Σαν Σήμερα: Η McLaren επέστρεψε στους τίτλους στην F1 μετά από 16 χρόνια (vid)

Ιστορική η σημερινή ημέρα για τη McLaren Racing. H βρετανική ομάδα της Formula 1 κατάφερε να πανηγυρίσει τον πρώτο της τίτλο μετά από 16 χρόνια και αυτό έγινε στο Άμπου Ντάμπι σε έναν επεισοδιακό αγώνα. Επιπλέον η Ferrari έκανε ένα μοναδικό δώρο σε έναν πρώην οδηγό της, ενώ ένας αστέρας των αγώνων αντοχής έχει σήμερα γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1983, γεννήθηκε ο Ελβετός οδηγός αγώνων, Νιλ Γιάνι. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του συμμετείχε σε μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, με ελάχιστα καλά αποτελέσματα. Το 2006 έκανε μια πλήρη σεζόν στην F1 ως δοκιμαστής οδηγός με την Toro Rosso, οδηγώντας στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές όλων των Grand Prix. Εν τέλει αποχώρησε από την ομάδα και αγωνίστηκε για μια χρονιά στα Champ Cars των ΗΠΑ, ανεβαίνοντας στο βάθρο τρεις φορές σε 14 αγώνες. Μετά από άλλη μια μη-παραγωγική σεζόν, ο Γιάνι πήρε τον τίτλο στο πρωτάθλημα μονοθεσίων A1GP το 2008.

Έπειτα πήρε μέρος σε αγώνες αντοχής και επικεντρώθηκε αποκλειστικά εκεί. Μέχρι σήμερα μετράει πολλά καλά αποτελέσματα στο WEC με τις ομάδες των Rebellion και Porsche. Μάλιστα, το 2016 πήρε μια άκρως δραματική νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν μαζί με τους Ρομέν Ντουμά και Μαρκ Λιμπ, καταντώντας και τον τίτλο στο WEC. Σήμερα αγωνίζεται στην κατηγορία Hypercar του παγκοσμίου πρωταθλήματος με την ιδιωτική ομάδα Proton.

Σαν σήμερα το 2004, ο Αργεντινός ήρωας της F1, Κάρλος Ρόιτμαν, προσκλήθηκε από τη Scuderia Ferrari να οδηγήσει την μυθική F2004 στο Φιοράνο. Με αυτό το μονοθέσιο η Scuderia κατέκτησε 15 νίκες σε 18, με τις 13 εξ' αυτών να είναι δια χειρός Μίκαελ Σουμάχερ. Κατά τη δεκαετία του ‘70 και ‘80 ο Ρόιτμαν είχε σταθερή παρουσία στις μπροστινές θέσεις του grid και σημείωσε 12 νίκες με την ιταλική ομάδα. Ο τότε 62χρονος πρώην οδηγός της Scuderia έκανε 17 γύρους στην πίστα, κάνοντας μετέπειτα λόγο για μια αξέχαστη εμπειρία:

«Θέλω να ευχαριστήσω τη Ferrari που οργάνωσε αυτή τη δοκιμή. Παρόλο που όλοι είμαστε σε περίοδο διακοπών, το διασκέδασα πραγματικά. Το μονοθέσιο είναι εντυπωσιακό, ειδικά στο κομμάτι της ισχύος. Είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος, συγκριτικά με ό,τι οδήγησα στη δική μου εποχή. Μπορεί στην τηλεόραση να μοιάζει εύκολη η οδήγηση των νέων μονοθεσίων αλλά μπορώ να σας πω, ύστερα από τη δική μου εμπειρία, πως δεν είναι καθόλου έτσι».

Το 2024 Abu Dhabi GP —ο τελικός της σεζόν στη Formula 1— εξελίχθηκε σε εμβληματική στιγμή για τη McLaren, με τον Λάντο Νόρις να κατακτά τη νίκη και, ταυτόχρονα, την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια. Ο Νόρις εκκίνησε από την pole position και παρέμεινε στην πρώτη θέση καθ’ όλη τη διάρκεια των 58 γύρων, φτάνοντας με άνεση στη γραμμή τερματισμού. Δεύτερος τερμάτισε ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari και 3ος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε τον τελευταίο του αγώνα με τη Mercedes τερματίζοντας 4ος έχοντας εκκινήσει 16ος.

