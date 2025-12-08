Η Yamaha Motor Company γιόρτασε την 70ή επέτειό της νωρίτερα φέτος και οι εορτασμοί πρόκειται να συνεχιστούν και το 2026.

Βασισμένος στα εμβληματικά χρώματα της περιορισμένης έκδοσης και αγωνιστικών προδιαγραφών Yamaha R7 του 1999, ο λευκός και κόκκινος χρωματικός συνδυασμός ξυπνά αναμνήσεις από τα εντυπωσιακά Supersport της Yamaha από τη δεκαετία του 1990. Τα χρώματα της 70ης επετείου εμφανίστηκαν για πρώτη φορά νωρίτερα φέτος, όταν η ομάδα Monster Energy Yamaha MotoGP και η ομάδα Prima Pramac Yamaha MotoGP χρησιμοποίησαν αυτά τα μοναδικά χρώματα στο TT Circuit του Assen.

Αλλά και η Yamaha Racing Team και η YART χρησιμοποίησαν τα χρώματα της 70ής επετείου στον δημοφιλή αγώνα 8 ωρών της Suzuka, όπου οι αναβάτες Jack Miller, Andrea Locatelli και Katsuyuki Nakasuga τερμάτισαν στη δεύτερη θέση του βάθρου. Η περίσταση σηματοδοτήθηκε και από τις ομάδες της Yamaha στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Superbike και Supersport της FIM, οι οποίες χρησιμοποίησαν χρωματισμούς που αντλούσαν έμπνευση από τους αντίστοιχους που είχαν εμφανιστεί στην πίστα της Jerez τον Οκτώβριο.

Για το 2026, τα R125, R3, R7 και R9 θα είναι διαθέσιμα στη λευκή και κόκκινη διχρωμία της 70ής επετείου συνδυάζοντας το ποιοτικό μαργαριταρένιο λευκό με τον έντονο σπορ συνδυασμό κόκκινου και μαύρου και τα ιστορικά γραφικά speedblock της Yamaha. Το λογότυπο κάθε μοντέλου εμφανίζεται όπως και τη δεκαετία του 1990, ενώ το εμβληματικό λογότυπο των τριών διαπασών είναι χρυσαφί, σε αντίθεση με το ασημένιο που προϋπήρχε, όπως ακριβώς ισχύει και για τις εργοστασιακές αγωνιστικές μοτοσυκλέτες της Yamaha. Η σειρά Supersport θα δει επίσης μια ενημερωμένη έκδοση στα βασικά χρώματα Icon Blue και Black για το 2026.

Οι παραδόσεις των μοντέλων στην Ευρώπη ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το δίκτυο επίσημων συνεργατών της Yamaha ανά την Ελλάδα.

