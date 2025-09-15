Ο Τζίτζι Νταλ’Ίνια παραδέχτηκε ότι κι αυτός έχει χάσει την υπομονή του, καθώς ο κατήφορος για τον δύο φορές πρωταθλητή συνεχίζεται.

Η Ducati φεύγει από το Σαν Μαρίνο με μια βαριά σκιά πάνω από τον Φραντσέσκο «Πέκο» Μπανάια. Ο Ιταλός, δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής MotoGP, δεν κατάφερε να πάρει ούτε έναν βαθμό στο «σπίτι» του: 13ος στο sprint, πτώση στον αγώνα. Μια ακόμη σελίδα σε ένα σερί κακών εμφανίσεων που δείχνει να έχει κουράσει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τους ανθρώπους της Ducati.

Ο ίδιος ο Μπανάια δεν έχει κρύψει την απογοήτευσή του: «Η υπομονή μου τελειώνει. Είναι δύσκολο… Ζω έναν εφιάλτη», δήλωσε παλιότερα στο Sky Italy, ζητώντας εξηγήσεις από την ομάδα του για την αδυναμία να βρεθεί λύση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ιταλός χάνει τον βηματισμό του με τη GP25: είχε προηγηθεί και το GP Γαλλίας, όπου επίσης έφυγε με μηδέν βαθμούς. Οι δηλώσεις του θυμίζουν την πίεση που ένιωθε και μετά την Αυστρία, όταν ζητούσε επίμονα απαντήσεις.

Η στάση της Ducati

Αν μέχρι τώρα ο γενικός διευθυντής της Ducati, Τζίτζι Νταλ’Ίνια, προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, αυτή τη φορά δεν μάσησε τα λόγια του: «Έχασα κι εγώ την υπομονή μου, όπως και οι φίλοι του Πέκο», παραδέχτηκε. Ο αγωνιστικός διευθυντής Νταβίντε Ταρντότσι έχει ήδη δηλώσει ότι ο Μπανάια πρέπει να μάθει να οδηγεί «γύρω από τα προβλήματα», αλλά φαίνεται πως το κλίμα στην Borgo Panigale είναι βαρύ.

Τη Δευτέρα μετά τον αγώνα, η Ducati συμμετέχει στο τελευταίο in-season test στο Μισάνο. Στην Αραγονία, ανάλογες δοκιμές είχαν αποδειχθεί καθοριστικές για τον Μαρκ Μάρκεθ, που βρήκε το σετάρισμα για να ξεκινήσει το νικηφόρο του σερί. Όμως, ο Νταλ’Ίνια κρατά χαμηλά τον πήχη: «Δεν βγάζεις λαγό από το καπέλο σε μια μέρα. Θα είναι σημαντικό τεστ, αλλά δεν θα αλλάξει τα πάντα».

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Ο Μπανάια βρίσκεται στο πιο δύσκολο σημείο της καριέρας του μετά τους τίτλους του 2022 και 2023. Η Ducati, που έχει οικοδομήσει μια αυτοκρατορία στο MotoGP με συνεχόμενες νίκες και τίτλους, βλέπει τον «εκλεκτό» της να χάνει έδαφος. Αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, η πίεση θα μεγαλώσει τόσο από το εσωτερικό της ομάδας όσο και από το ίδιο το κοινό, που δεν έχει συνηθίσει να βλέπει τον Πέκο τόσο ευάλωτο.