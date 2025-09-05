Ο Μπραντ Μπίντερ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στη δεύτερη περίοδο δοκιμών του MotoGP στη Βαρκελώνη, σε μία εξαιρετική ημέρα για την KTM.

Η δράση στο Grand Prix Καταλονίας του MotoGP συνεχίστηκε με την KTM να δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ομάδες και αναβάτες είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να βελτιώσουν το στήσιμο των μοτοσικλετών τους και να βρουν επιπλέον απόδοση στην πίστα.

Στη δεύτερη διαδικασία της ημέρας είδαμε τους οδηγούς να εστιάζουν τόσο σε ρυθμό αγώνα όσο και στον ένα γύρο.

Η KTM δείχνει το δρόμο

Ταχύτερος αναβάτης στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές ήταν ο Μπραντ Μπίντερο της KTM. O Νοτιοαφρικανός στον τελευταίο του γρήγορο γύρο «έσπασε» τα χρονόμετρα και σημείωσε το 1:38,141 έχοντας μια εξαιρετική ημέρα. Πίσω του ήταν ο teammate του, Πέδρο Ακόστα, ο οποίος υποχώρησε μία θέση από το FP1.

Τα αδέρφια Μάρκεθ ήταν στις θέσεις 3 και 4 έχοντας εξαιρετικό ρυθμό στην απογευματινή διαδικασία. Ο Άλεξ της Gresini Racing ήταν μπροστά από τον Μαρκ της Ducati Corse.

Μάχες στα χιλιοστά του δευτερολέπτου

Ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia δεν ήταν όσο γρήγορος περιμέναμε, όμως πήρε την 5η θέση, ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι έφερε μία ακόμη μοτοσικλέτα της Ducati στην πρώτη 10άδα. Ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46 ήταν 7ος και πίσω του βρέθηκαν δύο μοτοσικλέτες της Honda των Ζοάν Ζαρκό και Λούκα Μαρίνι. Ο Άι Ογκούρα της Trackhouse συμπλήρωσε την πρώτη 10άδα.

Οι παραπάνω αναβάτες πήραν απευθείας πρόκριση για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών. Τρεις ηχηρές απουσίες από τις παραπάνω θέσεις είναι των Φάμπιο Κουαρταραρό (11ος), Χόρχε Μαρτίν (18ος) και Πέκο Μπανάια (21ος).

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:50 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα