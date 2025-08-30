Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων τα «χώνουν» στην ΕΕ: «Είμαστε εξαρτημένοι από την Κίνα για τις μπαταρίες»

«Είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη ολιστικού και ρεαλιστικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας», αναφέρει ο ACEA σε επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν.

Να αλλάξει πορεία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης καλεί την Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) ενόψει της 12ης Σεπτεμβρίου, ημέρας του Στρατηγικού Διαλόγου για το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας. Μέσω επιστολής που συνυπογράφουν ο Πρόεδρος του ACEA και CEO της Mercedes-Benz, Όλα Καλένιους, και ο Πρόεδρος της Ένωσης Προμηθευτών (CLEPA) Ματίας Ζινκ, καλούν την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να λάβει μέτρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

«Είμαστε απογοητευμένοι από την έλλειψη ολιστικού και ρεαλιστικού σχεδίου για τον μετασχηματισμό της αυτοκινητοβιομηχανίας», αναφέρουν στην επιστολή τους προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σχεδόν ολοκληρωτική εξάρτηση από την Ασία για την εφοδιαστική αλυσίδα των μπαταριών, άνιση κατανομή του δικτύου φόρτισης, υψηλά κόστη παραγωγής - όπως οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος - και επιβαρυντικούς δασμούς από εμπορικούς εταίρους, όπως το 15% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εξάγονται στις ΗΠΑ».

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι - σύμφωνα με τον ACEA - ότι το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων (EV) παραμένει μακριά από τους στόχους: είναι μόλις 15% στα επιβατικά αυτοκίνητα, 9% στα βαν και 3,5% στα φορτηγά. Οι κατασκευαστές οχημάτων αναφέρουν ότι χρειάζονται ισχυρά κίνητρα για την αγορά και χρήση EV, όπως η κρατική επιδότηση, η μείωση στο κόστος φόρτισης, φοροελαφρύνσεις και πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων. «Η επίτευξη των αυστηρών στόχων CO2 για τα αυτοκίνητα και τα βαν - για το 2030 και το 2035 αντίστοιχα - δεν είναι εφικτή στον σημερινό κόσμο».