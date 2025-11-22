Μεγάλοι χώροι, χαμηλή κατανάλωση και τίμια οδική συμπεριφορά στο πιο προσιτό D-SUV της αγοράς.

Το KGM Torres Hybrid είναι από εκείνα τα αυτοκίνητα που σε βάζουν αμέσως σε σκέψη για το πώς έχει αλλάξει η αγορά. Μεγάλες διαστάσεις, στιβαρή εμφάνιση, τεράστιοι χώροι, υβριδικό σύνολο 204 ίππων και τιμή που συναντάς συνήθως σε μικρότερα SUV. Χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα πακέτο που κάνει τον υποψήφιο αγοραστή να αναρωτηθεί: «Τι κρύβεται εδώ;»

Η απάντηση είναι απλή και καθαρή: το Torres δεν προσπαθεί να ανταγωνιστεί σε εκλέπτυνση, λεπτομέρεια ή τεχνολογική αίγλη τους παραδοσιακούς κατασκευαστές. Δεν είναι premium, δεν είναι «τεχνολογικό κόσμημα», και δεν φιλοδοξεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, εστιάζει σε κάτι που λείπει από μεγάλο μέρος της αγοράς: να δίνει πολλά, σε σωστή τιμή, χωρίς να υστερεί εκεί όπου μετράει για τον καθημερινό οδηγό. Και έτσι, χωρίς να κάνει θόρυβο, καταφέρνει να είναι απλώς καλύτερο απ’ όσο περιμένεις.

Εξωτερικό

Από την πρώτη ματιά είναι ξεκάθαρο ότι το Torres έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την παρουσία. Το αμάξωμα είναι μεγάλο, με ευθύγραμμες επιφάνειες, έντονους θόλους και κάθετες γραμμές που παραπέμπουν περισσότερο σε «σκληροτράχηλο» SUV παρά σε crossover της πόλης. Δεν έχει την εκλέπτυνση που βρίσκεις σε μοντέλα ευρωπαϊκών κατασκευαστών. Το design είναι πιο απλό, πιο «μηχανικό» στη λογική του. Αλλά σε αυτό ακριβώς κρύβεται και μια δόση ειλικρίνειας: δείχνει πραγματικό SUV, όχι lifestyle αντικείμενο.

Στο δρόμο, η παρουσία του είναι έντονη. Δεν είναι όμορφο με την κλασική έννοια αλλά είναι σίγουρα επιβλητικό. Αν το δεις από μπροστά, θα καταλάβεις ακριβώς τη φιλοσοφία: ένα αυτοκίνητο που χτίστηκε για να δίνει όγκο, πρακτικότητα και χαρακτήρα, όχι για να κερδίζει βαθμούς σε διαγωνισμό σχεδίασης. Κι αυτό, για ένα D-SUV που τιμολογείται σαν C-SUV, είναι απολύτως φυσιολογικό.

Εσωτερικό

Ανοίγοντας την πόρτα, το Torres Hybrid κερδίζει άμεσα έναν βαθμό: είναι τεράστιο. Ο χώρος για τα πόδια και τα κεφάλια των πίσω επιβατών είναι παραπάνω από ικανοποιητικός, και τρεις ενήλικες μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς να αισθάνονται στριμωγμένοι. Ο χώρος αποσκευών -πάνω από 700 λίτρα- είναι απλώς κορυφαίος για την κατηγορία και ορίζει τον χαρακτήρα του μοντέλου ήδη πριν μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο.

Τα υλικά στο ταμπλό και στις πόρτες βρίσκονται στο «καλό» κομμάτι της κατηγορίας: δεν προσποιούνται πολυτέλεια, αλλά δείχνουν σωστά συναρμολογημένα και ανθεκτικά. Δεν υπάρχει το «premium touch» των μεγάλων ευρωπαϊκών brand,ούτε η αίσθηση εκλέπτυνσης σε λεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές το εσωτερικό αφήνει θετική εντύπωση. Σε επίπεδο εργονομίας, όλα βρίσκονται εκεί που τα περιμένεις. Η θέση οδήγησης είναι άνετη, υψηλή και προσφέρει καλή ορατότητα. Το τιμόνι είναι μεγάλο σε διάμετρο, κάτι που ταιριάζει στον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, ενώ τα φυσικά κουμπιά βοηθούν σημαντικά στη χρήση εν κινήσει.

Το Torres δεν θα κερδίσει βραβείο για την πιο σύγχρονη καμπίνα, αλλά είναι πιο άνετο, πιο ευρύχωρο και πιο πρακτικό από ό,τι περιμένεις στη συγκεκριμένη τιμή. Και αυτό, για τον μέσο οικογενειακό οδηγό, είναι ίσως το πιο σημαντικό. Η τεχνολογική εικόνα του Torres Hybrid ακολουθεί ακριβώς την φιλοσοφία του: λειτουργική, επαρκής, χωρίς περιττές υπερβολές. Το infotainment προσφέρει καλό μέγεθος οθόνης, ξεκάθαρα μενού και ικανοποιητική ανταπόκριση, αλλά δεν φτάνει σε επίπεδο ταχύτητας, λεπτομέρειας γραφικών ή «εντυπωσιασμού» τα συστήματα των πιο καθιερωμένων κατασκευαστών. Είναι τίμιο, κάνει αυτά που πρέπει, αλλά μοιάζει σαν να ανήκει μια γενιά πίσω σε σύγκριση με τους premium αντιπάλους.

Από την άλλη όμως, η απλότητα του συστήματος κάνει κάτι σημαντικό: δεν κουράζει. Δεν έχει περίπλοκα υπομενού, δεν απαιτεί εξοικείωση, δεν «φορτώνει» τον οδηγό. Για οικογένειες που θέλουν ένα απλό και καθαρό interface, αυτό μπορεί να θεωρηθεί μέχρι και πλεονέκτημα. Τα συστήματα ασφαλείας είναι πλήρη, με όλες τις βασικές τεχνολογίες υποβοήθησης που περιμένουμε πια ως στάνταρ. Τα περισσότερα λειτουργούν όπως πρέπει, αν και δεν φτάνουν σε επίπεδο απόλυτης ακρίβειας τα κορυφαία συστήματα της αγοράς. Το συμπέρασμα εδώ είναι το ίδιο με όλο το αυτοκίνητο: όχι εντυπωσιακό, αλλά απολύτως επαρκές και ειλικρινές.

Κινητήριο σύνολο

Το υβριδικό σύνολο του Torres Hybrid βασίζεται στο σύστημα Dual Tech Hybrid και αποδίδει συνολικά 204 ίππους. Η συνεργασία βενζινοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα γίνεται με τρόπο απολύτως διακριτικό, χωρίς κραδασμούς και χωρίς απότομα «σκαλοπάτια» στην απόδοση, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεμίας που ταιριάζει στη φιλοσοφία του αυτοκινήτου. Δεν είναι σύνολο που ενθουσιάζει με άμεση απόκριση ή ένταση, όμως αυτό ποτέ δεν αποτέλεσε τον στόχο του. Αντίθετα, η προτεραιότητα είναι η ομαλότητα, η χαμηλή κατανάλωση και η ευχρηστία στην καθημερινή μετακίνηση. Η επιτάχυνση είναι επαρκής για κάθε λογική χρήση, τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, και δίνει πάντα την αίσθηση ότι υπάρχουν αποθέματα δύναμης για ασφαλείς προσπεράσεις, χωρίς το σύστημα να ζορίζεται ή να ανεβάζει άσκοπα θόρυβο.

Παρά τις διαστάσεις και την ισχύ του, το Torres Hybrid εντυπωσιάζει θετικά στον τομέα της κατανάλωσης. Σε πραγματικές μικτές συνθήκες κυμαίνεται γύρω στα 7-7,5 λίτρα/100 χλμ., τιμή που τοποθετεί το μοντέλο σε επίπεδα μικρότερων και λιγότερο ισχυρών υβριδικών SUV. Στην πόλη, όπου η ηλεκτρική υποβοήθηση αξιοποιείται περισσότερο, η κατανάλωση μπορεί να πέσει ακόμη χαμηλότερα, ενώ σε ταξίδι παραμένει λογική, χωρίς απότομες αυξήσεις. Για ένα SUV τέτοιου μεγέθους, η συνολική του απόδοση είναι απλώς καλύτερη απ’ όσο αναμένει ο οδηγός, επιβεβαιώνοντας ότι το υβριδικό σύστημα έχει ρυθμιστεί με στόχο την αποδοτικότητα και όχι το θεαματικό marketing.

Στο δρόμο

Οδηγικά, το Torres Hybrid δεν είναι από τα αυτοκίνητα που προσπαθούν να υποδυθούν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Η συμπεριφορά του είναι ήρεμη, προβλέψιμη και γενικά πιο ισορροπημένη από όσο περιμένεις πριν το οδηγήσεις. Στην πόλη, το αυτοκίνητο αποδεικνύεται πιο ευέλικτο απ’ όσο δείχνουν οι εξωτερικές του διαστάσεις, χάρη στην καλή ορατότητα, τη σωστά ρυθμισμένη ανάρτηση και το ελαφρύ τιμόνι που βοηθά στους ελιγμούς και στο παρκάρισμα. Οι κακοτεχνίες απορροφώνται με αποτελεσματικότητα και το υβριδικό σύστημα κάνει τις χαμηλές ταχύτητες πραγματικά ξεκούραστες.

Στον αυτοκινητόδρομο, το Torres εκπλήσσει ευχάριστα με τη σταθερότητά του. Παρά τον όγκο του, μένει ακλόνητο ακόμη και σε υψηλότερες ταχύτητες, ενώ η ηχομόνωση βρίσκεται σε καλό επίπεδο, περιορίζοντας θορύβους από τον αέρα και τον δρόμο. Δεν έχει το «σφιχτό» πάτημα ή την ακριβή αίσθηση τιμονιού των premium SUV, αλλά ως σύνολο εμπνέει εμπιστοσύνη και δίνει στον οδηγό την αίσθηση ότι μπορεί να καλύψει μεγάλες αποστάσεις χωρίς κόπο.

Παρά την «τετράγωνη» σχεδίαση και την εμφανώς περιπετειώδη αισθητική του, το Torres Hybrid δεν διαθέτει τετρακίνηση - στοιχείο που θα ταίριαζε στο προφίλ του και θα του έδινε ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση εκτός δρόμου. Ωστόσο, σε ελαφρές χωμάτινες διαδρομές και κακής ποιότητας επαρχιακούς δρόμους το αυτοκίνητο τα καταφέρνει αξιοπρεπώς, χάρη στην απόσταση από το έδαφος, στο προοδευτικό set-up της ανάρτησης και στη γενικότερη στιβαρότητα της κατασκευής.

Σε επαρχιακούς δρόμους, το Torres διατηρεί την ίδια φιλοσοφία: όχι σπορ, αλλά σταθερό και αποτελεσματικό. Το αμάξωμα ελέγχεται σωστά, οι κλίσεις στις στροφές παραμένουν λογικές και ο χαρακτήρας του είναι προβλέψιμος, χωρίς αιφνιδιασμούς. Δεν είναι αυτοκίνητο που θα προσφέρει «οδηγική απόλαυση» με την έννοια του σπορ μοντέλου, αλλά ούτε και ένα SUV που θα κουράσει ή θα αγχώσει τον οδηγό του. Στο σύνολο του δρόμου, από τον αυτοκινητόδρομο έως τις διαδρομές στην επαρχία, το Torres παρουσιάζει μία σταθερή εικόνα: ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί σωστά παντού και δεν προβληματίζει πουθενά.

Τιμή και εξοπλισμός

Εδώ βρίσκεται και το δυνατότερο επιχείρημα του Torres Hybrid. Η τιμή του συναντάται συχνά μία ολόκληρη κατηγορία χαμηλότερα, σε σημεία που σήμερα τοποθετούνται καλοεξοπλισμένα C-SUV. Με λίγο πάνω από 33.000 ευρώ για την αρχική έκδοση, ο αγοραστής αποκτά ένα SUV με πραγματικές διαστάσεις D-segment, τεράστιους χώρους, σωστό εξοπλισμό και υβριδική τεχνολογία που δεν απαιτεί καμία παραχώρηση στη χρήση. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης, με όλα τα συστήματα ασφαλείας και άνεσης που περιμένεις σήμερα, χωρίς όμως τις τεχνολογικές φιοριτούρες της premium κατηγορίας, κάτι απόλυτα λογικό για την τιμή. Το συνολικό πακέτο αξίας που προσφέρει το Torres δεν προκύπτει από έναν εντυπωσιακό τομέα, αλλά από τη συνολική του ισορροπία. Κάθε επιμέρους στοιχείο είναι είτε «καλό» είτε «καλύτερο απ’ όσο περιμένεις» και αυτό, στο σύνολο, δημιουργεί μια εικόνα που δύσκολα θα βρεις σε άλλο SUV αυτής της κατηγορίας τιμής.

Το KGM Torres Hybrid δεν είναι το SUV που θα σε κερδίσει με την πρώτη ματιά λόγω εκλεπτυσμένης σχεδίασης ή τεχνολογικής πρωτοπορίας. Δεν προσπαθεί να διεκδικήσει ρόλο premium επιλογής ούτε ανταγωνίζεται τους «παλιούς» παίκτες του D-segment στην τεχνολογική εντύπωση. Αυτό που κάνει, όμως, είναι πιο πρακτικό και πιο ουσιαστικό: προσφέρει χώρους, άνεση, οικονομία και σταθερότητα στο δρόμο, σε μια τιμή που κάνει τους ανταγωνιστές του να φαίνονται ακριβοί.

Δεν έχει σοβαρές αδυναμίες και σε κάθε τομέα είναι λίγο καλύτερο απ’ όσο φαντάζεσαι πριν το οδηγήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV απολύτως ειλικρινές, πρακτικό και λειτουργικό, που απευθύνεται σε οικογένειες και οδηγούς που θέλουν ένα μεγάλο αυτοκίνητο χωρίς να ανέβουν σε τιμή ή σε απαιτήσεις. Σε μια εποχή όπου τα μοντέλα γίνονται ολοένα και πιο ακριβά, το Torres Hybrid έρχεται ως μια υπενθύμιση ότι υπάρχει ακόμη χώρος για προτάσεις που «αξίζουν τα λεφτά τους».

