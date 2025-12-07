Ο Ολλανδός δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα στο Άμπου Ντάμπι να φέρει σε δύσκολη θέση τους οδηγούς της McLaren.

Ο Μαξ Φερστάπεν για πρώτη φορά στην καριέρα του έχασε σε αγώνα που κρίνεται το πρωτάθλημα οδηγών. Ο Ολλανδός έπειτα από 4 χρόνια δεν είναι πλέον παγκόσμιος πρωταθλητής, καθώς το «στέμμα» ανήκει πλέον στον Λάντο Νόρις.

Ο Ολλανδός έφτασε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς έχοντας μειώσει ένα χαώδες -104 στο -12, χάρη σε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση μετά τη θερινή διακοπή. Για να κατακτήσει τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο, χρειαζόταν νίκη και παράλληλα ο Λάντο Νόρις να τερματίσει εκτός τριάδας.

Παρά τη δική του επικράτηση, η τρίτη θέση του Νόρις έδωσε στον Βρετανό το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Καμία τακτική κατά της McLaren στον αγώνα

Παρότι ο Verstappen οδήγησε από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία, υπήρξε η απορία γιατί ο ίδιος δεν επιχείρησε να μειώσει ρυθμό ώστε να «μαζέψει» το grid και να δυσκολέψει τη McLaren – μια τακτική παρόμοια με αυτή που είχε χρησιμοποιήσει ο Lewis Hamilton το 2016 απέναντι στον Nico Rosberg.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε γιατί αυτό δεν ήταν εφικτό: «Είχα πολλά σενάρια στο μυαλό μου. Αλλά όταν είδα τα ελαστικά που είχε ο Όσκαρ, κατάλαβα ότι θα ήταν δύσκολο. Ήμασταν απλώς πολύ γρήγοροι μπροστά. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό. Ο Σαρλ οδήγησε στο όριο για να φτάσει στο βάθρο, ήταν εντυπωσιακό».

Οι Νόρις και Λεκλέρ ακολούθησαν στρατηγική δύο pit-stop, σε αντίθεση με τον Verstappen που επέλεξε ένα μοναδικό στοπ από τη μεσαία στη σκληρή. Αυτό σήμαινε ότι, πρακτικά, δεν είχε την απαιτούμενη φθορά ή το κατάλληλο σημείο στον αγώνα για να καθυστερήσει το πεδίο χωρίς να ρισκάρει την ίδια του την πρωτοπορία.

Παράλληλα, ο ίδιος θεωρεί ότι η νέα διάταξη της πίστας καταργεί ουσιαστικά τη δυνατότητα εφαρμογής κάποιας τακτικής: «Με μια στάση δεν μπορείς να καθυστερήσεις εύκολα το πακέτο. Η νέα χάραξη εδώ το κάνει ακόμα πιο δύσκολο από το 2016».

Οδηγός και τηλεθεατής μαζί

Ο Ολλανδός αποκάλυψε ότι στη διάρκεια του αγώνα είχε στραμμένο το βλέμμα στις μεγάλες οθόνες, προσδοκώντας ένα απρόοπτο που θα του άφηνε περιθώριο να αρπάξει τον τίτλο την τελευταία στιγμή.

«Κοίταζα συνεχώς τις οθόνες μήπως συμβεί κάτι. Ο αγώνας μου πήγε καλά, απολάμβανα την οδήγηση, αλλά φυσικά περίμενα να δω αν θα υπάρξει κάποια ευκαιρία. Πραγματικά, μεγιστοποιήσαμε τα πάντα φέτος. Πήραμε την pole, κερδίσαμε τον αγώνα, είχαμε τρομερό ρυθμό. Δεν νομίζω πως μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό».