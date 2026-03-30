Σάινθ: «Ακούστε τους οδηγούς, όχι μόνο τις ομάδες»

Ο Κάρλος Σάινθ ξεσπά μετά το τρομακτικό ατύχημα στη Σουζούκα, προειδοποιώντας τη FIA ότι οι διαφορές ταχύτητας στα μονοθέσια είναι «ωρολογιακή βόμβα» για την ασφάλεια.

Το ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν στο Ιαπωνικό Grand Prix δεν ήταν μια άτυχη στιγμή, αλλά η επιβεβαίωση των φόβων που εξέφραζαν οι οδηγοί από την αρχή της σεζόν. Ο Κάρλος Σάινθ, από τη θέση του Διευθυντή του Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), εξαπέλυσε δριμεία κριτική στη FIA, κατηγορώντας την ότι δίνει προτεραιότητα στις απόψεις των ομάδων και στο «τηλεοπτικό θέαμα», αγνοώντας τις προειδοποιήσεις εκείνων που βρίσκονται μέσα στο cockpit.

Η πρόσκρουση του Μπέρμαν στις μπαριέρες, η οποία κατέγραψε δυνάμεις 50G, προκλήθηκε από την τεράστια διαφορά ταχύτητας με την Alpine του Φράνκο Κολαπίντο στην είσοδο της στροφής Spoon. Ο Σάινθ τονίζει ότι αυτές οι διαφορές, που φτάνουν τα 50 χλμ/ώρα λόγω της διαχείρισης ενέργειας των νέων κανονισμών, δεν αποτελούν «αγώνες» αλλά κίνδυνο.

Ο Ισπανός οδηγός ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του αμέσως μετά τον αγώνα: «Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ακούς μόνο τις ομάδες. Θα νομίζουν ότι οι αγώνες είναι εντάξει επειδή ίσως διασκεδάζουν βλέποντάς τους στην τηλεόραση. Αλλά από τη σκοπιά του οδηγού, όταν αγωνίζεσαι και συνειδητοποιείς ότι μπορεί να υπάρχει διαφορά ταχύτητας 50 χλμ/ώρα, αυτό στην πραγματικότητα δεν είναι αγώνες. Δεν υπάρχει κατηγορία στον κόσμο όπου έχεις τέτοιου είδους ταχύτητες προσέγγισης, γιατί τότε είναι που μπορούν να συμβούν μεγάλα ατυχήματα. Σε πιάνει απροετοίμαστο. Τέλος πάντων, ελπίζω πραγματικά να μας ακούσουν και να επικεντρωθούν στο feedback που τους δώσαμε, αντί να ακούν μόνο τις ομάδες».

Το βλέμμα στο Μαϊάμι και στα σιρκουί δρόμου

Ο Σάινθ εξέφρασε την έκπληξή του για το γεγονός ότι η FIA επικεντρώθηκε στη διόρθωση των κατατακτηρίων, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τους κινδύνους κατά τη διάρκεια του αγώνα: «Ελπίζω να παρουσιάσουν ένα σχέδιο για το Μαϊάμι που θα βελτιώνει την κατάσταση και ένα σχέδιο επίσης για το μεσοπρόθεσμο μέλλον αυτών των κανονισμών. Ακόμα κι αν δεν μπορείτε να βελτιώσετε τα πάντα για το Μαϊάμι, κάντε ένα ακόμα καλό βήμα εκεί και μετά ένα μεγάλο βήμα για του χρόνου ή αργότερα στη σεζόν. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος με όσα είχαμε μέχρι τώρα και ελπίζω να βρούμε μια καλύτερη λύση που δεν δημιουργεί αυτές τις τεράστιες ταχύτητες προσέγγισης και έναν ασφαλέστερο τρόπο για να αγωνιζόμαστε».

Here's the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Κλείνοντας, ο οδηγός της Williams υπενθύμισε ότι η Σουζούκα, παρά την επικινδυνότητά της, έχει περιοχές διαφυγής, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλες πίστες του καλεντάρι: «Γι' αυτό ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη όταν είπαν "όχι, θα τακτοποιήσουμε τις κατατακτήριες και θα αφήσουμε τον αγώνα ήσυχο επειδή είναι συναρπαστικός". Ως οδηγοί, ήμασταν εξαιρετικά επικριτικοί ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι κατατακτήριες, είναι και ο αγώνας. Εδώ ήμασταν τυχεροί που υπήρχε έξοδος διαφυγής. Τώρα φανταστείτε να πηγαίνουμε στο Μπακού ή στη Σιγκαπούρη ή στο Βέγκας και να έχουμε τέτοιου είδους ταχύτητες προσέγγισης και συγκρούσεις δίπλα στους τοίχους. Εγώ, ή εμείς ως GPDA, έχουμε προειδοποιήσει τη FIA ότι αυτά τα συμβάντα θα γίνονται συχνά με αυτούς τους κανονισμούς και πρέπει να αλλάξουμε κάτι σύντομα αν δεν θέλουμε να συμβαίνουν. Άκουσα ότι ήταν 50G, υψηλότερο από το δικό μου ατύχημα στη Ρωσία το 2015, που ήταν 46G. Απλώς σκέφτομαι, τι είδους ατύχημα θα είχαμε στο Βέγκας ή στο Μπακού;».