Ελαστικά αυτοκινήτου: 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις το χειμώνα

Ο χειμώνας δοκιμάζει τα όρια της πρόσφυσης και την ασφάλεια. Μάθετε τα 5 κρίσιμα σημεία ελέγχου για τα ελαστικά σας, ώστε να οδηγείτε με σιγουριά σε βροχή και σε χιόνι.

Τα ελαστικά αποτελούν το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με το οδόστρωμα, και κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτή η επαφή γίνεται εξαιρετικά εύθραυστη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, το νερό και ο πάγος αλλάζουν δραματικά τη συμπεριφορά του οχήματος, καθιστώντας τον έλεγχο των ελαστικών επιβεβλημένο για κάθε οδηγό το 2026. Η πρόληψη σε αυτόν τον τομέα δεν είναι απλώς μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά ο καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να αποτρέψει ένα ατύχημα σε δύσκολες συνθήκες.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξετε είναι το βάθος του πέλματος. Αν και ο νόμος ορίζει ως κατώτατο όριο το 1,6 χιλιοστό, για την ασφαλή οδήγηση στον χειμώνα αυτό το νούμερο είναι σχεδόν απαγορευτικό. Οι ειδικοί συνιστούν το βάθος των αυλακώσεων να είναι τουλάχιστον 4 χιλιοστά. Οι βαθιές αυλακώσεις είναι αυτές που παροχετεύουν το νερό μακριά από το σημείο επαφής, αποτρέποντας το φαινόμενο της υδρολίσθησης (aquaplaning), όπου το αυτοκίνητο κυριολεκτικά «πλέει» πάνω στο νερό χωρίς έλεγχο στο τιμόνι.

Δεύτερον, δώστε μεγάλη σημασία στην πίεση των ελαστικών. Ο κρύος αέρας είναι πιο πυκνός, κάτι που σημαίνει ότι η πίεση πέφτει όταν η εξωτερική θερμοκρασία μειώνεται. Ένα ελαστικό με χαμηλή πίεση δεν πατάει σωστά στον δρόμο, αυξάνει την απόσταση φρεναρίσματος και φθείρεται ανομοιόμορφα. Τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν αισθητήρες πίεσης (TPMS), αλλά ένας χειροκίνητος έλεγχος μία φορά τον μήνα παραμένει η ασφαλέστερη πρακτική.

Τρίτον, ελέγξτε την ηλικία των ελαστικών σας, τον γνωστό κωδικό DOT στο πλάι. Ακόμα και αν το πέλμα φαίνεται βαθύ, αν το ελαστικό είναι παλιό (πάνω από 4-5 χρόνια), η γόμα του έχει σκληρύνει. Στο κρύο, μια σκληρή γόμα δεν μπορεί να «αγκαλιάσει» τις ανωμαλίες του δρόμου, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να γλιστράει σαν να φοράει πλαστικά παπούτσια.

Τέταρτον, αν μένετε σε περιοχές με θερμοκρασίες σταθερά κάτω από 7 βαθμούς Κελσίου, η χρήση χειμερινών ελαστικών είναι μονόδρομος, καθώς η σύνθεσή τους είναι μελετημένη να παραμένει μαλακή στο ψύχος.

Τέλος, μην αμελείτε τη ρεζέρβα. Η πιθανότητα κλαταρίσματος σε μια λακκούβα γεμάτη νερό είναι αυξημένη τον χειμώνα, και μια ξεφούσκωτη ρεζέρβα θα σας αφήσει αβοήθητους στη βροχή και στο κρύο.