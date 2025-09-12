Η CUPRA στο Μόναχο με το Tindaya concept και τις Tribe εκδόσεις

Η ισπανική μάρκα παρουσίασε τολμηρές πρεμιέρες στην IAA Mobility, επιβεβαιώνοντας τον ανατρεπτικό της χαρακτήρα.

Στην IAA Mobility 2025 στο Μόναχο, η CUPRA τράβηξε τα βλέμματα με μια σειρά από πρεμιέρες που δείχνουν ξεκάθαρα τη μελλοντική της κατεύθυνση. Κεντρικό ρόλο είχε το CUPRA Tindaya, ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο που εκφράζει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας και τη φιλοσοφία «No Drivers, No CUPRA», δίνοντας έμφαση στο συναίσθημα πίσω από το τιμόνι.

Δίπλα του παρουσιάστηκαν οι νέες Tribe εκδόσεις των Formentor, Leon, Leon Sportstourer και Terramar. Ξεχωρίζουν για το νέο χρώμα Manganese Matt, τις ζάντες με ανακυκλωμένο υλικό και λεπτομέρειες βιώσιμου design στο εσωτερικό, όπως τρισδιάστατη πλέξη στα καθίσματα και βιολογικές βαφές.

Η CUPRA αποκάλυψε επίσης ότι το πλήρως ηλεκτρικό Raval θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Μάρτιο του 2026 στη Βαρκελώνη. Με μήκος μόλις 4 μέτρα και βασισμένο στην πλατφόρμα MEB+ του ομίλου VW, θα συνδυάζει σπορ χαρακτήρα, πρακτικότητα και έντονη οδηγοκεντρική ταυτότητα, με την κορυφαία έκδοση VZ να φτάνει τα 166 kW.

Τέλος, η μάρκα παρουσίασε lifestyle συνεργασίες, όπως η συλλογή αποσκευών Harper Collective x CUPRA, το αρωματικό CUPRA Scent και η συνεργασία με τη Sennheiser για καθηλωτική εμπειρία ήχου στο περίπτερο. Με περισσότερες από 216.000 παραδόσεις το 2025 (+36%), η CUPRA συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θέση της ως η πιο ανατρεπτική και ταχύτερα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή μάρκα.