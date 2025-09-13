Η Togg στην Ευρώπη: «Υπάρχουν 7 εκατ. Τούρκοι στη Γερμανία»

Η Togg βγαίνει εκτός Τουρκίας και αρχίζει την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη από τη Γερμανία - Αποστολή στο Μόναχο: Κώστας Μπιτσικώκος

Στη χώρα μας μπορεί να ονειρευόμαστε μία ελληνική αυτοκινητοβιομηχανία, όμως στην Τουρκία το έκαναν πράξη. Η Togg εισβάλλει στην αγορά της Ευρώπης και στην έκθεση του Μονάχου παρουσίασε τα πλάνα της για την έναρξη πωλήσεων από τη Γερμανία.

Το timing ήταν ιδανικό, καθώς τα δύο πρώτα ηλεκτρικά της μοντέλα - το SUV T10X και το fastback T10F - πήραν 5 αστέρια στις δοκιμές του οργανισμού Euro NCAP. Ήδη το Τ10Χ έχει ξεπεράσει τις 70.000 πωλήσεις στην Τουρκία και η Togg πιστεύει ότι η αγορά της Γερμανίας θα υποδεχθεί ιδανικά τα προϊόντα της. Οι προ-παραγγελίες στη Γερμανία θα αρχίσουν εντός του Σεπτεμβρίου, με τις πρώτες παραδόσεις να γίνονται πριν το τέλος του 2025.

«Για δύο λόγους αρχίζουμε την εμπορική μας πορεία εκτός Τουρκίας από τη Γερμανία. Πρώτον γιατί είναι η μεγαλύτερη αγορά εντός της Ευρώπης και δεύτερον επειδή 7 εκατομμύρια άτομα τουρκικής καταγωγής ζουν στη Γερμανία», μας είπε στέλεχος της Togg που θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του. Όπως ανέφερε στο gMotion του Gazzetta, ανάλογα με το πώς θα κυλήσουν οι πωλήσεις στην Γερμανία, η Togg θα εξετάσει την είσοδό της και σε άλλες αγορές, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Togg T10X

Με μήκος στα 4,6 μέτρα, το T10X φλερτάρει με την κατηγορία των D-SUV, όμως η προσιτή του τιμή θα το τοποθετήσει απέναντι στα ηλεκτρικά C-SUV. H έκδοση με την μεγάλη μπαταρία (88,5 kWh) προσφέρει αυτονομία έως 523 χλμ., ενώ σε ταχυφορτιστή 180 kW η διαδικασία 20-80% διαρκεί 28 λεπτά. Η ισχύς που περνά στους πίσω τροχούς ανέρχεται σε 218 ίππους. Θα υπάρχει και τετρακίνητη έκδοση με 435 ίππους.

Togg T10F

Πρόκειται για ένα sedan με fastback σιλουέτα και μήκος 4,83 μέτρα. Και εδώ η ισχύς ανέρχεται σε 218 ίππους, όμως η αυτονομία είναι μεγαλύτερη και φθάνει έως τα 623 χλμ. (20-80% σε 28 λεπτά). Όπως και στο T10X, στο T10F η τετρακίνητη έκδοση έχει ισχύ 435 ίππων.

Η εικόνα από την καμπίνα των επιβατών και στα δύο μοντέλα ικανοποιεί τον αγοραστή, με ψηφιακό ταμπλό, δερμάτινες επενδύσεις και καλή συναρμογή. Βέβαια οι πωλήσεις τους θα εξαρτηθούν από το αν οι τιμές τους είναι ανταγωνιστικές στα Made in China ηλεκτρικά αυτοκίνητα.