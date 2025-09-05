Ο Ισπανός της ΚΤΜ έθεσε το ρυθμό, οι Ζαρκό και ο Μάρκεθ ακολούθησαν, με τον Μπανάια να μένει πολύ χαμηλά.

Η δράση του Grand Prix Καταλονίας για το MotoGP ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την KTM. Ο Πέδρο Ακόστα ήταν ο ταχύτερος στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής στο Circuit de Catalunya, σταματώντας το χρονόμετρο μπροστά από τον Ζοάν Ζαρκό με τη Honda LCR και στον Μαρκ Μάρκεθ με τη Ducati Lenovo.

Ο M. Μάρκεθ ήταν στην κορυφή για το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας, δουλεύοντας με χρησιμοποιημένα ελαστικά (μαλακό μπροστά και μεσαίο πίσω), αλλά στο φινάλε ο Ακόστα και ο Ζαρκό έβαλαν φρέσκα λάστιχα και τον προσπέρασαν, αφήνοντάς τον τρίτο, αλλά μόνο 0,219 δευτερόλεπτα από την κορυφή.

Η εικόνα της πρωινής δοκιμής επιβεβαίωσε τη δυναμική της Ducati συνολικά, με τον Άλεξ Μάρκεθ στην πέμπτη θέση και τον Λούκα Μαρίνι έκτο με τη Honda HRC. Ο Μπραντ Μπίντερ ολοκλήρωσε έβδομος, μπροστά από τον Μάρκο Μπεζέκι και τον wild card Άλεϊς Εσπαργκαρό, που επιστρέφει με Honda έπειτα από τον τραυματισμό του στην πλάτη. Ο Ιταλός Ενέα Μπαστιανίνι έκλεισε τη δεκάδα.

Αντίθετα, ο Πέκο Μπανάια δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα των πρώτων. Μετά από τις αλλαγές στο στήσιμο που δοκιμάστηκαν στο Μπαλατόν Παρκ, έμεινε μόλις 23ος, μπροστά μόνο από τον Σομκιάτ Τσαντρα που επέστρεψε στη δράση έπειτα από τραυματισμό στο γόνατο.

Η Παρασκευή είχε ιδιαίτερη σημασία και για τον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος επιχειρεί δεύτερη επιστροφή μετά τον τραυματισμό στον ώμο στο Σάχσενρινγκ, αλλά και για τον Λορέντσο Σαβαντόρι, που αγωνίζεται με wildcard σε μια πέμπτη RS-GP για την Aprilia.

Με τον Μάρκεθ να έχει ήδη δημιουργήσει διαφορά ασφαλείας στο πρωτάθλημα και τον Ακόστα να δείχνει ότι είναι έτοιμος για μάχη στη Βαρκελώνη, το Σαββατοκύριακο προμηνύεται γεμάτο ένταση. Η δράση συνεχίζεται το απόγευμα με τη χρονομετρημένη περίοδο δοκιμών, που αρχίζει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

