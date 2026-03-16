Το Kia EV2 εξελίχθηκε με έμφαση στην ηχομόνωση NVH, αξιοποιώντας ειδικά ελαστικά, ακουστικά κρύσταλλα και προηγμένες δοκιμές εξέλιξης.

Η Kia έθεσε την εξέλιξη της ακουστικής άνεσης στο επίκεντρο της ανάπτυξης του EV2, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα Noise, Vibration and Harshness (NVH). Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στην Ευρώπη, με στόχο να ανταποκρίνεται στις συνθήκες οδήγησης και στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

Στα ηλεκτρικά οχήματα, η απουσία θορύβου κινητήρα εσωτερικής καύσης καταργεί το «φαινόμενο κάλυψης» που υπάρχει στα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Έτσι, οι ήχοι από τον δρόμο, τον αέρα και τα εξαρτήματα υψηλής συχνότητας γίνονται πιο αντιληπτοί και αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τη συνολική αντιλαμβανόμενη ποιότητα.

Μηχανολογική εξέλιξη με στόχο την ησυχία

Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης, το Hyundai Motor Europe Technical Center (HMETC) χρησιμοποίησε προηγμένες αριθμητικές προσομοιώσεις, δίνοντας έμφαση στην ανθεκτικότητα έναντι του θορύβου του δρόμου σε υψηλές ταχύτητες. Οι δοκιμές NVH σε δυναμόμετρο επέτρεψαν ακριβείς και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Έτσι οι μηχανικοί μπορούσαν να απομονώσουν συγκεκριμένες συχνότητες και να εφαρμόσουν στοχευμένες λύσεις αποτελεσματικά. Η μέθοδος αυτή εξαλείφει εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι μεταβολές του καιρού ή η διαφοροποίηση των οδοστρωμάτων.

Για τη μείωση του θορύβου κύλισης, το EV2 εξοπλίζεται με ελαστικά ακουστικής τεχνολογίας που έχουν σχεδιαστεί ώστε να περιορίζουν την τονική διείσδυση θορύβου. Τα ελαστικά συμπληρώνονται από ειδικά εξελιγμένα και απορροφητικά υλικά στα θόλους των τροχών που μειώνουν τα αντιλαμβανόμενα επίπεδα ήχου. Για τη μείωση του θορύβου από τον αέρα, τα ακουστικά κρύσταλλα θυρών και το ακουστικό παρμπρίζ περιορίζουν σημαντικά τον θόρυβο από τη ροή του αέρα σε ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, συμβάλλοντας σε ένα σταθερό και ήρεμο περιβάλλον καμπίνας.

Το EV2 έχει επίσης την απάντηση στους τονικούς ήχους υψηλής συχνότητας των αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες. Μέσω ενός ειδικού πακέτου ηχομόνωσης, που περιλαμβάνει εσωτερική μόνωση ταμπλό, απορροφητικό υλικό στο frunk και βελτιστοποιημένη επένδυση στο κάτω μέρος του αμαξώματος η μετάδοση υψηλών συχνοτήτων μειώνεται.

Διαχείριση ήχων σε EV

Ο σχεδιασμός των προειδοποιητικών ήχων στο EV2 υποστηρίζει επίσης την ασφάλεια και τη χρηστικότητα. Ο ήχος προειδοποίησης για τους πεζούς ενημερώνει τους άλλους χρήστες του δρόμου, ενώ παραμένει διακριτικός για τους επιβάτες. Ο ήχος ειδοποίησης του συστήματος Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) έχει ρυθμιστεί προσεκτικά ώστε να παρέχει σαφή καθοδήγηση χωρίς να γίνεται ενοχλητικός με την πάροδο του χρόνου.

Τα χαρακτηριστικά του Kia EV2

Το Kia EV2 φέρνει την ηλεκτρική κινητικότητα στην κατηγορία B-SUV, καθιστώντας τα ηλεκτρικά οχήματα πιο προσιτά. Δύο επιλογές μπαταρίας, 42,2 kWh και 61,0 kWh, προσφέρουν εκτιμώμενη αυτονομία έως 317 και 453 χλμ αντίστοιχα (WLTP σε αναμονή). Με ταχεία φόρτιση 400V DC, επιλογές φόρτισης AC 11 kW και 22 kW, καθώς και λειτουργίες όπως EV route planning, Plug & Charge και αμφίδρομη φόρτιση, το EV2 υποστηρίζει τόσο τις αστικές μετακινήσεις όσο και τα μεγαλύτερα ταξίδια, διευκολύνοντας παράλληλα την καθημερινή χρήση.

Το EV2 αποτελεί το συμπαγές αυτοκίνητο της Kia για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, προσφέροντας άνετο χώρο για τα πόδια, ευέλικτα πίσω καθίσματα και χώρο αποσκευών έως 403 λίτρα. Διαθέτει τριπλή οθόνη, ενημερώσεις OTA και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.