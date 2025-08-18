Μετά την 8η θέση στο GP Αυστρίας, ο Ιταλός απαιτεί εξηγήσεις για την εικόνα της GP25.

Ο Φραντσέσκο «Πέκο» Μπανάια έφυγε από το Red Bull Ring με εμφανή απογοήτευση και βαριές δηλώσεις προς την Ducati. Ο Ιταλός δις παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε μόλις 8ος, σε μια πίστα όπου παραδοσιακά κυριαρχεί – έχοντας κερδίσει τις τρεις προηγούμενες χρονιές.

Ο Μπανιάια ξεκίνησε τον αγώνα από την τρίτη θέση και για αρκετούς γύρους έδειχνε ικανός να μείνει στο βάθρο. Ωστόσο, στη συνέχεια άρχισε να χάνει έδαφος, να βγαίνει εκτός γραμμής και να μην μπορεί να αμυνθεί απέναντι στους αντιπάλους του. «Αυτό που συμβαίνει όλη τη χρονιά, συνέβη ξανά. Δίνω τα πάντα, αλλά σήμερα αυτό σήμαινε ότι τερμάτισα 8ος. Πέρσι κέρδισα εδώ με τον ίδιο χρόνο που φέτος μου έδωσε μόλις την όγδοη θέση», είπε στο DAZN.

Ίδιος χρόνος με πέρυσι αλλά 8η θέση αντί για νίκη

Η δυσκολία του ήταν εμφανής στην έξοδο των στροφών, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι «δεν μπορούσα να επιταχύνω, με περνούσαν όλοι στην έξοδο». Το πιο ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά συνέβησαν πάνω στην GP25, την ίδια μοτοσικλέτα με την οποία ο Μαρκ Μάρκεθ θριάμβευσε στον αγώνα και οδηγεί το πρωτάθλημα. Ένα γεγονός που κάνει τον Μπανιάια να νιώθει πως δεν μπορεί ο ίδιος να είναι το πρόβλημα.

«Ελπίζω η Ducati να μου εξηγήσει τι συμβαίνει, γιατί η υπομονή μου τελειώνει», τόνισε, δείχνοντας ότι πλέον απαιτεί απαντήσεις και όχι γενικόλογες εξηγήσεις. Το μήνυμα είναι σαφές: ο Ιταλός θέλει λύσεις εδώ και τώρα, καθώς βλέπει τον Μάρκεθ να απομακρύνεται στην κορυφή και τη δική του σεζόν να πηγαίνει χαμένη.

Η σχέση του Μπανάια με τη Ducati περνά ίσως την πιο δύσκολη φάση της. Η εμπιστοσύνη δείχνει να κλονίζεται, ενώ το εσωτερικό κλίμα στην ομάδα προβλέπεται βαρύ, ειδικά όσο ο Μάρκεθ συνεχίζει να κερδίζει με την ίδια μοτοσικλέτα που ο Ιταλός δυσκολεύεται να «ξεκλειδώσει». Το αν η Ducati θα καταφέρει να του δώσει τις απαντήσεις που ζητά ή αν η ρήξη θα βαθύνει, μένει να φανεί στους επόμενους αγώνες.