Αυτό είναι το πρώτο δείγμα σχετικά με το τη λειτουργία μιας από τις μεγαλύτερες φετινές καινοτομίες, τον ενεργών αεροδυναμικών βοηθημάτων, στα μονοθέσια της Formula 1.

Μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στους κανονισμούς της Formula 1 για το 2026 ήταν στην αεροδυναμική των μονοθεσίων. Τα ενεργά αεροδυναμικά, ή αλλιώς active aero, μπαίνουν στη ζωή μας και θα αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί θα δίνουν μάχες εντός πίστας.

Το χειμερινό τεστ της Βαρκελώνης ήταν η πρώτη ευκαιρία να δούμε από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί η ενεργή αεροδυναμική. Μετά την πρώτη ημέρα δοκιμών, η Formula 1 δημοσίευσε στους λογαριασμούς της στα social media βίντεο με την εμπρός και πίσω αεροτομή της Mercedes W17 να κινούνται στην ευθεία.

Active aero. Insanely cool. 🤓



On the straights the front and rear wings will open to reduce drag, but in the corners they will close to increase downforce 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/GstXfI9wsM — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Τι είναι η ενεργή αεροδυναμική στην F1

Από το 2026, η Formula 1 περνά σε μια νέα εποχή αεροδυναμικού ελέγχου, με την εισαγωγή της ενεργής αεροδυναμικής (active aero), η οποία αντικαθιστά οριστικά το DRS. Πρόκειται για ένα σύστημα που επιτρέπει τη μεταβολή της γωνίας τόσο της εμπρός όσο και της πίσω αεροτομής, με στόχο τη διαχείριση της αεροδυναμικής αντίστασης και της κάθετης δύναμης σε πραγματικό χρόνο.

Σε αντίθεση με το DRS, που λειτουργούσε σχεδόν αποκλειστικά στις ευθείες και μόνο σε συνθήκες προσπέρασης, το active aero έχει δύο βασικές διαμορφώσεις: low-drag mode και high-downforce mode. Στις ευθείες, τα πτερύγια «ανοίγουν» μειώνοντας την αντίσταση, βελτιώνοντας την τελική ταχύτητα και – κυρίως – περιορίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στις ζώνες φρεναρίσματος και στις στροφές, επιστρέφουν αυτόματα σε θέση υψηλής κάθετης δύναμης, προσφέροντας σταθερότητα και πρόσφυση.

Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται ηλεκτρονικά, βάσει προκαθορισμένων χαρτογραφήσεων της FIA, και συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση ενέργειας της μονάδας ισχύος. Για τους οδηγούς, το active aero δεν είναι απλώς ένα «κουμπί προσπέρασης», αλλά ένα ακόμη εργαλείο που πρέπει να ενσωματωθεί στη συνολική στρατηγική των αγώνων, επηρεάζοντας τον τρόπο επίθεσης, άμυνας και εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion