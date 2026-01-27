Δύο ακόμη ομάδες του MotoGP έκαναν τα επίσημα αποκαλυπτήρια για την πολλά υποσχόμενη νέα αγωνιστική σεζόν.

Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των χειμερινών δοκιμών, η KTM Factory Racing και η δορυφορική της ομάδα Tech3 KTM αποκάλυψαν από κοινού τα MotoGP πρωτότυπα του 2026, μέσω διαδικτυακής παρουσίασης. Οι δύο ομάδες επιβεβαίωσαν ότι και τη φετινή σεζόν θα παραταχθούν με πανομοιότυπη εμφάνιση, υιοθετώντας κοινή αγωνιστική ταυτότητα στο grid της πρωτάθλημα.

Όπως και το 2025, η Tech3 λειτουργεί ουσιαστικά ως προέκταση της εργοστασιακής ομάδας της KTM στ πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας στον αυστριακό κατασκευαστή παρουσία τεσσάρων ίδιων RC16. Όλες οι μοτοσικλέτες θα διατηρήσουν το χαρακτηριστικό πορτοκαλί και σκούρο μπλε χρωματικό συνδυασμό, με έντονη την παρουσία του βασικού χορηγού Red Bull.

Μεταβατική αλλά κρίσιμη χρονιά

Το 2026 είναι η πρώτη πλήρης σεζόν της KTM υπό τη νέα ιδιοκτησία, μετά την εξαγορά της από την Bajaj Auto. Παρά τις αβεβαιότητες που είχαν προκύψει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα MotoGP, η KTM έχει ήδη ξεκινήσει ιδιωτικές δοκιμές για τη μοτοσυκλέτα του 2027, δείχνοντας ξεκάθαρα τη δέσμευσή της ενόψει της επόμενης γενιάς κανονισμών.

Ωστόσο, η σεζόν του 2026 παραμένει ιδιαίτερα σημαντική. Η KTM αναμένεται, όπως και οι υπόλοιποι κατασκευαστές, να στρέψει νωρίς το βλέμμα της στην εξέλιξη του πρωτοτύπου του 2027, αλλά τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό της μέλλον.

Αμετάβλητα line-up για το 2026

Οι δύο ομάδες διατηρούν τα ίδια δίδυμα αναβατών με την περασμένη σεζόν. Στην εργοστασιακή KTM Factory Racing συνεχίζουν οι Πέδρο Ακόστα και Μπραντ Μπίντερ, ενώ στην Tech3 παραμένουν οι Ενέα Μπαστιανίνι και Μάβερικ Βινιάλες.

Και οι τέσσερις αναβάτες έχουν εργοστασιακά συμβόλαια με την KTM, στοιχείο που ενισχύει τη φιλοσοφία ενιαίας αγωνιστικής δομής.

Φιλόδοξοι αγωνιστικοί στόχοι

Στο αγωνιστικό σκέλος, η KTM είχε μικτή εικόνα το 2025. Η RC16 δυσκολεύτηκε στο ξεκίνημα της χρονιάς, όμως μια σημαντική αναβάθμιση στο Grand Prix Αυστρίας βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της και επέτρεψε στον Ακόστα να εξελιχθεί σε σταθερό διεκδικητή βάθρου. Η αυστριακή ομάδα ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, πίσω από Ducati και Aprilia, με τον Ακόστα να τερματίζει τέταρτος στη βαθμολογία αναβατών. Ο Μπίντερ, από την πλευρά του, χαρακτήρισε το 2025 ως τη δυσκολότερη χρονιά του στο MotoGP, αν και η απόδοσή του βελτιώθηκε στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Η Tech3 έκλεισε τη χρονιά ένατη στο πρωτάθλημα ομάδων, μπροστά μόνο από τις LCR και Pramac. Ο Μπαστιανίνι κατέγραψε ένα μοναδικό βάθρο στη Βαρκελώνη, ενώ ο Βινιάλες έδειξε ανταγωνιστικός στο ξεκίνημα, πριν τραυματισμός επηρεάσει τη συνέχεια της σεζόν του.

Ενόψει 2026 η KTM θέλει να περάσει ένα μήνυμα σταθερότητας και να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους αναβάτες. Πρωταρχικός στόχος είναι να κρατήσει τον Ακόστα, ο οποίος θεωρείται ως αστέρας του μέλλοντος, όπως επίσης και να εξασφαλίσει ένα δυνατό lineup για τη νέα εποχή που ξεκινά το 2027 στο MotoGP.