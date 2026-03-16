To δημοφιλές μοντέλο της Audi, Q3, βάζει υποψηφιότητα για μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των premium SUV της αγοράς.

Το νέο Audi Q3 έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του premium compact SUV, συνδυάζοντας δυναμική σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και σύγχρονες λύσεις κινητικότητας. Με πλήρη γκάμα κινητήρων, ψηφιακές τεχνολογίες επόμενης γενιάς και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, διαμορφώνει μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία του.

Έχοντας εδραιωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της κατηγορίας του, το Audi Q3 ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού. Επιπλέον εισάγει στην κατηγορία των compact SUV την τεχνολογία Digital Matrix LED με micro-LED η οποία επιτρέπει στη μεγάλη σκάλα να φτάσει σε εμβέλεια έως τα 380 μέτρα. Σαν να μην έφτανε αυτό η χωρητικότητα του ξεκινά από τα 488 λίτρα και μπορεί να φτάσει έως και περίπου 575 λίτρα χάρη στη μετακινούμενη πίσω σειρά καθισμάτων. Με την αναδίπλωση των καθισμάτων, ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να φτάσει έως 1.386 λίτρα.

Οι λόγοι που το Audi Q3 ξεχωρίζει

Το μοναδικό premium SUV με μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης: Σε μια εποχή όπου το εταιρικό αυτοκίνητο αποτελεί βασικό εργαλείο κινητικότητας για χιλιάδες επαγγελματίες, το Audi Q3 e-hybrid προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Χάρη στη λιανική τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 € και στις εκπομπές CO₂ κάτω από 50 g/km, εξασφαλίζει μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας μια ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή στην premium SUV κατηγορία.

Plug-in hybrid τεχνολογία με κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία: Το Audi Q3 e-hybrid συνδυάζει αποδοτικότητα και επιδόσεις με ισχύ έως 272 hp και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία που προσφέρεται σήμερα στην κατηγορία των premium SUV, επιτρέποντας στους οδηγούς να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους μετακινήσεις σχεδόν αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει: Το νέο Audi Q3 υιοθετεί τη σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα της Audi, με έντονες αναλογίες, καθαρές επιφάνειες και δυναμικές γραμμές. Η χαρακτηριστική μάσκα Singleframe και η ισχυρή παρουσία του αμαξώματος δημιουργούν ένα SUV με έντονη σχεδιαστική ταυτότητα που ξεχωρίζει στον δρόμο.

Δύο διαφορετικές εκφράσεις του ίδιου premium χαρακτήρα: Το νέο Audi Q3 διατίθεται ως Q3 SUV και Q3 Sportback. Η πρώτη έκδοση δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και την αυθεντική SUV φιλοσοφία, ενώ η δεύτερη προσθέτει μια πιο δυναμική coupé αισθητική. Έτσι, κάθε οδηγός μπορεί να επιλέξει την εκδοχή που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό του στυλ.

Ψηφιακή εμπειρία επόμενης γενιάς: Η καμπίνα του νέου Audi Q3 σχεδιάστηκε με γνώμονα την ψηφιακή εμπειρία. Το πλήρως ψηφιακό cockpit, το προηγμένο infotainment και τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού δημιουργούν ένα τεχνολογικά εξελιγμένο περιβάλλον που ενισχύει την άνεση και την ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Πολλαπλές επιλογές κινητήρων: Το νέο Audi Q3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες οδηγών, με επιλογές βενζίνης mild hybrid, diesel και plug-in hybrid. Όλες οι εκδόσεις συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο S tronic, ενώ σε επιλεγμένες εκδόσεις διατίθεται και η τεχνολογία quattro για αυξημένη πρόσφυση και οδηγική σταθερότητα.

Χώροι και άνεση για κάθε διαδρομή: Το Audi Q3 προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο άνεσης τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε μεγαλύτερα ταξίδια. Η πρακτικότητα και η ευελιξία του εσωτερικού το καθιστούν ιδανικό για διαφορετικές ανάγκες μετακίνησης.

Προνομιακός εξοπλισμός με σημαντικό όφελος: Με το Προνομιακό Πακέτο Εξοπλισμού Premium, το νέο Audi Q3 προσφέρει πλούσιο εξοπλισμό αξίας έως 3.300 € σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. Στοιχεία όπως το μεταλλικό χρώμα αμαξώματος, οι ζάντες αλουμινίου 18”, ο αυτόματος κλιματισμός τριών ζωνών, τα θερμαινόμενα σπορ καθίσματα και το σύστημα Ambient Lighting Plus αναβαθμίζουν αισθητά την εμπειρία άνεσης και πολυτέλειας.

Ευελιξία στην απόκτησή του: Η απόκτηση του νέου Audi Q3 γίνεται πιο εύκολη από ποτέ μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης της Audi Financial Services. Με το πρόγραμμα Auto Credit, το νέο Audi Q3 είναι διαθέσιμο από 299 € τον μήνα, με ευέλικτους όρους που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε οδηγού.

