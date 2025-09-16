Πού θα φιλοξενείται το service park σύμφωνα με το φάκελο υποψηφιότητας - Ποια άλλη πόλη διεκδικεί την έδρα του Ράλλυ Ακρόπολις

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έχει εξασφαλισμένη θέση στο πρόγραμμα του WRC μέχρι και το 2027, με τον αγώνα του 2026 να διεξάγεται το τετραήμερο 25-28 Ιουνίου. Όλα έδειχναν ότι ο φετινός αγώνας ήταν ο τελευταίος με έδρα την πόλη της Λαμίας, καθώς γίνονται έργα αναμόρφωσης της Πανελλήνιας Έκθεσης. Και το μεγάλο φαβορί για τη φιλοξενία του Ράλλυ Ακρόπολις ήταν το Λουτράκι, που αποτελούσε και παλαιότερα το κέντρο του αγώνα.

Όμως οι εκπρόσωποι της Φθιώτιδας και της Λαμίας αποφάσισαν να καταθέσουν φάκελο υποψηφιότητας και για τον αγώνα του 2026. Σχετική συνάντηση είχαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Δήμαρχος Λαμιέων Πανουργιάς Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Χρυσόστομος Καρέλλης.

Σύμφωνα με το φάκελο υποψηφιότητας, βασικά σημεία και πλεονεκτήματα της πρότασης για τη διεξαγωγή του εθνικού αγώνα στην Στερεά Ελλάδα με έδρα την Λαμία είναι:

Υποδομές και οργάνωση: Η Λαμία και η Στερεά Ελλάδα προσφέρουν σύγχρονες υποδομές, λειτουργικούς χώρους για το Rally HQ και το Service Park, καθώς και

κορυφαίες ειδικές διαδρομές που έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία. Η αναμόρφωση του χώρου της ΠΕΛ, αν και ιδιαίτερα θετική μακροπρόθεσμα, δημιουργεί την ανάγκη προσωρινής μετατόπισης του Service Park και των βασικών λειτουργιών του αγώνα σε μία διαφορετική, λειτουργικά αυτόνομη ζώνη.

Ο προτεινόμενος χώρος τοποθετείται νοτιοανατολικά της περιοχής που παραδοσιακά φιλοξενείται το Service Park. Αποτελεί ήδη περιφραγμένη και εν μέρει αξιοποιημένη

έκταση, η οποία σήμερα διαθέτει:

Ασφαλτοστρωμένο τμήμα 30.500 τ.μ. στη βόρειο - ανατολική πλευρά.

Τμήμα 18.600 τ.μ. που προβλέπεται να ασφαλτοστρωθεί.

Δύο εισόδους στην ανατολική πλευρά και 1 προβλεπόμενη στη νότια πλευρά.

Υφιστάμενες υποδομές φωτισμού και περίφραξης.

Καινοτομία και βιωσιμότητα: Η διοργάνωση έχει εισάγει πρωτοποριακές περιβαλλοντικές πρακτικές, όπως η αποκλειστική τροφοδοσία του Service Park με

πράσινη ενέργεια (παγκόσμια καινοτομία από το 2024).

Συγκριτικό πλεονέκτημα: Η Στερεά Ελλάδα διαθέτει πλεονάζουσα εμπειρία και τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε από το 2021 και έπειτα μέσα από επιτυχημένες

διοργανώσεις, χάρη στη συνεργασία κυβέρνησης, οργανωτικής επιτροπής, αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικού κόσμου, κοινωνίας και εθελοντών.

Κομβική θέση και προσβασιμότητα: Η Στερεά Ελλάδα στο κέντρο της χώρας, με άμεση σύνδεση σε οδικό, σιδηροδρομικό και θαλάσσιο δίκτυο, προσβάσιμη από όλες

τις περιοχές.

Συνεχής προετοιμασία: Ήδη αναπτύσσεται οργανωμένο σχέδιο για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων 2026–2027, που περιλαμβάνει έγκαιρη προετοιμασία των

χώρων, διοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων και ολοκληρωμένη διαχείριση της πόλης.

Συναισθηματικός δεσμός: Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένο με τη Στερεά Ελλάδα, ενώ η Λαμία καθιερώνεται στη συνείδηση των φίλων του

αθλήματος ως η “καρδιά του αγώνα”.

«Πιάσαμε δουλειά μόλις έπεσε η καρό σημαία του “ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025” και είμαστε ήδη πανέτοιμοι για την ανάληψη της διοργάνωσης και το 2026. Με ξεκάθαρο σχεδιασμό, με προτάσεις και λύσεις και κυρίως με όλα εκείνα τα εχέγγυα, ώστε να έχουμε ακόμη μια επιτυχημένη διοργάνωση. Εμείς, στην Στερεά Ελλάδα, έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να φέρουμε εις πέρας με επιτυχία παγκόσμιες αθλητικές διοργανώσεις, όπως το Ράλλυ των Θεών. Έχουμε και πάλι τις πλέον ιδανικές εγκαταστάσεις, αλλά και τις πιο θεαματικές ειδικές διαδρομές. Έχουμε πρωτίστως τους Στερεοελλαδίτες, που αγκαλιάζουν κάθε χρόνο αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση. Αυτά είναι τα ισχυρά πλεονεκτήματα της πρότασης που καταθέσαμε στον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και την “Motorsport Greece” για να αναλάβουμε και πάλι τη διοργάνωση του Ράλλυ Ακρόπολις», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.