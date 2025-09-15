MotoGP: H Ducati σε αδιέξοδο με τον Μπανάια
Η Ducati φεύγει από το Σαν Μαρίνο με μια βαριά σκιά πάνω από τον Φραντσέσκο «Πέκο» Μπανάια. Ο Ιταλός, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP, δεν κατάφερε να πάρει ούτε έναν βαθμό στο «σπίτι» του: 13ος στο sprint, πτώση στον αγώνα. Μια ακόμη σελίδα σε ένα σερί κακών εμφανίσεων που δείχνει να έχει κουράσει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους ανθρώπους της Ducati.
When it rains, it pours 💔@PeccoBagnaia has gone down 💥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/U2tL1agrUf— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 14, 2025
Ο ίδιος ο Μπανάια δεν έχει κρύψει την απογοήτευσή του: «Η υπομονή μου τελειώνει. Είναι δύσκολο… Ζω έναν εφιάλτη», δήλωσε παλιότερα στο Sky Italy, ζητώντας εξηγήσεις από την ομάδα του για την αδυναμία να βρεθεί λύση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός χάνει τον βηματισμό του με τη GP25: είχε προηγηθεί και το GP Γαλλίας, όπου επίσης έφυγε με μηδέν βαθμούς. Οι δηλώσεις του θυμίζουν την πίεση που ένιωθε και μετά την Αυστρία, όταν ζητούσε επίμονα απαντήσεις.
Η στάση της Ducati
Αν μέχρι τώρα ο γενικός διευθυντής της Ducati, Τζίτζι Νταλ’Ίνια, προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αυτή τη φορά δεν μάσησε τα λόγια του: «Έχασα κι εγώ την υπομονή μου, όπως και οι φίλοι του Πέκο», παραδέχτηκε. Ο αγωνιστικός διευθυντής Νταβίντε Ταρντότσι έχει ήδη δηλώσει ότι ο Μπανάια πρέπει να μάθει να οδηγεί «γύρω από τα προβλήματα», αλλά φαίνεται πως το κλίμα στην Borgo Panigale είναι βαρύ.
Τη Δευτέρα μετά τον αγώνα, η Ducati συμμετέχει στο τελευταίο in-season test στο Μισάνο. Στην Αραγονία, ανάλογες δοκιμές είχαν αποδειχθεί καθοριστικές για τον Μαρκ Μάρκεθ, που βρήκε το σετάρισμα για να ξεκινήσει το νικηφόρο του σερί. Όμως, ο Νταλ’Ίνια κρατά χαμηλά τον πήχη: «Δεν βγάζεις λαγό από το καπέλο σε μια μέρα. Θα είναι σημαντικό τεστ, αλλά δεν θα αλλάξει τα πάντα».
Next step ➡️ testing day tomorrow 💪❤️#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/inQaJCodf5— Ducati Corse (@ducaticorse) September 14, 2025
Σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Ο Μπανάια βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο της καριέρας του μετά τους τίτλους του 2022 και 2023. Η Ducati, που έχει οικοδομήσει μια αυτοκρατορία στο MotoGP με συνεχόμενες νίκες και τίτλους, βλέπει τον «εκλεκτό» της να χάνει έδαφος. Αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, η πίεση θα μεγαλώσει τόσο από το εσωτερικό της ομάδας όσο και από το ίδιο το κοινό, που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει τον Πέκο τόσο ευάλωτο.