«F1» η ταινία: Βροντερό παρών στα Όσκαρ - Ποιο βραβείο πήρε

Η ταινία-φαινόμενο για τη Formula 1με τον Μπραντ Πιτ πρωταγωνίστησε και στα διασημότερα βραβεία του κινηματογράφου.

Η Formula 1 δεν κυριαρχεί πλέον μόνο στις πίστες, αλλά και στο κόκκινο χαλί του Χόλιγουντ. Στη χθεσινή τελετή των βραβείων Όσκαρ, η ταινία «F1» επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο αγαλματίδιο στην κατηγορία του Καλύτερου Ήχου (Best Sound), δικαιώνοντας την απόφαση της παραγωγής να χρησιμοποιήσει πραγματικούς ήχους από τα μονοθέσια και τις πίστες.

Η ταινία, που γυρίστηκε με την πλήρη υποστήριξη της FIA και των ομάδων της F1, είχε συγκεντρώσει συνολικά τρεις υποψηφιότητες. Εκτός από την κατηγορία του Ήχου όπου και θριάμβευσε, ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερων Οπτικών Εφέ (Visual Effects) και Καλύτερου Μοντάζ (Film Editing), χάνοντας στις λεπτομέρειες από τις άλλες υπερπαραγωγές της χρονιάς.

Μια εισπρακτική «pole position»

Η επιτυχία στα Όσκαρ έρχεται να σφραγίσει μια εξαιρετική πορεία στις κινηματογραφικές αίθουσες. Από την πρεμιέρα της το περασμένο καλοκαίρι μέχρι σήμερα, η ταινία «F1» έχει καταγράψει εισπράξεις που ξεπερνούν τα 750 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό νούμερο, αν αναλογιστεί κανείς το υψηλό κόστος παραγωγής, που άγγιξε τα 300 εκατομμύρια δολάρια λόγω των απαιτητικών γυρισμάτων κατά τη διάρκεια πραγματικών Grand Prix.

Η ταινία κατάφερε να προσελκύσει στις αίθουσες όχι μόνο τους «σκληροπυρηνικούς» οπαδούς του σπορ, αλλά και ένα ευρύτερο κοινό, καθώς είχε τον Μπραντ Πιτ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η βράβευση από την Ακαδημία Κινηματογράφου μετατρέπει το «F1» από μια απλή ταινία για ένα σπορ σε ένα από τα πιο ισχυρά lifestyle brand της εποχής μας. Η επιτυχία της αντικατοπτρίζει την τεράστια άνοδο της δημοτικότητας του αθλήματος στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός της ταχύτητας με τη μεγάλη οθόνη παραμένει ακαταμάχητος.