ΗΠΑ: Η αστυνομική αυθαιρεσία που κόστισε μία ζωή και 21 εκατ. σε αποζημιώσεις

Μια πόλη στην Καλιφόρνια καλείται να πληρώσει τη μεγαλύτερη αποζημίωση στην ιστορία της, μετά από ένα θανατηφόρο τροχαίο που προκάλεσε περιπολικό χωρίς φάρο και σειρήνες.

Υπάρχουν τροχαία ατυχήματα που οφείλονται στην κακή στιγμή και υπάρχουν και εκείνα που είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς αδικαιολόγητων πράξεων ή/και παραλείψεων. Η περίπτωση του Μπέικερσφιλντ στην Καλιφόρνια ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Η πόλη συμφώνησε πρόσφατα να καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 21.000.000 ευρώ (22 εκατ. δολάρια) ως αποζημίωση για ένα δυστύχημα που προκάλεσε αστυνομικός, παραβιάζοντας κάθε κανόνα ασφαλείας και δεοντολογίας.

Το χρονικό της τραγωδίας μας γυρίζει πίσω στον Ιανουάριο του 2023. Ο αστυνομικός Ρικάρντο Ρόμπλες οδηγούσε το περιπολικό του με ταχύτητα που άγγιζε τα 130 χλμ./ώρα σε μια περιοχή όπου το όριο ήταν σημαντικά χαμηλότερο. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της υπόθεσης, ωστόσο, δεν ήταν μόνο η ταχύτητα, αλλά το γεγονός ότι ο αστυνομικός δεν είχε ενεργοποιήσει ούτε τους φάρους, ούτε τη σειρήνα του οχήματος, καθιστώντας την παρουσία του σχεδόν «αόρατη» για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Μια παραβίαση που κόστισε μία ζωή

Η καταστροφή συνέβη όταν ο Ρόμπλες αγνόησε μια πινακίδα «Stop». Το περιπολικό έπεσε με τρομακτική ορμή πάνω στο αυτοκίνητο του 31χρονου Μάριο Λάρες, ο οποίος εκείνη την ώρα επέστρεφε στο σπίτι του. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο Λάρες έχασε τη ζωή του σχεδόν ακαριαία, ενώ η σύντροφός του, Άνα Ερνάντεθ, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, τραυματίστηκε σοβαρά.

Η Ερνάντεθ επιβίωσε, αλλά η ζωή της άλλαξε για πάντα. Εκτός από τα σωματικά τραύματα, η ψυχική οδύνη από την απώλεια του συντρόφου της και το σοκ της σύγκρουσης οδήγησαν σε μια δικαστική μάχη που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια. Η αποζημίωση των 21 εκατομμυρίων ευρώ, αν και δεν μπορεί να φέρει πίσω τον Λάρες, αποτελεί μια παραδοχή της απόλυτης ευθύνης των αρχών για το τραγικό συμβάν.

Η δικαιοσύνη και το ερώτημα της αστυνομικής ασυλίας

Ο αστυνομικός Ρικάρντο Ρόμπλες απολύθηκε από το σώμα και το 2024 καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Ωστόσο, η ποινή του προκάλεσε νέες αντιδράσεις: δύο χρόνια με αναστολή και 500 ώρες κοινωνικής εργασίας. Στη φυλακή παρέμεινε μόλις για μία ημέρα. Οι δικηγόροι της οικογένειας ήταν καταπέλτες στις δηλώσεις τους, τονίζοντας ότι αν ένας απλός πολίτης οδηγούσε με 130 χλμ./ώρα, παραβίαζε «Stop» και σκότωνε έναν άνθρωπο, δεν θα έβλεπε ποτέ ξανά το φως της ημέρας εκτός φυλακής.

Η υπόθεση αυτή ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα πρωτόκολλα που ακολουθούν οι αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια των περιπολιών. Η χρήση υπερβολικής ταχύτητας χωρίς τη χρήση προειδοποιητικών σημάτων δεν είναι απλώς μια παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά μια ενέργεια που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των πολιτών που η αστυνομία υποτίθεται ότι προστατεύει.

