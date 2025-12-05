Δημιουργήθηκε για το δρόμο με γνώμονα την αγωνιστική φιλοσοφία και έρχεται να ξεκινήσει μία νέα εποχή για την ιαπωνική μάρκα σε δρόμο και πίστα.

Έπειτα από πολλούς μήνες αναμονής, η Toyota παρουσίασε επίσημα το GR GT, το νέο της κορυφαίο σπορ μοντέλο, το οποίο η Gazoo Racing χαρακτηρίζει χωρίς περιστροφές ως «ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με άδεια δρόμου». Μία δήλωση που, κρίνοντας από τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μοιάζει απολύτως δικαιολογημένη.

Το νέο Toyota GR GT έρχεται να διαδεχθεί τη Lexus LFA, ένα μοντέλο που άφησε τη δική του ιστορία στις αρχές της χιλιετίας.

Μία νέα εποχή ξεκινά

Από την εποχή της θρυλικής Toyota 2000GT μέχρι το εμβληματικό Lexus LFA, η ιαπωνική εταιρεία έχει αποδείξει ότι γνωρίζει όσο λίγοι την τέχνη του καθαρόαιμου μοντέλου επιδόσεων. Με το GR GT, η Toyota επανέρχεται δυναμικά στη σφαίρα των supercars, παρουσιάζοντας έναν νέο τεχνολογικό πυλώνα για την επόμενη γενιά των GR μοντέλων.

Τα τρία θεμέλια της εξέλιξης: βάρος, ακαμψία, κέντρο βάρους

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του GR GT, η Toyota έθεσε τρεις αδιαπραγμάτευτους στόχους:

• εξαιρετικά χαμηλό κέντρο βάρους

• δραστική μείωση βάρους

• κορυφαία στρεπτική ακαμψία για μέγιστη αεροδυναμική απόδοση

Και όλα δείχνουν ότι πέτυχε και τους τρεις.

Το GR GT διαθέτει τουλάχιστον 640 ίππους, με το κέντρο βάρους να βρίσκεται κυριολεκτικά «στο ύψος των γονάτων» του οδηγού, ενώ υιοθετεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Toyota ένα ολοκαίνουριο, πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο.

Το πάντρεμα ενός V8 με τον ηλεκτρισμό

Καρδιά του μοντέλου είναι ένας ολοκαίνουριος V8 twin-turbo, ο οποίος συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα ενσωματωμένο στο πίσω μέρος. Ο στόχος ισχύος είναι τουλάχιστον 640 ίπποι και 850 Nm ροπής, με τη δύναμη να μεταφέρεται αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω ενός νέου 8τάχυτου αυτόματου κιβωτίου.

Η Toyota υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω τιμές αποτελούν «ελάχιστους στόχους» για το πρωτότυπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η έκδοση παραγωγής να προσφέρει ακόμη περισσότερα.

Πλαίσιο και υλικά: ένα «μάθημα» ελαφρότητας

Το GR GT αποτελεί το πρώτο Toyota με πλήρως αλουμινένιο σασί, ενώ τα εξωτερικά panels είναι από πλαστικό ενισχυμένο από ανθρακόνημα (CFRP) και αλουμίνιο. Η προτεραιότητα στη μείωση βάρους είναι εμφανής:

• στόχος συνολικού βάρους: ≤ 1.750 κιλά

• carbon-ceramic φρένα εμπρός/πίσω

• 20άρες ζάντες με Michelin Pilot Sport Cup 2

• πίσω ελαστικά πλάτους 325 mm

Εσωτερικό που κοιτάζει προς Lexus

Η καμπίνα είναι απόλυτα προσηλωμένη στον οδηγό, χωρίς κανένα λογότυπο Toyota, τονίζοντας ότι πρόκειται για καθαρόαιμο Gazoo Racing προϊόν. Τα carbon Recaro bucket καθίσματα, τα υλικά και ο σχεδιασμός πλησιάζουν περισσότερο σε Lexus παρά σε Toyota, δίνοντας premium χαρακτήρα χωρίς να θυσιάζουν τον αγωνιστικό προσανατολισμό.

Σχεδιασμός που «φωνάζει» αγωνιστικό DNA

Η σιλουέτα του GR GT παραπέμπει ευθέως σε GT3 κατασκευή. Με ύψος μόλις 113 εκατοστά, το μοντέλο είναι χαμηλότερο από την Porsche 911 GTS και τη Chevrolet Corvette E-Ray. Στο πίσω μέρος, η τετραπλή απόληξη εξάτμισης ενσωματώνεται στο αεροδυναμικό πακέτο.

Στα πλάγια, οι αεραγωγοί και τα έντονα σχεδιαστικά χρακτηριστικά θυμίζουν ευθέως αυτοκίνητο κατηγορίας GT3. Στο εμπρός μέρος, το εμβληματικό Toyota design παραμένει, αλλά με πιο «υπερβολικές» αναλογίες, κάτι που λειτουργεί θετικά χάρη στο εντυπωσιακό dash-to-axle ratio.

Παράλληλη εξέλιξη με το GR GT3

Το GR GT εξελίχθηκε παράλληλα με την αγωνιστική έκδοση GR GT3, με αποτέλεσμα τα δύο μοντέλα να μοιράζονται κοινά στοιχεία, όπως μέρος της ανάρτησης αλλά και το twin-turbo V8 σκέλος του powertrain.

Το αγωνιστικό αυτοκίνητο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στο WEC το 2027.

Το νέο σημείο αναφοράς της Toyota

Με το GR GT, η Gazoo Racing καθιερώνει έναν νέο τεχνολογικό «φάρο» για την Toyota. Το αυτοκίνητο φαίνεται αγριεμένο, τεχνολογικά προηγμένο και περισσότερο αγωνιστικό από ποτέ. Το μόνο που απομένει είναι να επιβεβαιωθεί αν ο ήχος του V8 ταιριάζει με την εικόνα – και όλα δείχνουν ότι αυτό είναι σχεδόν δεδομένο.