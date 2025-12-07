F1 - Πότε και πού ξεκινάει το πρωτάθλημα του 2026

Στάθης Κοκκορόγιαννης
Η φετινή σεζόν της Formula 1 έφτασε στο τέλος της όμως ομάδες και οδηγοί στρέφουν την προσοχή τους ήδη στον μαραθώνιο του 2026.

Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι είδαμε τον Λάντο Νόρις να κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2025. Ο Βρετανός έφερε το τρόπαιο στην ομάδα του Ουόκινγκ μετά το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον και έγραψε τη δική του ιστορία.

Κάθε τέλος όμως συνοδεύεται και από μία αρχή. Η σεζόν του 2026 ξεκινάει από σήμερα και το πρόγραμμα είναι γεμάτο: Από τον Ιανουάριο οι ομάδες θα κάνουν τις παρουσιάσεις τω μονοθεσίων τους και θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ.

Έπειτα θα πάνε στο Μπαχρέιν για δύο ακόμη τεστ, πριν ταξιδέψουν στην Αυστραλία μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα για τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς. Το 2026 θα γίνει τεράστια αλλαγή στους κανονισμούς και ως αποτέλεσμα τα μονοθέσια θα αλλάξουν σημαντικά εμφάνιση.

Χειμερινές δοκιμές: Προετοιμασία πριν την εκκίνηση

Η 2026 σεζόν περιλαμβάνει τρία προγραμματισμένα pre-season τεστ, ως μέρος της μετάβασης στη νέα τεχνική εποχή της Formula 1. Το πρώτο είναι ιδιωτικό τεστ και θα διεξαχθεί στην πίστα της Βαρκελώνης, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου.

Ακολουθούν δύο τεστ στο Μπαχρέιν, από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου και από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Αυτές οι δοκιμές θα είναι κρίσιμες: οι ομάδες θα δοκιμάσουν τα νέα μονοθέσια, τους νέους κινητήρες και τα νέα συστήματα που φέρνει το 2026 και θα προετοιμαστούν για τις προκλήσεις της σεζόν.

Πρεμιέρα και πάλι στην Αυστραλία

Το νέο πρωτάθλημα ξεκινά με το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 6-8 Μαρτίου 2026, στη Μελβούρνη.

Από εκεί η F1 ανοίγει την αυλαία μιας απαιτητικής χρονιάς 24 Grand Prix σε πέντε ηπείρους, μία σεζόν που, πέρα από τους αγώνες, θα σηματοδοτήσει και την εφαρμογή νέων κανονισμών, νέων καυσίμων και σημαντικών αλλαγών.

Αναλυτικό πρόγραμμα F1 2026

Ημερομηνία / ΠερίοδοςΕκδήλωση / Αγώνας
26–30 Ιανουαρίου 2026Pre-season test — Ισπανία
11–13 Φεβρουαρίου 2026Pre-season test — Μπαχρέιν
18–20 Φεβρουαρίου 2026Pre-season test — Μπαχρέιν
6–8 Μαρτίου 2026GP Αυστραλίας
13–15 Μαρτίου 2026GP Κίνας
27–29 Μαρτίου 2026GP Ιαπωνίας
10–12 Απριλίου 2026GP Μπαχρέιν
17–19 Απριλίου 2026GP Σαουδική Αραβίας
1–3 Μαΐου 2026GP Μαϊάμι
22–24 Μαΐου 2026GP Καναδά
5–7 Ιουνίου 2026GP Μονακό
12–14 Ιουνίου 2026GP Βαρκελώνης
26–28 Ιουνίου 2026GP Αυστρίας
3–5 Ιουλίου 2026GP Μ. Βρετανίας
17–19 Ιουλίου 2026GP Βελγίου
24–26 Ιουλίου 2026GP Ουγγαρίας
21–23 Αυγούστου 2026GP Ολλανδίας
4–6 Σεπτεμβρίου 2026GP Ιταλίας
11–13 Σεπτεμβρίου 2026GP Ισπανίας (Μαδρίτη)
24–26 Σεπτεμβρίου 2026GP Αζερμπαϊτζάν
9–11 Οκτωβρίου 2026GP Σιγκαπούρης
23–25 Οκτωβρίου 2026GP ΗΠΑ
30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2026GP Μεξικού
6–8 Νοεμβρίου 2026GP Βραζιλίας
19–21 Νοεμβρίου 2026GP Λας Βέγκας
27–29 Νοεμβρίου 2026GP Κατάρ
4–6 Δεκεμβρίου 2026GP Άμπου Ντάμπι

