Η φετινή σεζόν της Formula 1 έφτασε στο τέλος της όμως ομάδες και οδηγοί στρέφουν την προσοχή τους ήδη στον μαραθώνιο του 2026.

Στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι είδαμε τον Λάντο Νόρις να κατακτά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2025. Ο Βρετανός έφερε το τρόπαιο στην ομάδα του Ουόκινγκ μετά το 2008 και τον Λιούις Χάμιλτον και έγραψε τη δική του ιστορία.

Κάθε τέλος όμως συνοδεύεται και από μία αρχή. Η σεζόν του 2026 ξεκινάει από σήμερα και το πρόγραμμα είναι γεμάτο: Από τον Ιανουάριο οι ομάδες θα κάνουν τις παρουσιάσεις τω μονοθεσίων τους και θα ταξιδέψουν στη Βαρκελώνη για το πρώτο χειμερινό τεστ.

Έπειτα θα πάνε στο Μπαχρέιν για δύο ακόμη τεστ, πριν ταξιδέψουν στην Αυστραλία μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα για τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς. Το 2026 θα γίνει τεράστια αλλαγή στους κανονισμούς και ως αποτέλεσμα τα μονοθέσια θα αλλάξουν σημαντικά εμφάνιση.

Χειμερινές δοκιμές: Προετοιμασία πριν την εκκίνηση

Η 2026 σεζόν περιλαμβάνει τρία προγραμματισμένα pre-season τεστ, ως μέρος της μετάβασης στη νέα τεχνική εποχή της Formula 1. Το πρώτο είναι ιδιωτικό τεστ και θα διεξαχθεί στην πίστα της Βαρκελώνης, από τις 26 έως τις 30 Ιανουαρίου.

Ακολουθούν δύο τεστ στο Μπαχρέιν, από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου και από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου.

Αυτές οι δοκιμές θα είναι κρίσιμες: οι ομάδες θα δοκιμάσουν τα νέα μονοθέσια, τους νέους κινητήρες και τα νέα συστήματα που φέρνει το 2026 και θα προετοιμαστούν για τις προκλήσεις της σεζόν.

2026 Pre-season Testing = CONFIRMED! 🗓️



A new era will begin with three pre-season tests across 11 days, in Spain and Bahrain#F1 pic.twitter.com/dcgkSTUW4o — Formula 1 (@F1) June 30, 2025

Πρεμιέρα και πάλι στην Αυστραλία

Το νέο πρωτάθλημα ξεκινά με το Grand Prix Αυστραλίας το τριήμερο 6-8 Μαρτίου 2026, στη Μελβούρνη.

Από εκεί η F1 ανοίγει την αυλαία μιας απαιτητικής χρονιάς 24 Grand Prix σε πέντε ηπείρους, μία σεζόν που, πέρα από τους αγώνες, θα σηματοδοτήσει και την εφαρμογή νέων κανονισμών, νέων καυσίμων και σημαντικών αλλαγών.

Αναλυτικό πρόγραμμα F1 2026