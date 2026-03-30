Ford Transit City: Η ηλεκτρική απάντηση στις αστικές διανομές

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό βαν της Ford Pro έρχεται σε τρεις εκδόσεις αμαξώματος, εστιάζοντας στην αποδοτικότητα και τη μείωση του κόστους ιδιοκτησίας για τις επιχειρήσεις εντός πόλης.

Η Ford Pro επεκτείνει τη θρυλική οικογένεια Transit με την αποκάλυψη του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού Transit City. Το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αστικά περιβάλλοντα, όπου οι ζώνες χαμηλών εκπομπών και οι λειτουργικοί περιορισμοί γίνονται όλο και πιο αυστηροί. Με μια τολμηρή προσέγγιση που στοχεύει στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, το Transit City προσφέρεται με ένα πλήρες πακέτο βασικού εξοπλισμού, εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον προαιρετικά στοιχεία.

Η φιλοσοφία του οχήματος βασίζεται στην παροχή του κατάλληλου εργαλείου για εργασίες σε πόλεις όπου πλέον επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε ηλεκτρικά οχήματα. Από το λανσάρισμα του πρώτου Transit το 1965, η Ford εξελίσσει διαρκώς τη γκάμα της. Σήμερα, το Transit City αποτελεί μια φρέσκια πρόταση στην κατηγορία, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες των επαγγελματιών που εστιάζουν στον έλεγχο του κόστους.

Τρεις τύποι αμαξώματος για κάθε επαγγελματική ανάγκη

Ο χώρος φόρτωσης αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα κάθε επαγγελματικού οχήματος και το Transit City προσφέρεται σε τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις. Η έκδοση L1H1 Van διαθέτει συμπαγές αμάξωμα για στενούς δρόμους, μπορεί να μεταφέρει τρεις ευρωπαλέτες και έχει ωφέλιμο φορτίο έως 1.040 kg. Για μεγαλύτερες ανάγκες, η έκδοση L2H2 Van προσφέρει χώρο φόρτωσης 8,5 m³ με μήκος πάνω από 3.000 mm και ωφέλιμο φορτίο έως 1.230 kg.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμη η έκδοση Chassis Cab, η οποία αποτελεί την ιδανική βάση για μετατροπές, όπως οχήματα διανομών ή πλατφόρμες για εταιρείες κοινής ωφέλειας. Η τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα εμπρός μεγιστοποιεί τις δυνατότητες μετατροπών στο πίσω μέρος. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ ανθεκτική επένδυση δαπέδου στο χώρο φόρτωσης και σημεία πρόσδεσης, περιορίζοντας έτσι την πολυπλοκότητα κατά την παραγγελία.

Αποδοτικότητα και αυτονομία προσαρμοσμένη στην πόλη

Στην καρδιά του Transit City βρίσκεται μια μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 56 kWh με χημεία φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP), επιλογή που έγινε για να μεγιστοποιηθεί η ανθεκτικότητα και η αποδοτικότητα σε σχέση με το κόστος. Το ηλεκτρικό βαν προσφέρει αυτονομία έως και 254 km, απόσταση που καλύπτει άνετα τις ανάγκες των αστικών διανομών, καθώς δεδομένα της Ford Pro δείχνουν ότι το 90% των οχημάτων της κατηγορίας διανύουν λιγότερα από 110 km ημερησίως.

Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει μέγιστη ισχύ 110 kW (150 ίπποι), εξασφαλίζοντας ομαλή και αθόρυβη λειτουργία με άμεση ροπή για τη μεταφορά φορτίων. Η εμπειρία οδήγησης ενισχύεται από τη λειτουργία "one-pedal driving", η οποία είναι βελτιστοποιημένη για αστικές συνθήκες με συχνές στάσεις και εκκινήσεις. Σε ό,τι αφορά τη φόρτιση, σε ταχυφορτιστή DC 87 kW, η μπαταρία μπορεί να φτάσει από το 10% στο 80% σε περίπου 33 λεπτά.

Τεχνολογία και χαμηλότερο κόστος συντήρησης

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση με το Transit City υπόσχεται σημαντική μείωση στα λειτουργικά έξοδα, τα οποία αναμένονται μειωμένα κατά περίπου 40% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα πετρελαιοκίνητα μοντέλα. Το διάστημα συντήρησης ορίζεται στα δύο χρόνια ή 40.000 km. Στο εσωτερικό, η Ford έχει δώσει έμφαση στην άνεση του οδηγού, εξοπλίζοντας το όχημα με θερμαινόμενο κάθισμα, εκκίνηση χωρίς κλειδί και οθόνη αφής 12 ιντσών συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto.

Παράλληλα, το Transit City διαθέτει μια πλήρη σειρά συστημάτων υποβοήθησης, όπως Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας και Automatic Emergency Braking. Η ανθεκτικότητα του μοντέλου έχει διασφαλιστεί μέσω αυστηρών προγραμμάτων δοκιμών που αντιστοιχούν σε πάνω από 240.000 km απαιτητικής χρήσης. Οι παραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για τα τέλη του ίδιου έτους.

