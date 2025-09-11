Hyundai Concept THREE: το πρώτο compact EV της οικογένειας IONIQ

Το πρωτότυπο ηλεκτρικό της Hyundai έκανε πρεμιέρα στο Μόναχο, δείχνοντας τον δρόμο για τη νέα γενιά IONIQ.

Η Hyundai έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του Concept THREE στην έκθεση IAA Mobility 2025 του Μονάχου, παρουσιάζοντας το πρώτο της compact ηλεκτρικό μοντέλο υπό την υπομάρκα IONIQ. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο που σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στη δημοφιλή κατηγορία των μικρομεσαίων EV, μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία στην Ευρώπη χάρη στις τάσεις αστικοποίησης και τις αυστηρές περιβαλλοντικές πολιτικές.

Το Concept THREE υιοθετεί τη σχεδιαστική γλώσσα «Art of Steel», που αντλεί έμπνευση από τις ιδιότητες του ατσαλιού, αποδίδοντας καμπύλες και αιχμηρές γραμμές με γλυπτική αισθητική. Το αμάξωμα συνδυάζει αεροδυναμική σιλουέτα τύπου «Aero Hatch» με κάθετη πίσω πόρτα για μεγαλύτερη πρακτικότητα, ενώ τα φωτιστικά σώματα Parametric Pixel σε εμπρός και πίσω μέρος προσδίδουν ιδιαίτερη ταυτότητα. Το εσωτερικό ακολουθεί μινιμαλιστική λογική με απαλούς όγκους, ζεστά χρώματα και βιώσιμα υλικά όπως ανακυκλωμένα πλαστικά και υφάσματα από θαλάσσια απόβλητα.

Με μήκος 4,29 μέτρα και μεταξόνιο 2,72 μέτρα, το Concept THREE τοποθετείται ξεκάθαρα απέναντι σε best-sellers της κατηγορίας, αλλά με στόχο να προσφέρει κάτι παραπάνω σε χώρους και τεχνολογία. Στο εσωτερικό συναντάμε modular widgets «Bring Your Own Lifestyle», που επιτρέπουν στους επιβάτες να εξατομικεύουν την εμπειρία τους, αλλά και τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα «Mr. Pix», που προσφέρει «κρυμμένες εκπλήξεις» και διαδραστικά στοιχεία.

Η Hyundai βλέπει την Ευρώπη ως στρατηγική αγορά για την ηλεκτροκίνηση, με στόχο μέχρι το 2027 να έχει εξηλεκτρίσει όλη τη γκάμα της και μέχρι το 2030 να παρουσιάσει 21 αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα παγκοσμίως. Η παρουσία του Concept THREE στο Μόναχο δεν είναι απλώς ένα στυλιστικό δείγμα, αλλά μια ξεκάθαρη δήλωση πρόθεσης: η Hyundai θέλει να ηγηθεί στη μετάβαση προς πιο προσιτά, πιο βιώσιμα και πιο συναισθηματικά φορτισμένα EV για το ευρωπαϊκό κοινό.