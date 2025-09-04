Το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της Volkswagen θα κυκλοφορήσει το 2026, στη βασική έκδοση αλλά και στη σπορ GTI.

Το 2026 θα αρχίσει να πωλείται το νέο ηλεκτρικό Volkswagen, το οποίο θα κατασκευάζεται στο Μαρτορέλ της Ισπανίας. Το αυτοκίνητο που ως πρωτότυπο γνωρίζουμε ως ID. 2all, θα ονομάζεται ID. Polo, καθώς η γερμανική μάρκα αλλάζει τη στρατηγική της όσον αφορά την ονοματοδοσία των ηλεκτρικών της μοντέλων. Έτσι πλέον τα επόμενα μοντέλα δεν θα είναι ID.3, αλλά π.χ. ID. Golf.

ID. Polo και ID. Polo GTI

Τα δύο μοντέλα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό στο προσεχές σαλόνι αυτοκινήτου του Μονάχου, από τις 8 έως τις 14 Σεπτεμβρίου. Η γραμμή παραγωγής τους βρίσκεται στο Μαρτορέλ της Ισπανίας και θα κυκλοφορήσουν το 2026. To πρώτο αναμένεται να κοστίζει περίπου 25.000 ευρώ, η τιμή όμως του GTI θα είναι υψηλότερη.

Το ID. Polo αναμένεται να κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις μπαταρίας, με 38 και 56 kWh, ενώ το ID. Polo GTI θα έχει ισχύ περίπου 230 ίππων.

Στο Μόναχο η Volkswagen θα παρουσιάσει επίσης ένα πρωτότυπο μικρό ηλεκτρικό SUV, το ID. CROSS Concept. Το αυτοκίνητο παραγωγής θα ακολουθήσει στα τέλη του 2026. Θα ονομάζεται ID. Cross και θα είναι η ηλεκτρική εκδοχή του T-Cross.