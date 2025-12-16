Νέα εποχή Maxus στην Ελλάδα

Με νέα εκπροσώπηση και ένα ενδιαφέρον pick up στη γκάμα της, το T60 MAX, η Maxus συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων.

Η κινεζική Maxus, ένα από brand της SAIC Motors με εξειδίκευση στα επαγγελματικά οχήματα, αποτελεί γνωστή ποσότητα στη χώρα μας από το 2021, όταν ξεκίνησε την εμπορική της σταδιοδρομία υπό τη σκέπη της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Πλέον η Maxus πέρασε στα χέρια της Automotive Solutions, μιας εταιρείας του ομίλου της Motor Oil, η οποία σε συνεργασία με τον όμιλο επιχειρήσεων Σαρακάκη ανέλαβε την διανομή της μεγάλης γκάμας επαγγελματικών μοντέλων της μάρκας στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, λανσάρει στην ελληνική αγορά το T60 MAX, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον τετράθυρο, πενταθέσιο pick up, το οποίο γνωρίσαμε σε ειδική εκδήλωση στους χώρους του Margi Farm, στην Αττική.

Το νέο Maxus T60 MAX

Το μεγάλο νέο στη γκάμα των επαγγελματικών μοντέλων της Maxus ακούει το όνομα T60 MAX. Το διπλοκάμπινο pick up έκανε το ντεμπούτο του στη χώρα μας κατά την έκθεση Auto Thessaloniki, που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2025, ενώ πλέον, κατά την παρουσίαση στο Margi Farm, το μοντέλο ήταν διαθέσιμο και για οδήγηση από τους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου αυτοκινήτου.

Αισθητικά το νέο μοντέλο είναι αρκετά προσεγμένο και επιβλητικό, τόσο σε διαστάσεις όσο και σε σχεδιαστικές επιλογές -βλέπε εμπρός μάσκα, τονισμένους θόλους και μεγάλους τροχούς. Με μήκος 5,395 μέτρα και μεταξόνιο 3,155 μέτρα, το T60 MAX είναι από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία του, με αποτέλεσμα να προσφέρει άνετους εσωτερικούς χώρους για επιβάτες και φόρτωση. Η καρότσα, με διαστάσεις 1,485 × 1,510 × 0,530 μέτρα , έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τη φόρτωση και εκφόρτωση, ενώ το ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 1.050 κιλά, ένα από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία.

Η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 κιλά με φρένα αποτελεί κορυφαία τιμή και επιτρέπει τη μεταφορά βαρέων ρυμουλκούμενων, μηχανημάτων ή εξοπλισμού, καθιστώντας το T60 MAX ένα πραγματικό «εργαλείο» για απαιτητικές αποστολές.

Τα μεταφορικά και χωροταξικά πλεονεκτήματα του Maxus T60 MAX συνεχίζονται και στα μηχανικά μέρη, τα οποία στα χαρτιά δείχνουν εξαιρετικά αποδοτικά και σύγχρονα. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο διατίθεται με δίλιτρο κινητήρα 2.0 Bi-Turbo Diesel, ο οποίος αποδίδει 215 ίππους ισχύος και 500 Nm ροπή. Η διάταξη διπλού υπερτροφοδότη εξασφαλίζει άμεση απόκριση στις χαμηλές στροφές και σταθερή παροχή ισχύος στις υψηλότερες, προσφέροντας υψηλή ελκτική ικανότητα ακόμη και με πλήρες φορτίο ή κατά τη ρυμούλκηση.

Τη μετάδοση αναλαμβάνει ένα προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ZF 8 σχέσεων, που αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού και, χάρη στο πλήθος των σχέσεών του, συμβάλλει τόσο στις επιδόσεις όσο και στην οικονομία καυσίμου. Η ισχύς φτάνει στους πίσω ή σε όλους τους τροχούς κατ' επιλογή του οδηγού, μέσω του συστήματος τετρακίνησης Intelligent Torque-On-Demand της BorgWarner. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του περιστροφικό χειριστήριο με τις επιλογές 2H, AUTO, 4H και 4L. Να σημειωθεί ότι υπάρχει μπλοκέ πίσω διαφορικό, που ενεργοποιείται αυτόματα με την επιλογή 4L.

Η παρουσία μπλοκέ πίσω διαφορικού, η μεγάλη απόσταση από το έδαφος των 21,7 εκατοστών, οι γωνίες προσέγγισης/αναχώρησης 29°/26° και τα ελαστικά Bridgestone Dueler All Terain με διαστάσεις 265/60R18 εξασφαλίζουν εξαιρετικές off-road δυνατότητες. Σε αυτές συμβάλλει και η προηγμένη εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια, ενώ πίσω έχει επιλεγεί η πολύ στιβαρή και αποδοτική διάταξη του άκαμπτου άξονα με ελλειπτικά φύλλα σούστας, ώστε να είναι διαχειρίσιμα τα μεγάλα φορτία του ωφέλιμου φορτίου.

Περνώντας στο εσωτερικό του μοντέλου, η εικόνα είναι ιδιαίτερα σύγχρονη και πλήρως ψηφιακή. Εμπρός από τον οδηγό υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, ενώ ακριβώς με την ίδια διαγώνιο παρουσιάζεται και η οθόνη αφής του συστήματος infotainment, τοποθετημένη σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Η συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των smartphone, ενώ υπάρχει διαθέσιμη και ασύρματη φόρτιση κινητού (50W) και οι τρεις θύρες USB καλύπτουν τις ανάγκες φόρτισης όλων των επιβατών.

Διαθέσιμη είναι μια μόνο έκδοση εξοπλισμού, αλλά κορυφαία όσον αφορά τόσο την άνεση, όσο και την ασφάλεια. Έτσι στο βασικό εξοπλισμό εντάσσονται ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα έξι θέσεων για οδηγό και συνοδηγό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι, αυτόματος κλιματισμός με πίσω έξοδο αέρα στο κεντρικό υποβραχιόνιο, ζάντες ελαφρού κράματος, κάμερα οπισθοπορείας 360 μοιρών, αυτόματη λειτουργία προβολέων και πολλά ακόμα στοιχεία άνεσης και ευκολίας.

Σε επίπεδο συστημάτων υποβοήθησης της οδήγησης το μοντέλο διαθέτει πληρέστατη σουίτα με Adaptive Cruise Control (ACC), Autonomous Emergency Braking (AEB), Forward Collision Warning (FCW), Lane Departure Warning (LDW) και Lane Keep Assist (LKA) μεταξύ άλλων. Πλουραλισμός υπάρχει και στην παλέτα των διαθέσιμων χρωμάτων αμαξώματος, με έξι συνολικά να είναι διαθέσιμα.

Αναφορικά με την υποστήριξη μετά την πώληση, η Automotive Solutions και ο όμιλος Σαρακάκη έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο πωλήσεων και service σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο και Καβάλα, ενώ εντός του 2026 προγραμματίζεται η ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου 16 σημείων σε όλη τη χώρα. Αναφορικά με τις εγγυήσεις, το μοντέλο καλύπτεται πλήρως για 5 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα και η τιμή του ανέρχεται στις 44.880 ευρώ με τον ΦΠΑ. Να σημειώσουμε τέλος ότι ειδικά για το λανσάρισμα του μοντέλου, προσφέρεται όφελος 1.690 ευρώ.

Η γκάμα των επαγγελματικών Maxus στην Ελλάδα

Εκτός του ολοκαίνουριου Τ60 ΜΑΧ, η Maxus προσφέρει στη χώρα μας και μια ευρεία γκάμα ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, τόσο αμιγώς ηλεκτρικών όσο και με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα συμπαγή Van eDeliver 3 και eDeliver 5 είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ τα μεγαλύτερα eDeliver 7 και eDeliver 9 διατίθενται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, όσο και με κινητήρας diesel.

Χαρακτηριστικά όλων των van της Maxus αποτελούν η μεγάλη χωρητικότητα, το αυξημένο ωφέλιμο φορτίο και οι σύγχρονες λύσεις ασφάλειας, συνδεσιμότητας και άνεσης. Όλα τα μοντέλα της Maxus συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 160.000 χλμ., ενώ για τις αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις της σειράς eDeliver η μπαταρία καλύπτεται με ξεχωριστή εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χλμ.