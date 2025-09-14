Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο μεγάλος νικητής στον αγώνα του MotoGP στο Μιζάνο σε έναν αγώνα γεμάτο μάχες.

To Grand Prix Αγίου Μαρίνου, ο 16ος αγώνας του MotoGP στο 2025 αποδείχθηκε ένας από τους πιο συναρπαστικούς της σεζόν με μία μονομαχία που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι και το φινάλε.

Νικητής αναδείχθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ στη μάχη των 27 γύρων στο Μιζάνο, ο οποίος πήρε πρώτος την καρό σημαία και είναι πλέον μία ανάσα από τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου. Μάλιστα, έφτασε τους 512 βαθμούς στο 2025, αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του MotoGP.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, o οποίος είχε καταπληκτικό ρυθμό και πάλεψε μέχρι και την τελευταία στιγμή. Σε ένα τριήμερο που ήταν εξαιρετικός, ο «Bez» κοίταξε στα μάτια τον Μ. Μάρκεθ και ξέρει πως με επιπλέον βελτίωση μπορεί να παλεύει πιο συστηματικά για νίκες. Το βάθρο του αγώνα συμπλήρωσε ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini.

Ο Αγώνας

Στην εκκίνηση, ο Μπετζέκι έκανε την τέλεια εκκίνηση και αμύνθηκε επιδεικτικά έναντι του Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος πέρασε εύκολα τον αδερφό του για τη 2η θέση. Ο αναβάτης της Ducati επιτέθηκε στον πρώτο γύρο αλλά δεν κατάφερε να περάσει.

Πτώση είχαν στον πρώτο γύρο οι Ζαρκό και Μιρ, ενώ μεγάλος κερδισμένος της εκκίνησης ήταν ο 13ος Μπαστιανίνι με 6 θέσεις.

Ο Μπετζέκι δεν μπορούσε να ξεφύγει από τον Μ. Μάρκεθ, ενώ και ο Α. Μάρκεθ ήταν αρκετά κοντά τους. Πίσω τους ακολουθούσαν στην πρώτη 10άδα οι Κουαρταραρό, Μορμπιντέλι, Ακόστα, Ντι Τζιαναντόνιο, Μπανάια, Αλντεγκέρ και Μαρίνι.

Στους επόμενους γύρους η διαφορά σταθεροποιήθηκε περίπου στο μισό δευτερόλεπτο, όμως αυτός που ήταν σε εξαιρετική φόρμα ήταν ο Ακόστα. Ο σπανός μέχρι τον 6ο γύρο είχε φτάσει τον Κουαρταραρό και τον προσπέρασε για την 4η θέση. Η διαφορά του από το βάθρο ήταν στα 1,6 δλ σε εκείνο το σημείο. Η τύχη του Ακόστα άλλαξε προς το χειρότερο στον 8ο γύρο, όταν έσπασε η μοτοσικλέτα της μοτοσικλέτας του και εγκατέλειψε.

Στον 9ο γύρο είχαμε ακόμα μία εγκατάλειψη. Ο Πέκο Μπανάια βγήκε ελάχιστα εκτός γραμμής στη στροφή 4 και είχε πτώση που έβαλε τέλος σε ένα ακόμη μίζερο τριήμερο. Η έκτη πτώση της ημέρας προήλθε από τον Άλεξ Ρινς στον 10ο γύρο.

Πλησιάζοντας το μέσον του αγώνα ο Μ. Μάρκεθ είχε κολλήσει και πάλι πίσω από τον Μπετζέκι και τον πίεζε για την πρωτοπορία του αγώνα. Το ερώτημα ήταν πότε θα έκανε την επίθεση ο αναβάτης της Ducati.

Στη στροφή 7 του 12ου γύρου ήρθε το λάθος από τον Μπετζέκι. Ο Ιταλός έκανε λάθος φρενάρισμα, βγήκε εκτός γραμμής και επέτρεψε στον Μ. Μάρκεθ να ανέβει στην πρωτοπορία. Ο Μπαστιανίνι ήταν ο έβδομος αναβάτης που είχε πτώση στο σημερινό αγώνα.

Στο 14ο γύρο η κατάταξη είχε ως εξής: Μ. Μάρκεθ, Μπετζέκι, Α. Μάρκεθ, Κουαρταραρό, Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο, Αλντεγκέρ, Μαρίνι, Ολιβέιρα, Μπίντερ, Ρ. Φερνάντεθ, Μίλερ, Μαρτίν, Α. Φερνάντεθ, Τσάντρα.

Στους επόμενους γύρους ο Μ. Μάρκεθ αύξησε τη διαφορά στο μισό δευτερόλεπτο, όμως δέχθηκε προειδοποίηση για παραβίαση ορίων πίστας. Την ίδια ώρα ο Κουαρταραρό άρχισε να δυσκολεύεται χάνοντας θέση από τους Μορμπιντέλι και Ντι Τζιαναντόνιο.

Με 10 γύρους για το φινάλε ο Μπετζέκι βρήκε επιπλέον απόδοση και κόλλησε πίσω από τον Μ. Μάρκεθ. Όμως ο Ισπανός αντέδρασε και άντεξε στην πίεση με έναν εντυπωσιακό τρόπο κάνοντας μάλιστα ταχύτερο γύρο στον 21ο γύρο από τους 27.

Η κατάταξη με 5 γύρους για το φινάλε ήταν η εξής: Μ. Μάρκεθ, Μπετζέκι, Α. Μάρκεθ, Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο, Αλντεγκέρ, Μαρίνι, Κουαρταραρό, Ολιβέιρα, Μπίντερ, Ρ. Φερνάντεθ, Μίλερ, Μαρτίν, Α. Φερνάντεθ και Τσάντρα.

Κι εκεί που όλα έδειχναν πως ο Μ. Μάρκεθ είχε τον αγώνα υπό έλεγχο, ο Μπετζέκι έκανε τον ταχύτερο γύρο και έφτασε και πάλι τον Ισπανό σε απόσταση αναπνοής. Για μία ακόμη φορά όμως ο Μ. Μάρκεθ είχε την απάντηση με νέο ταχύτερο γύρο. Οι δυο τους ήταν σε άλλο… πλανήτη μιας και ο 3ος Α. Μάρκεθ ήταν 6 δλ πίσω τους.

Ο Μ. Μάρκεθ ξεκίνησε τον τελευταίο γύρο με διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον Μπετζέκι. Ο αναβάτης της Ducati είχε ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει έναν σταθερό γύρο. Έτσι, έπειτα από μία εντυπωσιακή μονομαχία ο Μ. Μάρκεθ πήρεασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού και κέρδισε και στο Μιζάνο. Ο Μπετζέκι τερμάτισε 2ος έχοντας δώσει τα πάντα για τη νίκη, ενώ ο Α. Μάρκεθ συμπλήρωσε το βάθρο.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 15άδα οι: Μορμπιντέλι, Ντι Τζιαναντόνιο, Αλντεγκέρ, Μαρίνι, Κουαρταραρό, Ολιβέιρα, Μπίντερ, Ρ. Φερνάντεθ, Μίλερ, Μαρτίν, Α. Φερνάντεθ και Τσάντρα

Επόμενος αγώνας του MotoGP είναι το Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 26-28 Σεπτεμβρίου.

Αποτελέσματα GP Αγ. Μαρίνου