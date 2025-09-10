Πόσοι Έλληνες έχουν παραγγείλει το Renault των 150.000 ευρώ (vid)

To «supercar τσέπης» με τους 555 ίππους στους πίσω τροχούς θα κυκλοφορήσει από το 2027 σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων - Αποστολή στο Μόναχο: Κώστας Μπιτσικώκος

Στην έκθεση του Μονάχου το μεγάλο αστέρι στο περίπτερο της Renault δεν είναι μόνο το νέο Clio. Οι Γάλλοι παρουσιάζουν στο κοινό και το Renault 5 Turbo 3E, ένα σπορ μοντέλο που μοιάζει ως ένα εξωπραγματικό concept car, όμως θα βγει στην παραγωγή σε περιορισμένο αριθμό 1.980 αυτοκινήτων.

Πρόκειται για ένα «supercar τσέπης» με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης και ισχύ 555 ίππων από δύο μοτέρ στους πίσω τροχούς. Χρειάζεται λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ/ώρα, ενώ αγγίζει σε μέγιστη ταχύτητα τα 270 χλμ/ώρα. Η μπαταρία των 70 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα.

Παρά το γεγονός ότι η τιμή του ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, το ενδιαφέρον για παραγγελίες είναι μεγάλο και μάλιστα όπως μάθαμε στην Ελλάδα έχουν βρεθεί τουλάχιστον 4 πελάτες που κατέβαλαν την προκαταβολή των 50.000 ευρώ!

Η διαδικασία εξατομίκευσης θα αρχίσει το 2026 και οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν το 2027.