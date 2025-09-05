Ταξιδέψαμε από την Αθήνα στην Σόφια με Chery Tiggo 7 PHEV

Στο πλαίσιο του Chery Super Hybrid EU Long Test Drive, οδηγήσαμε το νέο plug-in hybrid Chery Tiggo 7 για περισσότερα από 800 χιλιόμετρα.

Η Chery μπορεί να έχει ελάχιστη -χρονικά- παρουσία στην Ελλάδα, αλλά τόσο το ίδιο το εργοστάσιο όσο και η εισαγωγική εταιρεία της μάρκας στην Ελλάδα, η Σπανός Α.Ε., δραστηριοποιούνται πολύ έντονα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Chery πραγματοποιήθηκε μόλις τον Ιούλιο του 2025 στην Πολωνία, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα είχαμε την παρουσία και των πρώτων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Η κινεζική μάρκα κάνει την είσοδό της στη γηραιά ήπειρο με τα SUV Tiggo 7 και Tiggo 8, τα οποία διατίθενται τόσο με θερμικούς κινητήρες, όσο και με το πολλά υποσχόμενο σύστημα plug-in hybrid που ονομάζεται CSH, δηλαδή Chery Super Hybrid.

Πρόκειται για δύο μοντέλα που τοποθετούνται στις κατηγορίες C SUV και D SUV με μήκος 4,553 και 4,725 μέτρα αντίστοιχα, με το Tiggo 8 να έχει εφταθέσια διάταξη καθισμάτων.

Τι είναι το Chery Super Hybrid EU Long Test Drive

Καθώς, όπως ήδη αναφέραμε, η Chery αποτελεί μια εντελώς άγνωστη «ποσότητα» και «ποιότητα» για την Ευρωπαία και τον Ευρωπαίο οδηγό, η κολοσσιαία κινεζική μάρκα επέλεξε να αποδείξει στην πράξη τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας της. Διότι μπορεί οι αιτιάσεις κάθε κατασκευαστή να έχουν μια βαρύτητα στη θεωρία, αλλά αν δεν μπει το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων, κανείς δεν κάνει το πρώτο βήμα.

Σε συνεργασία λοιπόν με τους τοπικούς εισαγωγείς/διανομείς της Chery και δημοσιογράφων ειδικού Τύπου αυτοκινήτου από 7 συνολικά χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η Chery διοργάνωσε το Super Hybrid EU Long Test Drive. Η Ελλάδα είχε την τιμή να αποτελέσει το εφαλτήριο του μεγάλου αυτού οδοιπορικού των 3.500 συνολικά χιλιομέτρων και το gmotion by gazzetta να είναι ένα από τα δύο Μέσα που συμμετείχαν, καλύπτοντας το πρώτο τμήμα της διαδρομής από Αθήνα προς Σόφια.

Οι εφτά χώρες που συμμετέχουν στο Super Hybrid EU Long Test Drive είναι οι: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία και Πολωνία. Η εκκίνηση δόθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου από το δημοτικό στάδιο Μαραθώνα και την αφετηρία του Μαραθώνιου Δρόμου.

Στο οδοιπορικό συμμετέχουν τα plug-in hyrbid Tiggo 7 και Tiggo 8. Εμείς οδηγήσαμε το πρώτο από την Αθήνα μέχρι τη Σόφια και το δεύτερο από τη Σόφια στην Αθήνα, καλύπτοντας σε διάστημα τριών ημερών περισσότερα από 1.700 χιλιόμετρα! Αμφότερα τα αυτοκίνητα μοιράζονται στο ίδιο σύστημα πρόωσης με την ονομασία Chery Super Hybrid, η οποία, όπως διαπιστώσαμε στην πράξη, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τι είναι η τεχνολογία Chery Super Hybrid

Το νέο στοιχείο στην έως τώρα γκάμα των μοντέλων της Chery είναι φυσικά το σύστημα κίνησης plug-in hybrid, το οποίο συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 1.5 λίτρων με ισχύ 143 ίππων, έναν ηλεκτρικό με ισχύ 204 ίππων και ένα κιβώτιο που ενσωματώνει ως μέρος του το ηλεκτρικό μοτέρ και 3 σχέσεις μετάδοσης. Ο συνδυαστική ισχύς του συστήματος ανέρχεται στους 279 ίππους, ενώ η ροπή κορυφώνεται στα 365 Nm. Εξαιρετικά νούμερα, τα οποία στην περίπτωση του Tiggo 7 αποφέρουν επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8,4 δλ., ενώ η μέγιστη ταχύτητα ανέρχεται στα 180 χλμ./ώρα, ηλεκτρονικά περιορισμένη.

Μια συστοιχία μπαταριών 18,3 kWh φορτίζεται τόσο από τον κινητήρα, όσο και από εξωτερική παροχή, τόσο AC όσο και DC, (με ισχύ 6,3 kW και 40 kW αντίστοιχα) εξασφαλίζοντας αυτονομία αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης περίπου 85 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες, όπως αποδείχτηκε κατά τη δοκιμή μας. Ταυτόχρονα η μπαταρία είναι ενσωματωμένη στο πάτωμα του αμαξώματος, με αποτέλεσμα η χωρητικότητα του πορτ μπαγκάζ να μην μειώνεται, διατηρώντας τον όγκο των 500 λίτρων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η φόρτιση DC σε PHEV αυτοκίνητα δεν είναι κάτι κοινό, βοηθά πάρα πολύ την ταχύτατη φόρτιση της μπαταρίας και σίγουρα αποτελεί ένα από σημαντικά πλεονεκτήματα χρηστικότητας των δύο Chery. Ένα ακόμα σπάνιο στοιχείο σε plug-in hybrid μοντέλα είναι η δυνατότητα τροφοδοσίας από την μπαταρία υψηλής τάσης ηλεκτρικών συσκευών (Vehicle to Load), με τη χρήση κατάλληλου καλωδίου.

Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί παράλληλα και η ισχύς παρέχεται στους εμπρός τροχούς από τον ηλεκτρικό κινητήρα, τον θερμικό, αλλά επίσης και από τους δύο μαζί. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει αμιγώς ηλεκτρική η hybrid λειτουργία, ενώ μπορεί επίσης να ορίσει ποσοστό διατήρησης φόρτισης της μπαταρίας. Αυτόματα, μέσω της επιλογής smart, το αυτοκίνητο διατηρεί την μπαταρία φορτισμένη σταθερά μεταξύ 15 και 30% της χωρητικότητας. Στη συνέχεια, θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη.

Ήταν μακρύς ο δρόμος και πολλές οι εντυπώσεις

Η συμμετοχή μας στο Chery Super Hybrid EU Long Test Drive μας έδωσε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε περισσότερα από 800 χιλιόμετρα σε μόλις δύο ημέρες με το αυτοκίνητο, περνώντας περίπου 24 ώρες συνολικά στο εσωτερικό του. Έτσι, δεν έμεινε σχεδόν τίποτα αναπάντητο από τα ερωτήματα που είχαμε εμείς και σίγουρα και εσείς, σχετικά με τη συνολική εικόνα του αυτοκινήτου.

Κατ' αρχάς μιλάμε για ένα μοντέλο με μια έκδοση εξοπλισμού, της οποίας τα ελέη είναι πλουσιοπάροχα μεν, αλλά και με κάποια στοιχεία που δεν μπορείς να επιλέξεις ούτε ως προαιρετικά. Για παράδειγμα πανοραμική ηλιοροφή, head up display, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα ή ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών.

Το αμάξωμα με μήκος 4,553 μέτρα, πλάτος 1,862 και μεταξόνιο 2,67 μέτρα έχει την απαραίτητη κυριαρχική παρουσία στο χώρο, σύγχρονη αλλά όχι εμπνευσμένη σχεδίαση και ως συνολική εικόνα είναι άμεσα αποδεκτό χωρίς να εντυπωσιάζει. Οι ράγες οροφής ανήκουν στο βασικό εξοπλισμό, όπως επίσης τα φώτα led εμπρός και πίσω και οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με ελαστικά 225/60 R18.

Το εσωτερικό είναι υλοποιημένο με όμορφα στην όψη και μαλακά στην αφή υλικά -τουλάχιστον αυτά με τα οποία έρχονται σε επαφή οδηγός και επιβάτες. Σχεδιαστικά ακολουθεί έναν επίσης σύγχρονο και αφαιρετικό δρόμο, με την έμφαση να δίνεται στις διαδοχικές οθόνες για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα multimedia, οι οποίες είναι αρκετά ευρείες, με διαγώνιο 12,3 ιντσών η κάθε μία.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του πιεστικούς ή περιστροφικούς διακόπτες για όλες τις βασικές λειτουργίες, ενώ η κεντρική οθόνη έχει ένα άμεσα προσβάσιμο μενού στο οποίο μπορεί ο χρήστης να αποθηκεύσει τις λειτουργίες που χρησιμοποιεί συχνότερα. Σημαντική επίσης είναι η ασύρματη δυνατότητα ενεργοποίησης των Android Auto και Apple CarPlay.

Τόσο στον πίνακα οργάνων όσο και στο σύστημα multimedia τα menu είναι κατανοητά και η απόκριση σωστή. Συνολικά η εργονομία είναι πολύ καλή, με πολλές θήκες αποθήκευσης στο εσωτερικό και όλες τις λειτουργίες μέσω άμεσα προσβάσιμων διακοπτών. Σε μεγάλα ταξίδια ο χώρος αποθήκευσης ανάμεσα στα καθίσματα που ψύχεται αποδεικνύεται μάννα εξ ουρανού, καθώς κρατά αναψυκτικά, νερό ή καφέ σε χαμηλή θερμοκρασία.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του αυτοκινήτου αποτελεί η προσοχή στη συναρμολόγηση, καθώς τίποτα δεν τρίζει ή ακούγεται περίεργα, ακόμα και στα πολλά καλντερίμια που συναντήσαμε στη Σόφια, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Οι χώροι είναι πλούσιοι, τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές, ωστόσο οι συνταξιδιώτες μας στο πίσω κάθισμα παραπονέθηκαν για την κλίση της πλάτης, η οποία δημιουργεί μια κάπως άβολη γωνία σε συνδυασμό με το προσκέφαλο. Ταυτόχρονα όμως το εντελώς επίπεδο πάτωμα επιτρέπει την εύκολη φιλοξενία τριών ατόμων.

Στα εμπρός -ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα- καθίσματα και παρά την πολύωρη οδήγηση, όλα κύλησαν με τη μέγιστη άνεση. Ο χώρος αποσκευών με όγκο 500 λίτρων είναι επίσης πλουσιοπάροχος, ενώ διαθέτει χώρους τόσο για αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης, όσο και για κάθε απαραίτητο από το νόμο στοιχείο όπως τρίγωνο, πυροσβεστήρα και φαρμακείο.

Η απόδοση του premium ηχοσυστήματος της Sony είναι πολύ καλή, το διζωνικό σύστημα κλιματισμού ισχυρό και αποδοτικό, ενώ τα δεκάδες στοιχεία εξοπλισμού διευκολύνουν ιδιαίτερα της καθημερινότητα -όπως η κάμερα οπισθοπορείας με πανοραμική λειτουργία, το σύστημα εισόδου – εξόδου χωρίς κλειδί και φυσικά όλες οι ηλεκτρικές ευκολίες.

Τι κάνει και τι όχι

Το Chery Tiggo 7 PHEV είναι ένα εκ σχεδιασμού οικογενειακό αυτοκίνητο, με έμφαση στην αστική χρήση και στα μεγάλα ταξίδια. Πολύ σωστά λοιπόν οι Κινέζοι μηχανικοί έδωσαν το βάρος της εξέλιξής του σε αυτά τα δύο στοιχεία. Αν κανείς αναζητά συναρπαστικό οδηγικό προφίλ, απλά πρέπει να κοιτάξει αλλού. Για όλα τα υπόλοιπα ωστόσο, η Chery έχει κάτι σημαντικό να πει.

Κατ' αρχάς το αυτοκίνητο έχει δυναμικές επιδόσεις, όχι μόνο από στάση αλλά και στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις, στις ρεπρίζ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για προσπεράσεις ειδικά υπό φορτίο. Το γεγονός αυτό υποστηρίζεται από την λογική διαχείρισης του υβριδικού συστήματος, όπου στην αυτόματη λειτουργία του υπάρχει πάντα διαθέσιμη πολλή ενέργεια στην μπαταρία, ώστε ο ηλεκτροκινητήρας, ο οποίος αποδίδει τη μεγαλύτερη και πιο άμεσα εκμεταλλεύσιμη ισχύ, να μένει πάντα στο «παιχνίδι». Δεν έχουμε λοιπόν 279 ίππους διαθέσιμους υπό συνθήκες, αλλά παντού και πάντα.

Ένα στοιχείο επίσης που οι τεχνικοί της Chery πέτυχαν να βελτιώσουν σημαντικά μέσω αυτής της λογικής διαχείρισης της ενέργειας είναι η υπερβάλλουσα λειτουργία του κινητήρα σε ψηλές στροφές όταν απαιτείται η μέγιστη ισχύς, με την ανάλογη επιβάρυνση σε ενοχλητικό θόρυβο. Στοιχείο το οποίο έχουμε βιώσει σε αρκετές hybrid και plug-in hybrid διατάξεις. Εδώ αυτό το φαινόμενο δεν υφίσταται, είτε επιταχύνεις με το μέγιστο ρυθμό στον ανοιχτό δρόμο, είτε κινείσαι σε απαιτητική ορεινή διαδρομή.

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρεις επιλογές απόδοσης του υβριδικού συστήματος -Eco, Normal και Sport- με διακριτές διακυμάνσεις στην αμεσότητα της απόδοσης ισχύος. Εμείς κινηθήκαμε με σταθερά υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο και το πρόγραμμα Eco, καθώς δεν υπάρχει απαίτηση για άμεση ζήτηση μέγιστης ισχύος, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις επιλέξαμε το πρόγραμμα Normal.

Το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου χωρίς ενδιάμεσες πλήρεις φορτίσεις της μπαταρίας κυμάνθηκε μεταξύ 4,5 λίτρων/100 χλμ. στην πόλη και 8,0 λίτρων/100 χλμ. όταν χρειάστηκε να προλάβουμε μια πτήση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα και να υπερβούμε για κάποιο διάστημα το όριο στον αυτοκινητόδρομο. Υπό κανονικές συνθήκες η μέση κατανάλωση με ταχύτητες 120 – 130 χλμ./ώρα δεν ξεπέρασε ποτέ τα 6,5 λίτρα/100 χλμ. Με δεδομένο το δοχείο καυσίμου όγκου 60 λίτρων, η αυτονομία κίνησης του μοντέλου φτάνει ή ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, όταν και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Με μια πλήρη φόρτιση της μπαταρίας, το αυτοκίνητο μπορεί να καλύψει χωρίς την καύση σταγόνας βενζίνης περίπου 85 χιλιόμετρα και μάλιστα σε μικτές συνθήκες. Αν μάλιστα ο οδηγός δεν βιάζεται όπως εμείς και με δεδομένη την ικανότητα DC φόρτισης με ισχύ έως 40 kW, σε ένα μικρής διάρκειας ταξίδι 150 – 200 χιλιομέτρων, μια ενδιάμεση φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να ρίξει την κατανάλωση καυσίμου στα 1-2 λίτρα/100 χλμ.

Τα εντυπωσιακά χαμηλά νούμερα κατανάλωσης για ένα οικογενειακό SUV με βάρος 1.865 κιλών αλλά και τα στοιχεία των δυναμικών επιδόσεων, αποτελούν τα αυταπόδεικτα δεδομένα της εξαιρετικής αποδοτικότητας του plug-in υβριδικού συστήματος της Chery, που δίκαια η εταιρεία ονομάζει Super Hybrid.

Όσον αφορά στα δυναμικά χαρακτηριστικά του οχήματος σχετίζονται κυρίως με την άνεση και την ασφάλεια. Γόνατα McPherson εμπρός και πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω με ιδιαίτερα ενδοτική λειτουργία των αμορτισέρ και των ελατηρίων «σιδερώνουν» κυριολεκτικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, χωρίς όμως να αφήνουν το αμάξωμα να παρουσιάσει φαινόμενα πλεύσης ή απότομες αντιδράσεις στις άμεσες αλλαγές κατεύθυνση. Σε αυτό συμβάλλει η τοποθέτηση της μεγάλης και σχετικά βαριάς μπαταρίας χαμηλά στο αμάξωμα και ανάμεσα στους άξονες, επιτρέποντας έτσι μια σωστή κατανομή βάρους.

Εννοείται ότι αν το παρακάνει κανείς με τη μεγάλη ισχύ θα οδηγήσει τους εμπρός τροχούς σε απώλεια πρόσφυσης και υποστροφή, ωστόσο εκεί επεμβαίνουν τα ηλεκτρονικά και όλα παραμένουν σε ένα άμεσα ελεγχόμενο πλαίσιο. Τα φρένα είναι εξαιρετικά σε αντοχή αλλά και σε αίσθηση, χωρίς τα πάλαι ποτέ φαινόμενα μεταβολής της δύναμης πίεσης που απαιτείται από τον οδηγό κατά την ανάκτηση ενέργειας, που έχουμε παρατηρήσει σε πολλά plug-in hybrid μοντέλα.

Αξίζει μάλιστα να σημειώσουμε ότι το αυτοκίνητο δεν στερείται εκτός δρόμου δυνατότητες, χάρη στα 18 εκατοστά απόστασης του αμαξώματος από το έδαφος, στο σύστημα ελέγχου απότομης κατάβασης hill descent και στη δυνατότητα που έχει ο οδηγός να απενεργοποιήσει το σύστημα ελέγχου απώλειας πρόσφυσης και δυναμικής συμπεριφοράς (TC και ESP).

Στο πεδίο της ασφάλειας, το Tiggo 7 PHEV διαθέτει 23 διαφορετικά συστήματα και υποσυστήματα υποβοήθησης της οδήγησης -πρακτικά τα πάντα όλα. Λειτουργούν σωστά, δεν σε «τρελαίνουν» με έντονη ηχητική ειδοποίηση υπάρχει όμως ένα «αλλά» που πρέπει να δουν οι τεχνικοί της Chery ως αναβάθμιση στο μέλλον. Το σύστημα Adaptive Cruise Control, το οποίο αυτόματα διατηρεί μια προκαθορισμένη ταχύτητα και την μειώνει αυτόματα όταν εμπρός κινείται άλλο όχημα, δεν έχει πρόβλεψη σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης του οδηγού. Με απλά λόγια, αν ο οδηγός κοιμηθεί ή λόγω προβλήματος υγείας χάσει τον έλεγχο του οχήματος, το σύστημα προειδοποιεί με ήχο και φως, αλλά δεν απενεργοποιείται ακόμα και μετά από πολλή ώρα με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να συνεχίσει να κινείται με την προεπιλεγμένη ταχύτητα. Αρκετοί κατασκευαστές σε αυτή την περίπτωση διαθέτουν δικλείδα ασφαλείας, η οποία αυτόματα θέτει το σύστημα εκτός, ενεργοποιεί τα alarm και φροντίζει ώστε το όχημα να ακινητοποιηθεί σταδιακά στη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Στο ταμείο αρχίζει το πάρτι

Με κόστος 35.990 ευρώ, πληρότητα εξοπλισμού, υβριδική τεχνολογία η οποία στην πράξη αποδίδει εξαιρετικά και αντιληπτή ποιότητα υψηλού επιπέδου, το Chery Tiggo 7 PHEV είναι ένα αυτοκίνητο που δίνει νέο νόημα στον όρο value for money. Προτάσεις αντίστοιχου μεγέθους και ισχύος από τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό -όχι τον premium- ξεπερνούν σε κόστος τα 50.000 ευρώ, για να έχετε μια συγκριτική εικόνα.

Εκτός της εντυπωσιακά χαμηλής τιμής αγοράς, το Chery Tiggo 7 διατίθεται επίσης με μια πολυετή εγγύηση καλή λειτουργίας 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ, ειδικά για την μπαταρία υψηλής τάσης, τα έτη της εγγύησης φτάνουν στα 8 και τα χιλιόμετρα στα 160.000. Με όλα τα παραπάνω, εύκολα αίρονται οι δεύτερες σκέψεις περί νεότητας της τεχνολογίας του μοντέλου ή της μάρκας συνολικά, καθώς η υποστήριξη από τον όμιλο εταιρειών της Σπανός Α.Ε. αποτελεί ένα επιπρόσθετο εχέγγυο πλήρους και άμεσης υποστήριξης, τόσο σε επίπεδο συντήρησης όσο και επάρκειας ανταλλακτικών.