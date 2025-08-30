Στην Ελλάδα ήδη διατίθενται από τον Όμιλο Σπανό τα Tiggo 7 και Tiggo 8.

Ο Όμιλος Chery είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστών αυτοκινήτων της Κίνας, έχοντας πάνω από 1,2 εκατ. πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο του 2025. Στην Ελλάδα το εμπορικό λανσάρισμα της μάρκας Chery έχει γίνει από τον Όμιλο Σπανό με δύο SUV, τα Tiggo 7 και Tiggo 8. Πρόκειται για μοντέλα που είναι διαθέσιμα σε εκδόσεις βενζίνης και plug-in hybrid. Η γκάμα της Chery θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα με δύο ακόμα SUV, τα Tiggo 4 και Tiggo 7.

Το Tiggo 4 αναμένεται να κάνει πρεμιέρα για την Ελλάδα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη βασική έκδοση με τον 1.5 turbo βενζίνης που αποδίδει 147 ίππους αναμένεται να κοστίζει γύρω στις 25.000 ευρώ.

To μεγάλο Tiggo 9 θα κυκλοφορήσει σε 7θέσια διάταξη εσωτερικού, αλλά και με το σύστημα PHEV που συνδυάζει 1.5 βενζίνης με ηλεκτροκινητήρες.