζωή μακριά από την πίστα

Η καριέρα της στο κορυφαίο επίπεδο αποδείχθηκε σύντομη. Το 1959, μετά τον τραγικό θάνατο του Ζαν Μπερά στην πίστα AVUS του Βερολίνου, η Ντε Φιλίπις αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά: «Είχαν πεθάνει πάρα πολλοί φίλοι μου. Ο Μούσο, ο Κόλις, ο Ντε Πορτάγκο, ο Χόθορν … Και μετά σκοτώθηκε ο Μπερά. Αυτό ήταν το πιο τραγικό, γιατί ήταν σε έναν αγώνα στον οποίο έπρεπε να συμμετέχω κι εγώ».

Maria Teresa De Filippis (Scuderia Ugolini, Maserati 250F), 1959 International Trophy (Silverstone) pic.twitter.com/qgurdnnnJo — Races From the Past (@races39862) September 16, 2025

Η Ντε Φιλίπις ποσύρθηκε από τους αγώνες, έκανε οικογένεια και επέστρεψε στον κόσμο της Formula 1 το 1978, όταν εντάχθηκε στη διεθνή λέσχη παλαιμάχων οδηγών, της οποίας έγινε αντιπρόεδρος το 1997.

Η Μαρία Τερέζα ντε Φιλίπις έφυγε από τη ζωή πριν από δέκα χρόνια, όμως το όνομά της παραμένει συνώνυμο της πρωτοπορίας, του θάρρους και της αμφισβήτησης των στερεοτύπων.

Ήταν η γυναίκα που τόλμησε να μπει σε έναν κόσμο που δεν ήταν έτοιμος να τη δεχτεί – και τον άλλαξε για πάντα.