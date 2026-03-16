Σκληρή απάντηση από το αφεντικό της Mercedes στην κριτική του Ολλανδού: «Όποιος δει τα onboard του Μαξ, βλέπει ότι αντιμετωπίζει έναν εφιάλτη».

Η κόντρα για τους νέους κανονισμούς της Formula 1 μόλις απέκτησε νέο κεφάλαιο και πρωταγωνιστές δύο από τις πιο ισχυρές φιγούρες του paddock. Μετά το επεισοδιακό Grand Prix της Κίνας, ο Τότο Βολφ δεν άφησε ασχολίαστα τα πυρά του Μαξ Φερστάπεν κατά των κανονισμών του 2026, δίνοντας μια απάντηση που θα συζητηθεί.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, εμφανώς απογοητευμένος από την εγκατάλειψή του και την κακή εικόνα της Red Bull στη Σαγκάη, δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες θυμίζουν «Mario Kart» και ότι όσοι οπαδοί απολαμβάνουν αυτό το θέαμα «δεν καταλαβαίνουν από αγώνες». Η απάντηση του Βολφ ήταν άμεση και αιχμηρή: «Ο Μαξ ζει ένα "τρενάκι τρόμου" με το δικό του μονοθέσιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει το σπορ».

Ο ισχυρός άνδρας της Mercedes υποστήριξε ότι η κριτική του Φερστάπεν πηγάζει από την αδυναμία της Red Bull να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. «Αν κοιτάξετε το onboard του Μαξ από τις κατατακτήριες, η οδήγηση του μονοθεσίου του φαίνεται να είναι πραγματικά εφιαλτική. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες ομάδες», δήλωσε ο Βολφ, «καρφώνοντας» την τεχνική υστέρηση των «ταύρων».

Σύμφωνα με τον Βολφ, το θέαμα στη Σαγκάη, ειδικά οι μάχες ανάμεσα στη Mercedes και τη Ferrari, ήταν η καλύτερη απόδειξη ότι οι κανονισμοί λειτουργούν. «Είδαμε προσπεράσεις, είδαμε μάχες. Το προϊόν είναι καλό. Μερικές φορές γινόμαστε υπερβολικά νοσταλγικοί για το παρελθόν, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι οι φίλαθλοι απολαμβάνουν αυτό που βλέπουν τώρα», πρόσθεσε.

Τα πολιτικά «μαχαίρια»

Ο Βολφ παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σημεία που χρειάζονται βελτίωση, όπως το φαινόμενο του «lift and coast» (να αφήνεις το γκάζι πριν τη στροφή για εξοικονόμηση ενέργειας). Κατανοεί ότι για έναν οδηγό όπως ο Φερστάπεν, που θέλει να επιτίθεται σε κάθε μέτρο της πίστας, αυτό είναι δύσκολο να το αποδεχθεί. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις για το μέλλον του σπορ δεν μπορούν να λαμβάνονται με βάση τα παράπονα ενός οδηγού που αντιμετωπίζει προβλήματα. «Μίλησα με τον Στέφανο Ντομενικάλι και όλα τα δεδομένα δείχνουν το ίδιο: Οι οπαδοί, ειδικά οι νεότεροι, λατρεύουν τη νέα Formula 1. Οι αριθμοί στα social media και οι ζητωκραυγές στις κερκίδες λένε την αλήθεια».

Η τοποθέτηση του Βολφ έχει και έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Με τη Red Bull να πιέζει για αλλαγές στους κανονισμούς, η Mercedes (που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί) δεν έχει κανέναν λόγο να συναινέσει. Ο Βολφ γνωρίζει ότι η Red Bull προσπαθεί να καλύψει την απόσταση μέσω αλλαγής των κανονισμών και εμφανίζεται έτοιμος να ακονίσει τα δικά του... πολιτικά μαχαίρια. Με τον Φερστάπεν «στα κάγκελα» και τον Βολφ να απολαμβάνει τα 1-2 της ομάδας του, ο πόλεμος των εντυπώσεων μόλις ξεκίνησε.