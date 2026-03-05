Η Dacia συνεχίζει την παράδοση των ονομάτων με κατάληξη «ER», εμπνεόμενη από τη δύναμη και την ακρίβεια του «strike».

Η Dacia αποκάλυψε το όνομα του επερχόμενου crossover μοντέλου της, το οποίο θα ονομάζεται Striker. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς η μάρκα συνεχίζει τη στρατηγική της να ονομάζει τα μοντέλα της με την κατάληξη «ER», ακολουθώντας την παράδοση των εξαιρετικά επιτυχημένων Duster, Jogger και Bigster. Το όνομα Striker αντλεί την έμπνευσή του από τη δεκαετία του ’80 και την έκφραση «to make a strike», παραπέμποντας στην ακρίβεια και την επιτυχία του στόχου. Σύμφωνα με την Dacia, το όνομα αυτό επιλέχθηκε για να τονίσει τον δυναμικό και στιβαρό χαρακτήρα του νέου μοντέλου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των crossover.

Με το Striker, η Dacia στοχεύει να προσφέρει έναν πολυδιάστατο «σύντροφο» για κάθε είδους διαδρομή, διατηρώντας την αυθεντική φιλοσοφία της που συνδυάζει την πρακτικότητα με τη στιβαρή εμφάνιση. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη σχεδίαση του μοντέλου αναμένεται να γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα, καθώς η Dacia προετοιμάζει το έδαφος για τη νέα προσθήκη στην γκάμα της.