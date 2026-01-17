Το Renault Filante αποτελεί κομβικό πυλώνα του Διεθνούς Στρατηγικού Πλάνου Renault 2027, σηματοδοτώντας τη φιλόδοξη επιστροφή της μάρκας στην premium κατηγορία.

Το Renault Filante αποτελεί το νέο σημείο αναφοράς της γαλλικής μάρκας σε παγκόσμιο επίπεδο και εντάσσεται στον πυρήνα του Διεθνούς Στρατηγικού Πλάνου Renault 2027. Πρόκειται για ένα crossover με σαφή premium προσανατολισμό, σχεδιασμένο να ενισχύσει την παρουσία της μάρκας εκτός Ευρώπης και να λειτουργήσει ως τεχνολογική και σχεδιαστική ναυαρχίδα σε αγορές-κλειδιά της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής.

Ένας νέος ρόλος για τη Renault

Στο πλαίσιο του πλάνου 2024–2027, η Renault έχει θέσει ως στόχο την κερδοφόρα ανάπτυξη σε διεθνείς αγορές, με οκτώ νέα μοντέλα εκτός Ευρώπης και ισχυρή έμφαση στις κατηγορίες C και D. Το Filante τοποθετείται στην κορυφή αυτής της στρατηγικής, πλαισιώνοντας μοντέλα όπως τα Kardian, Duster, Boreal και Koleos. Το λανσάρισμά του θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026 στη Νότια Κορέα, ενώ έως τις αρχές του 2027 θα ακολουθήσουν αγορές της Νότιας Αμερικής και των χωρών του Κόλπου.

Σχεδίαση crossover με premium ταυτότητα

Βασισμένο στο project Aurora και στην πλατφόρμα CMA, το Renault Filante ακολουθεί μια φιλοσοφία «διασταύρωσης κατηγοριών», συνδυάζοντας στοιχεία σεντάν και SUV σε ένα coupé-crossover αμάξωμα. Με μήκος 4.915 χιλ., πλάτος 1.890 χιλ. και ύψος 1.635 χιλ., οι αναλογίες του αποπνέουν κύρος, ενώ η ρέουσα γραμμή οροφής και οι τροχοί 19 ή 20 ιντσών ενισχύουν τον premium χαρακτήρα. Η σχεδίαση υπογράφεται από το Renault Technocentre στη Γαλλία και το Renault Design Center Seoul, σε συνεργασία με τη Renault Korea.

Φωτιστική υπογραφή και εκδόσεις χαρακτήρα

Ξεχωριστό ρόλο παίζει η φωτιστική ταυτότητα, με τρισδιάστατη φωτιζόμενη μάσκα εμπνευσμένη από το λογότυπο της Renault και LED ημέρας με γωνία 28 μοιρών. Στο πίσω μέρος, τα λεπτά LED σώματα και η ενσωματωμένη αεροτομή συνθέτουν μια καθαρή, τεχνολογικά ώριμη εικόνα. Η έκδοση Esprit Alpine διαφοροποιείται με πιο έντονες χρωματικές αντιθέσεις και σπορ λεπτομέρειες.

Ψηφιακή καμπίνα και συνδεσιμότητα νέας γενιάς

Το εσωτερικό εστιάζει στην άνεση και στη συνδεδεμένη εμπειρία. Το σύστημα OpenR Panorama με Android Automotive προσφέρει γρήγορη απόκριση και λειτουργικότητα αντίστοιχη smartphone, ενώ η οθόνη συνοδηγού 12,3 ιντσών επιτρέπει πρόσβαση σε περιεχόμενο ψυχαγωγίας χωρίς να αποσπάται ο οδηγός. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται ανά προφίλ χρήστη, ενώ ο ενσωματωμένος browser και οι ηλεκτρονικές πληρωμές ενισχύουν τον ψηφιακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Παράλληλα, το Filante εγκαινιάζει εφαρμογή XR in-car video game, αξιοποιώντας την κάμερα του οχήματος και ειδικούς αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας, με ελάχιστη καθυστέρηση.

Ασφάλεια και νέα συστήματα ADAS

Με περισσότερα από 30 συστήματα υποβοήθησης υπό το πρόγραμμα Human First, το Filante εισάγει για πρώτη φορά στη Renault τα Emergency Steering Assist, Smart Rearview Mirror και Child Presence Detection. Το head-up display επαυξημένης πραγματικότητας προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού, ενισχύοντας τη συγκέντρωση και την ασφάλεια.

Υβριδική τεχνολογία E-Tech 250 ίππων

Το Renault Filante εξοπλίζεται με το αναβαθμισμένο full hybrid E-Tech σύνολο 250 ίππων, που συνδυάζει υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1.5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες. Η συνολική ροπή φτάνει τα 565 Nm, με εκπομπές CO₂ μόλις 106 g/km και χωρίς ανάγκη φόρτισης. Η μπαταρία 1,64 kWh επιτρέπει έως και 75% αμιγώς ηλεκτρική κίνηση σε αστικό περιβάλλον, ενώ η εκκίνηση γίνεται πάντα ηλεκτρικά.