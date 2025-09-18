Οδηγούμε στα Μέγαρα το νέο plug-in hybrid SUV της Lynk & Co, το οποίο ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή ηλεκτρική αυτονομία.

Νέα άφιξη στα plug-in υβριδικά SUV, μία κατηγορία οχημάτων που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα εταιρικά αυτοκίνητα. Η Lynk & Co παρουσίασε στα Μέγαρα το 08, ένα D-SUV που φθάνει σε μήκος τα 4,82 μέτρα.

Ισχύς - αυτονομία

Το υβριδικό σύστημα έχει συνδυαστική ισχύ 345 ίππων και περιλαμβάνει τον 1.5 turbo βενζίνης 137 ίππων και ηλεκτροκινητήρα 208 ίππων. Η μεγάλη μπαταρία των 39,6 kWh εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 200 χιλιομέτρων, εντυπωσιακή τιμή για ένα plug-in hybrid αυτοκίνητο. To Lynk & Co μπορεί να φορτίσει σε DC έως 85 kW (10-80% σε 33 λεπτά) και σε AC έως 11 kW.

Η κίνηση περνά στους εμπρός τροχούς, με τα 100 χλμ/ώρα να έρχονται από στάση σε 6,8 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ταχύτητα φθάνει τα 185 χλμ/ώρα. Το βάρος του Lynk & Co 08 ανέρχεται σε 2.112 κιλά.

Εκδόσεις - τιμές

Το Lynk & Co 08 είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις εξοπλισμού, την Core και την More. H πρώτη κοστίζει 52.490 ευρώ, ενώ η δεύτερη 59.990 ευρώ.

Μείνετε συντονισμένοι στο gMotion για τις πρώτες οδηγικές μας εντυπώσεις από το νέο plug-in hybrid SUV.