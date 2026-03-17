Ένας οδηγός για την επιλογή του κατάλληλου κράνους μοτοσικλέτας που θα προστατεύσει το κεφάλι σας σε κάθε διαδρομή.

Η αγορά κράνους είναι ίσως η σημαντικότερη επένδυση που θα κάνει ένας μοτοσικλετιστής. Δεν πρόκειται για μια απλή αγορά εξοπλισμού, αλλά για μια απόφαση που μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν ελαφρύ τραυματισμό και μια μοιραία σύγκρουση. Με την τεχνολογία στα υλικά και τις προδιαγραφές ασφαλείας να εξελίσσεται συνεχώς, οι επιλογές στην αγορά είναι αμέτρητες, γεγονός που συχνά μπερδεύει τους αναβάτες.

Το κλειδί για τη σωστή επιλογή δεν είναι ούτε το εντυπωσιακό χρώμα ούτε απαραίτητα η πιο υψηλή τιμή. Η ασφάλεια καθορίζεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, πιστοποιήσεις και, πάνω από όλα, από τη σωστή εφαρμογή στο δικό σας κεφάλι. Ένα κράνος των 800 ευρώ που δεν εφαρμόζει σωστά, μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο αποτελεσματικό από ένα οικονομικότερο κράνος που «κουμπώνει» τέλεια πάνω σας.

Η πιστοποίηση ECE 22.06 είναι το «διαβατήριο» ασφαλείας

Το πρώτο και κυριότερο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι το ταμπελάκι της πιστοποίησης. Από το 2024 και μετά, το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ECE 22.06 είναι πλέον υποχρεωτικό και πολύ πιο αυστηρό από το προηγούμενο (22.05). Τα κράνη που φέρουν αυτήν την πιστοποίηση έχουν υποβληθεί σε εξαντλητικές δοκιμές πρόσκρουσης σε περισσότερα σημεία, σε διαφορετικές ταχύτητες και, το σημαντικότερο, σε δοκιμές περιστροφικής κρούσης.

Μην συμβιβαστείτε με τίποτα λιγότερο από το πρότυπο 22.06. Οι νέες δοκιμές προσομοιώνουν πολύ καλύτερα τα πραγματικά ατυχήματα, εξασφαλίζοντας ότι το κέλυφος και το εσωτερικό υλικό (EPS) μπορούν να απορροφήσουν την ενέργεια της κρούσης αποτελεσματικά, προστατεύοντας τον εγκέφαλο από τις επικίνδυνες δυνάμεις επιτάχυνσης που αναπτύσσονται κατά την πτώση.

Η σωστή εφαρμογή

Πολλοί αναβάτες κάνουν το λάθος να αγοράζουν κράνος ένα νούμερο μεγαλύτερο για να νιώθουν πιο άνετα. Αυτό είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα λάθη. Ένα κράνος που «κολυμπάει» στο κεφάλι σας, σε περίπτωση ατυχήματος θα μετακινηθεί, αφήνοντας εκτεθειμένα κρίσιμα σημεία ή προκαλώντας δευτερογενή τραυματισμό. Το κράνος πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά, χωρίς όμως να προκαλεί πόνο ή έντονη πίεση στο μέτωπο.

Όταν δοκιμάζετε ένα κράνος, φορέστε το για τουλάχιστον 10-15 λεπτά μέσα στο κατάστημα. Τα μάγουλά σας πρέπει να πιέζονται ελαφρώς, ενώ αν κουνήσετε το κεφάλι σας δεξιά-αριστερά, το κράνος δεν πρέπει να μετακινείται ανεξάρτητα από το δέρμα σας. Αν το κράνος γλιστράει πάνω στο μέτωπο ή στα πλάγια, δοκιμάστε το αμέσως μικρότερο μέγεθος.

Full-face: Η αδιαπραγμάτευτη επιλογή για μέγιστη προστασία

Αν και τα ανοιγόμενα (modular) ή τα τύπου jet κράνη προσφέρουν ευκολία και δροσιά, το Full-face κράνος παραμένει το χρυσό πρότυπο της ασφάλειας. Στατιστικά, ένα μεγάλο ποσοστό των κρούσεων στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ατυχήματος συμβαίνει στην περιοχή του πηγουνιού. Μόνο το Full-face κράνος προσφέρει ενιαία προστασία σε ολόκληρο το κρανίο και το πρόσωπο, χωρίς ευάλωτα σημεία όπως οι μηχανισμοί αναδίπλωσης.

Αν για λόγους καθημερινής χρήσης επιλέξετε modular κράνος, βεβαιωθείτε ότι διαθέτει τη διπλή πιστοποίηση P/J. Αυτό σημαίνει ότι το κράνος έχει ελεγχθεί και είναι ασφαλές να χρησιμοποιείται τόσο ως κλειστό όσο και ως ανοιχτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το να οδηγείτε με το σαγόνι ανεβασμένο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς σε μια πτώση ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός που θα τραυματίσει τον αυχένα σας.

Υλικά κελύφους και βάρος

Το εξωτερικό κέλυφος κατασκευάζεται συνήθως από θερμοπλαστικό, fiberglass (υαλονήματα) ή carbon (ανθρακονήματα). Τα θερμοπλαστικά είναι πιο οικονομικά αλλά βαρύτερα, ενώ τα κράνη από fiberglass ή carbon προσφέρουν καλύτερη κατανομή της ενέργειας και είναι σημαντικά ελαφρύτερα. Το βάρος παίζει καθοριστικό ρόλο στην κόπωση του αυχένα, ειδικά σε ταξίδια ή σε καθημερινή πολύωρη χρήση.

Ένα ελαφρύ κράνος δεν είναι μόνο θέμα άνεσης, αλλά και ασφάλειας. Όσο λιγότερη μάζα έχει το κράνος, τόσο μικρότερη είναι η ορμή που αναπτύσσεται κατά την κρούση, επιβαρύνοντας λιγότερο τη σπονδυλική στήλη. Επίσης, προσέξτε το κούμπωμα: το σύστημα Double-D Ring (διπλό δαχτυλίδι) θεωρείται το πιο ασφαλές και είναι το μόνο που επιτρέπεται στους αγώνες, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί ή να αστοχήσει.

Η ημερομηνία λήξης και η φροντίδα του εξοπλισμού

Πολλοί οδηγοί αγνοούν ότι τα κράνη έχουν «ημερομηνία λήξης». Τα υλικά της εσωτερικής επένδυσης (EPS) χάνουν τις ιδιότητές τους με τον καιρό, ξεραίνονται και δεν μπορούν πλέον να απορροφήσουν την ενέργεια μιας σύγκρουσης. Κατά κανόνα, ένα κράνος πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 5 χρόνια χρήσης, ή νωρίτερα αν έχει υποστεί οποιαδήποτε πτώση (ακόμα και από το ύψος της σέλας στο έδαφος).

Τέλος, μην αγοράζετε ποτέ μεταχειρισμένο κράνος. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε αν έχει υποστεί εσωτερική ζημιά που δεν φαίνεται με το μάτι ή αν το υλικό του έχει αλλοιωθεί από κακή αποθήκευση. Η ασφάλειά σας δεν είναι σημείο για οικονομικούς συμβιβασμούς. Ένα καινούργιο, πιστοποιημένο κράνος είναι ο μόνος τρόπος να απολαμβάνετε τις διαδρομές σας με τη μέγιστη δυνατή προστασία.