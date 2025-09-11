Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία σχετική με την παραγωγή προσιτών αυτοκινήτων.

Λίγα 24ωρα πριν αρχίσει στην Βρυξέλλες ο στρατηγικός διάλογος με την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, η Πρόεδρος της Κομισιόν εμφανίστηκε ανοικτή στο ενδεχόμενο υποχωρήσεων σχετικά με τους στόχους CO2 για το 2035. Κατά την ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την «Κατάσταση της Ένωσης», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε μικρά, προσιτά αυτοκίνητα.

«Για αυτό προτείνουμε να συνεργαστούμε με την αυτοκινητοβιομηχανία σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία Small Affordable Cars. Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει το δικό της E-car», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κίνα και άλλους να κυριαρχήσουν στην αγορά».

Όπως είπε, το «Ε» παραπέμπει στο «environmental» (καθαρό, αποδοτικό και ελαφρύ), στο «economical» (προσιτό για τους ανθρώπους), στο «European» (να κατασκευάζεται στην Ευρώπη, με ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα».

Δεν είναι σίγουρο αν το E-car θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, καθώς δεν αποκλείεται - αν χαλαρώσουν οι στόχοι της ΕΕ για τις εκπομπές ρύπων - να επιδοτηθούν τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας. «Πάντως το μέλλον είναι ηλεκτρικό και η Ευρώπη θα είναι μέρος του», ανέφερε η κ. φον ντερ Λάιεν.