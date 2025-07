Με 14 αγώνες συνεχίζει και την επόμενη αγωνιστική χρονιά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, το οποίο θα επισκεφθεί νέους προορισμούς.

Οι διοργανωτές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) ανακοίνωσαν το αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν του 2026. Την επόμενη χρονιά το καλεντάρι του WRC θα περιλαμβάνει 14 αγώνες, όσους και τη φετινή χρονιά, με αυτόν που ξεχωρίζει να είναι φυσικά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Το «Ράλλυ των Θεών», που έχει εξασφαλίσει τη θέση του στο WRC μέχρι το 2027, θα είναι ο 8ος αγώνας του πρωταθλήματος και θα διεξαχθεί στις «παραδοσιακές» ημερομηνίες του, δηλαδή 25-28 Ιουνίου 2026.

Το Πρωτάθλημα του 2026 περιλαμβάνει 14 γύρους και έχει ορισμένες αλλαγές. Στο ημερολόγιο έχει προστεθεί η Κροατία, ενώ η επιστροφή του σπορ στις ΗΠΑ αναβάλλεται για μία ακόμη χρονιά. Το σύνολο των αγώνων να περιλαμβάνει όλες τις επιφάνειες - πάγο, χιόνι, χώμα, άσφαλτο και έρημο.

