Παγκόσμια πρεμιέρα για τα Mokka GSE και Corsa GSE Vision Gran Turismo στην IAA Mobility 2025.

Η Opel έφερε δυνατές πρεμιέρες στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, με το βλέμμα στραμμένο στη σπορ και ηλεκτρική της ταυτότητα. Στο επίκεντρο βρέθηκε το νέο Opel Mokka GSE, που μεταφέρει στο δρόμο την αγωνιστική αύρα του ηλεκτρικού Mokka GSE Rally, το οποίο εξελίχθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς FIA eRally5. Με ισχύ 281 ίππων, το μοντέλο υπόσχεται μοναδική οδηγική εμπειρία, φέρνοντας την τεχνογνωσία της Opel από τις ειδικές διαδρομές στην καθημερινότητα.

Δίπλα του έκανε παγκόσμια πρεμιέρα το Corsa GSE Vision Gran Turismo, το πρώτο concept car της μάρκας που ενώνει τον πραγματικό και τον ψηφιακό κόσμο. Οι επισκέπτες το θαυμάζουν από κοντά στο Μόναχο, ενώ σύντομα θα μπορούν να το οδηγήσουν στο Gran Turismo 7. Με ισχύ 800 ίππων, ροπή 800 Nm, επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 2 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 320 km/h, ενσαρκώνει με εντυπωσιακό τρόπο τη νέα εποχή του brand GSE.

Την παράσταση συμπλήρωσε το Opel Grandland Electric AWD, το πρώτο ηλεκτρικό τετρακίνητο SUV της μάρκας. Με ισχύ 325 ίππων, ροπή 509 Nm και αυτονομία 489 χλμ. (WLTP), δείχνει τον δρόμο της Opel προς το μέλλον. Μάλιστα, σύντομα θα προστεθεί και νέα έκδοση με αυτονομία που θα φτάνει περίπου τα 700 χλμ., προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης.