Σαν Σήμερα: To πρώτο 1-2 της Mercedes στην F1 (vid)

Το σημερινό ταξίδι μας στο παρελθόν καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Θα γνωρίσουμε έναν πασίγνωστο ιδρυτή ομάδας στη Formula 1, θα μάθουμε για έναν οδηγό που σημείωσε ρεκόρ, θα θυμηθούμε την πρώτη νίκη του Κάρλος Ρόιτμαν, έναν αγώνα στη Βόρεια και έναν στη Νότια Αμερική και ένα ιστορικό αποτέλεσμα της Mercedes. Στον κόσμο των δύο τροχών, θα γνωρίσουμε ένα σύγχρονο θρύλο και θα μάθουμε τι έγινε στον αγώνα του MotoGP στη Χερέθ το 2008. Το μενού, περιλαμβάνει και WRC με Ράλλυ Αργεντινής.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 30/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1948, γεννήθηκε στο Δουβλίνο ο πρώην οδηγός της F3 και αγαπητός επικεφαλής ομάδας, Έντι Τζόρνταν. Ο Ιρλανδός παράτησε την καριέρα του στα τέλη των 1970s και ίδρυσε τη δική του ομώνυμη αγωνιστική ομάδα, η οποία σταδιακά αναρριχήθηκε από τις μικρές κατηγορίες μέχρι τη Formula 1 το 1991. Η εντυπωσιακή παρθενική της χρονιά στο πρωτάθλημα περιλάμβανε το ντεμπούτο του Μίκαελ Σουμάχερ, στο GP Βελγίου. Τρία χρόνια αργότερα, στην ίδια πίστα, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο κατέκτησε την πρώτη του pole position, ενώ οι Ντέιμον Χιλ και Ραλφ Σουμάχερ συνέβαλαν σε ακόμα ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο θρυλικό Σπα, κάνοντας το 1-2 σε συνθήκες βροχής. Ο Χανζ-Χάραλντ Φρέντζεν κέρδισε δύο αγώνες μέσα στο 1999 στη μάχη του για τον τίτλο, με την είσοδο του 21ου αιώνα να φέρνει καθοδική πορεία. Τελευταίο όμορφο στιγμιότυπο της Jordan ήταν η πρώτη νίκη του Τζιανκάρλο Φισικέλα στο GP Βραζιλίας, το 2003.

Σαν σήμερα το 1961, γεννήθηκε ο Μάικ Θάκουελ. Ο Νεοζηλανδός έγινε ο νεότερος τότε οδηγός στη Formula 1, όταν έτρεξε για την Tyrrell στο GP Καναδά του 1980. Εξαιτίας ενός ατυχήματος στην εκκίνηση, ο αγώνας διακόπηκε και ο 19χρονος Θάκουελ παρέδωσε το μονοθέσιό του στον teammate του, Ζαν-Πιέρ Ζαριέ. Το 1984 επέστρεψε στη Formula 1 με την αδύναμη RAM και σημείωσε την τελευταία του εκκίνηση στον Καναδά.

Σαν σήμερα, επίσης το 1969, γεννήθηκε ο Τρόι Μπέιλις. Συνδεδεμένος άρρηκτα με την Ducati, ο Αυστραλός καθιερώθηκε αρχικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των Superbikes και κατέκτησε τον τίτλο με το ιταλικό εργοστάσιο το 2001. Το 2003 μεταπήδησε στο MotoGP, πάλι με την Ducati. To 2005 υπέγραψε στην Camel Honda του Σίτο Πονς.



Ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να απουσιάσει από τους τελευταίους 6 αγώνες και ο ίδιος ξαναέσμιξε με την Ducati στα Superbikes το 2006. Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από ένα δεύτερο τίτλο και η ομάδα τον προσκάλεσε να οδηγήσει στο φινάλε της σεζόν του MotoGP, στη Βαλένθια. Ο Μπέιλις απέδωσε εξαιρετικά και κατέκτησε τη μοναδική του νίκη στο πρωτάθλημα, επιστρέφοντας έκτοτε οριστικά στα Superbikes. Κατέκτησε έναν τρίτο τίτλο το 2008 και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.

Σαν σήμερα το 1974, πραγματοποιήθηκε το GP Νότιας Αφρικής στην πίστα του Κιαλάμι, παρά τη αβεβαιότητα που υπήρχε για τη διεξαγωγή του εξαιτίας της πετρελαϊκής κρίσης. Δυστυχώς επισκιάστηκε από τον τραγικό θάνατο του πολλά υποσχόμενου Πίτερ Ρέβσον στις ελεύθερες δοκιμές.



Στον αγώνα επικράτησε ο Κάρλος Ρόιτμαν, ο οποίος σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Formula 1.

Σαν σήμερα το 1980, το σιρκουί πόλης του Λονγκ Μπιτς φιλοξένησε έναν επεισοδιακό αγώνα, στον τέταρτο σταθμό της σεζόν της Formula 1. Ο μετέπειτα πρωταθλητής Νέλσον Πικέ επικράτησε εμφατικά με την ομάδα της Brabham, καταγράφοντας την πρώτη από τις 23 νίκες της καριέρας του. Δεύτερος τερμάτισε ο Ρικάρντο Πατρέζε με την Arrows, ενώ την έκπληξη έκανε ο πολύπειρος Έμερσον Φιτιπάλντι. Ο Βραζιλιάνος εκκίνησε μόλις 24ος και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, το τελευταίο για τον ίδιο και την ομάδα του, Copersucar.



Ο αγώνας δυστυχώς επισκιάστηκε από το φρικιαστικό ατύχημα του Κλέι Ρεγκατσόνι. Ο Ελβετός υπέστη αστοχία φρένων στην Ensign N180 στο τέλος της ευθείας εκκίνησης/τερματισμού, χτυπώντας την παρατημένη Brabham του Ρικάρντο Ζουνίνιο. Έπειτα έπεσε με δύναμη στον τσιμεντένιο τοίχο και αποκόμισε σοβαρότατους τραυματισμούς, οι οποίοι τον άφησαν παράλυτο από τη μέση και κάτω για το υπόλοιπο της ζωής του.

Σαν σήμερα το 1997, ο Ζακ Βιλνέβ πήρε μια άνετη νίκη στο GP Βραζιλίας και την πίστα του Ιντερλάγκος. Ο Καναδός στάθηκε τυχερός, καθώς ο αγώνας διακόπηκε εξαιτίας ενός σοβαρού ατυχήματος – δεν πλήρωσε λοιπόν το γεγονός πως είχε βγει εκτός πίστας στην πρώτη στροφή της πρώτης εκκίνησης, χάνοντας πολύ έδαφος. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ της Benetton και τον Ολιβιέ Πανίς της Prost.

Σαν σήμερα το 2008, η πίστα της Χερέθ φιλοξένησε τον δεύτερο αγώνα της σεζόν για το MotoGP. Νικήτρια αναδείχθηκε η Honda του Ντάνι Πεντρόζα, ο οποίος άφησε πίσω του τις δύο Yamaha των Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο.

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, ο Σεμπαστιέν Λεμπ σημείωσε την τρίτη του νίκη στη σεζόν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), επικρατώντας στο Ράλλυ Αργεντινής. Στις θέσεις 2 και 3 βρέθηκαν οι οδηγοί της Ford, Μίκο Χίρβονεν και Γιάρι-Μάτι Λάτβαλα.

Σαν σήμερα το 2014, έλαβε χώρα το GP Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ για τη Formula 1. Το αγωνιστικό τριήμερο μονοπωλήθηκε από τη Mercedes-AMG και τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος κατέκτησε τη νίκη και το πρώτο Grand Chelem της καριέρας του.



Οι Νίκο Ρόσμπεργκ και Σεμπάστιαν Φέτελ τον πλαισίωσαν στο βάθρο. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν ιστορικό για τη Mercedes, καθώς σημείωσε το πρώτο της 1-2 στη Formula 1 μετά από 59 χρόνια.

