Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών κινήθηκαν ανοδικά τον περασμένο μήνα, με τα SUV να κυριαρχούν και τα υβριδικά να κερδίζουν ακόμα περισσότερο έδαφος.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έδειξε σημάδια ανθεκτικότητας τον Φεβρουάριο του 2026, καταγράφοντας οριακή αλλά σημαντική άνοδο στις ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών οχημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, η αγορά φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στις παραδοσιακές επιλογές και τη σταδιακή στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο ταξινομήθηκαν 10.017 καινούργια επιβατικά, σημειώνοντας αύξηση 2,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο, στην εικόνα του πρώτου διμήνου παραμένει μια μικρή πτώση της τάξης του -1,8%, καθώς συνολικά έχουν διατεθεί 20.104 οχήματα από την αρχή του έτους.

Η κυριαρχία των SUV και της κατηγορίας B

Για ακόμα έναν μήνα, η κατηγορία B παρέμεινε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αγοράς. Συνολικά, το segment B (μαζί με τα B-SUV) κατέλαβε το 57,9% των προτιμήσεων των Ελλήνων αγοραστών για τον Φεβρουάριο. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσιάζουν τα B-SUV, τα οποία από μόνα τους αντιπροσωπεύουν το 36,4% της αγοράς.

Ακολουθεί η κατηγορία C με συνολικό μερίδιο 27,6%, όπου και εδώ τα SUV μοντέλα (C-SUV) έχουν τη μερίδα του λέοντος με 21,0%. Αντίθετα, οι μικρότερες κατηγορίες (Segment A) δείχνουν να υποχωρούν, χάνοντας 2,7 μονάδες μεριδίου σε σχέση με πέρυσι.

Η πορεία της ηλεκτροκίνησης και ο «παράγοντας» PHEV

Στο μέτωπο των εναλλακτικών καυσίμων, τα αποτελέσματα είναι μεικτά, με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα (BEV) να παρουσιάζουν κάμψη -9,9% τον Φεβρουάριο (647 ταξινομήσεις). Την παράσταση, ωστόσο, έκλεψαν τα Plug-in Hybrid (PHEV), τα οποία εκτινάχθηκαν στο +38,7% με 846 μονάδες.

Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση συνδέεται άμεσα με τον νέο, αυστηρότερο τρόπο υπολογισμού των ρύπων από την ΕΕ (Utility Factor) που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το 2026. Η αλλαγή αυτή ώθησε την αγορά –και κυρίως τους εταιρικούς στόλους– σε ταχύτερες ταξινομήσεις μοντέλων που διατηρούν ακόμα τα φορολογικά τους πλεονεκτήματα, προτού οι νέοι συντελεστές επηρεάσουν περαιτέρω τις επίσημες μετρήσεις εκπομπών CO2.

