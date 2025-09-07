Η νίκη του Άλεξ Μάρκεθ ανέβαλε τη μαθηματική στέψη του Μαρκ, που πλέον δεν μπορεί να γίνει στον επόμενο αγώνα του MotoGP.

Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν ο μεγάλος νικητής του GP Καταλονίας στην πίστα της Βαρκελώνης, όπου επικράτησε επί του πρωτοπόρου της βαθμολογίας Μαρκ Μάρκεθ. Με τον Μαρκ να παίρνει τη 2η θέση, δεν άλλαξαν πολλά στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος. Ο Ισπανός της Ducati Lenovo εξακολοθεί να έχει τεράστια διαφορά από τον αδελφό του στη 2η θέση, αλλά δεν μπορεί πλέον να πανηγυρίσει τον τίτλο στον επόμενο αγώνα στο Μιζάνο. Αυτό θα γίνει πιθανότατα σε κάποιον από τους ασιατικούς αγώνες που ακολουθούν μετά το GP Σαν Μαρίνο.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Η Ducati από το Σάββατο πανηγυρίζει το 6ο συνεχόμενο και 7ο συνολικά Πρωτάθλημα Κατασκευαστών MotoGP.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων