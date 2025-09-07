Τα αδέλφια Μάρκεθ κυριάρχησαν απόλυτα στο Circuit de Catalunya, με τον Άλεξ να παίρνει τη νίκη και τον Μαρκ τη 2η - Ο Μπαστιανίνι στο βάθρο.

Το Grand Prix Καταλονίας ήταν ο 15ος αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP και καθώς μιλάμε για την πίστα της Βαρκελώνης, την «πίσω αυλή» της οικογένειας Μάρκεθ δηλαδή, ήταν περίπου αδύνατο ο νικητής να έχει διαφορετικό επίθετο. Τελικά, αυτός που είδε πρώτος την καρό σημαία ήταν ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Ducati, μετατρέποντας τη 2η pole position της καριέρας του στη 2η νίκη του στη μεγάλη κατηγορία.

Ο Μαρκ Μάρκεθ της εργοστασιακής ομάδας Ducati Lenovo προηγήθηκε στους πρώτους γύρους, αλλά ο Άκεξ τον προσπέρασε με αποφασιστικό τρόπο και τον άφησε στη 2η θέση. Ο Μαρκ σε διάφορα σημεία πλησιασε τον αδελφό του αλλά δεν κατάφερε -ή δεν προσπάθησε θα πουν οι κακές γλώσσες- να τον απειλήσει ουσιαστικά και τερμάτισε 2ος. Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι ο Μαρκ Μάρκεθ δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στον επόμενο αγώνα στο Μιζάνο.

H επιστροφή του «Θηρίου»

Ο Ενέα Μπαστιανίνι ήταν ο ταχύτερος εκπρόσωπος της αναγεννημένης ΚΤΜ και πήρε την 3η θέση, πίσω από τις παντοδύναμες Ducati. Ο Ιταλός έδωσε μάχη στο πρώτο κομμάτι του αγώνα με τον Πέδρο Ακόστα, αλλά η επιλογή του μαλακού πίσω ελαστικού που έκανε ο Ισπανός, σε αντίθεση με το μεσαίο που είχαν επιλέξει οι υπόλοιποι, δεν του επέτρεψε να μείνει σε αυτήν για πολύ. Έτσι, το «θηρίο» της Tech3 KTM ανέβηκε στο βάθρο ενώ ο Ακόστα τερμάτισε στην 4η θέση.

Για την 5η θέση δόθηκε μάχη ανάμεσα στον Φάμπιο Κουαρταρό της Yamaha και τον Λούκα Μαρίνι της Honda. Ο Γάλλος κατάφερε να τερματίσει 5ος αλλά ο Ιταλός είδε στον τελευταίο γύρο να χάνει την 6η θέση μέσα από τα χέρια του, όταν τον προσπέρασαν ο Άι Ογκούρα της Trackhouse Aprilia και ο Πέκο Μπανάια και τον άφησαν στην 8η θέση. Ο Πέκο Μπανάια «έσωσε» κάπως τα προσχήματα, παίρνοντας την 7η θέση, σε ένα Σαββατοκύριακο που ο δύο φορές πρωταθλητής της Ducati σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει. Ο Μιγκέλ Ολιβέιρα και ο Χόρχε Μαρτίν έκλεισαν τη 10άδα.

Ήταν ένας αγώνας με αρκετές πτώσεις, καθώς οι Μορμπιντέλι, Σαλβαντόρι, Ρινς, Ντι Τζιαναντόνιο, Ζαρκό, Μπίντερ και Μπετζέκι δεν κατάφεραν να τερματίσουν.

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται χωρίς διακοπή με το επόμενο GP να έρχεται το επόμενο Σαββατοκύριακο (12-14 Σεπτεμβρίου) στην πίστα του Μιζάνο.

